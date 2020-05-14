с чего всё началось

Центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, принимающие пациентов с коронавирусом COVID-19, обнаружили нетипичное течение заболевания. У двух заболевших коронавирусом возник серозный перитонит (воспаление в брюшной полости).

Общество Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение. 1,1K

Общество Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА. 498

Происшествия Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело. 90

Экономика ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге. 62

Игры Показаны возможности PlayStation 5 Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании. 82

Происшествия Экс-декан юридического института во Владимире попался на взятке Во Владимире возбудили уголовное дело в отношении бывшего декана факультета внебюджетного образования Владимирского юридического института.

Здоровье Врач рассказал об уникальных особенностях коронавируса По словам специалиста, медики, которые лечат зараженных коронавирусом, находятся в положении боксера, который ведет бой с тенью — пока они лечат один процесс, коронавирус начинает поражать другие органы. 22

Политика Путин заявил о меняющейся эпидемиологической ситуации в России Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в России меняется, что дает возможность сосредоточиться на других вопросах текущей и долгосрочной повестки развития страны.

Кино Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту. 54

Происшествия На Сахалине из госпиталя сбежала прилетевшая с Украины женщина Южно-Сахалинск, 14 мая 2020, 09:33 — REGNUM Прилетевшая с Украины женщина, помещенная на обследование на предмет выявления коронавируса в госпиталь, сбежала из медучреждения, выбив дверь.

Общество Глава нижегородского Минздрава заявил о провокации на скорой помощи Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения облправительства Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Facebook о «провокации», устроенной на Сормовской подстанции скорой медицинской помощи. 156

Политика В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии. 566

Происшествия В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие. 18

Армия и оружие Обломки линкора, пережившего Перл-Харбор, нашли в Тихом океане На дне Тихого океана ученые обнаружили обломки легендарного линкора времен Второй мировой войны USS Nevada.

Политика Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер. 40

Футбол Семин может остаться в «Локомотиве» Отмечается, есть вероятность, что Семин примет предложение «Локомотива» и останется в команде на почетной должности.

Шоу-бизнес Актрису Аллу Мещерякову обокрали перед смертью Женщина заявила, что сиделка Валентина Л. обокрала ее отца и мать — прославленного режиссера-документалиста 84-летнего Владимира Коновалова и любимую народом актрису 77-летнюю Аллу Мещерякову.

Общество Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. 123