Коронавирус

РБКРБКВ России выявили минимальное суточное число заболевших с 29 апреля

За последние сутки в России выявили 6368 случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Это минимальный суточный показатель заболеваемости с 29 апреля, когда выявили 5841 случай инфицирования.
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В Подмосковье выявили минимум заболевших COVID-19 с 11 апреля

РБК04:13

Меньше 180 новых больных СОVID-19 выявили в Подмосковье. Это минимум с середины апреля

Телеканал 360°04:30

В Московской области впервые за три месяца выявлено менее 200 случаев коронавируса за сутки

Вестник Кавказа04:09

В Подмосковье выявили минимальное число случаев заражения коронавирусом с 12 апреля

ТАСС03:50

Суточное число заболевших в РФ оказалось минимальным с 29 апреля

Московский Комсомолец04:59
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Происшествия

В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
Политика

Сенаторы США потребовали окончательно убрать Турцию из программы F-35

Американские сенаторы потребовали от главы Пентагона Марка Эспера полностью исключить Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35.
Военное обозрение 03:57
Общество

В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом

За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com вчера в 04:15
Политика

В Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене

Президента РФ не вводили в курс дела. В Кремле прокомментировали задержание Ивана Сафронова по делу о государственной измене.
Piter.tv 05:44
Происшествия

В Китае два человека скончались при падении автобуса в водохранилище

Два человека умерли во вторник из-за падения автобуса в водохранилище в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу.
JustMedia 05:49
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
Происшествия

Самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе

Известия 04:19
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Общество

В Крыму за сутки зарегистрировали 38 случаев заражения коронавирусом

Заражение новой коронавирусной инфекцией в Крыму за сутки выявили у 38 человек, общее число инфицированных достигло 761, сообщил в воскресенье на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 05 июля в 03:21
Общество

Атомный ледокол «Россия» появится в Арктике в 2027 году

Для судна под названием «Россия» уже вырезали первые детали корпуса. Полностью достроен он будет лишь в 2027 году.
Русская Планета 00:52
Политика

В кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала запрет послам и постоянным представителям России за рубежом иметь двойное гражданство.
Газета.Ru 03:53
Общество

Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%

Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
Общество

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Суд в Верхней Пышме (Свердловская область) оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Здоровье

Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина

Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 05 июля в 07:02
Политика

Американские СМИ стали лидерами по негативной информации об эпидемии коронавируса в России

Лидерами по негативной информации об эпидемии коронавируса в РФ стали американские СМИ.
ФАН 05:57
Культура

Фестиваль Comic Con Russia пройдет в онлайн-формате 3-4 октября

Фестиваль Comic Con Russia в 2020 году пройдет в онлайн-формате с 3 по 4 октября, сообщается на официальной странице фестиваля в «ВКонтакте».
Агентство Москва 05:59
Экономика

Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Общество

Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке

Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 05 июля в 06:32
Политика

Северная Корея не планирует вести переговоры с США

ToDay News Ufa 02:23
Политика

Посол ЕС ответил на вопрос о возможном открытии границ с Россией

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что на данный момент слишком рано говорить о том, попадет ли РФ в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС.
Российская газета 05:55
Здоровье

ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае

Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03
Экономика

Повышение зарплат коснется 81,5 тысячи саратовских бюджетников

Вследствие ухудшения экономической ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции региону предоставлена дотация в размере 2,2 млрд рублей, которая будет направлена на возмещение недополученных сумм по налогу на прибыль и компенсацию снижения доходов местных бюджетов.
Регион 64 04:28
Общество

Режим ЧС ввели в пяти районах Саратовской области

В Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, в пяти районах ввели режим чрезвычайной ситуации.
АиФ Саратов 02:01
Политика

Госдума просит Госсовет Турции сохранить статус собора Святой Софии

Напомним, 2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.
ИА Красная Весна вчера в 16:03
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal

Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
Телепрограмма вчера в 10:59
Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

Новые автомобили 02:15
Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru 05 июля в 09:13
Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Как работают Яндекс.Новости?
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