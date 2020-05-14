Коронавирус
КоммерсантъВ России выявили новое клиническое проявление коронавируса
Центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, принимающие пациентов с коронавирусом COVID-19, обнаружили нетипичное течение заболевания. У двух заболевших коронавирусом возник серозный перитонит (воспаление в брюшной полости).
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с чего всё началось
Российские врачи выявили двух пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых заболевание протекает в нетипичной форме, сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.Lenta.ru03:10
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