За последние сутки в России выявили 6368 случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Это минимальный суточный показатель заболеваемости с 29 апреля, когда выявили 5841 случай инфицирования.

В России выявили минимальное суточное число заболевших с 29 апреля

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