с чего всё началось

Центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, принимающие пациентов с коронавирусом COVID-19, обнаружили нетипичное течение заболевания. У двух заболевших коронавирусом возник серозный перитонит (воспаление в брюшной полости).

Игры Показаны возможности PlayStation 5 Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании. 74

Шоу-бизнес Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака Издание TMZ заявило, что актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 548

Общество Названы последствия отказа Швеции от карантина Сэм Клебанов - кинопродюсер и бизнесмен -высказал своё мнение по поводу отказа Швеции от ввода карантина а связи с коронавирусом. 9

Политика NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России. 898

Общество Власти столицы рассказали как подать заявку на выплаты для детей На портале Госуслуг начался прием заявлений на оформление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, сообщает mos.ru.

Единоборства Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап впал в кому Отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц, сообщает ТАСС. 10

Происшествия В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие. 16

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,1K

Авто Новый Genesis GV80 пользуется ажиотажным спросом Паркетник Genesis GV80 стал первой внедорожной моделью бренда и необходимо признать, что автомобиль пользуется повышенным спросом.

Общество Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА. 62

Общество ЕГЭ перенесли на более поздний срок "Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства. 1,1K

Шоу-бизнес Эмин Агаларов разводится с женой Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной. 101

Политика Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 3,7K

Общество Куйвашев подписал указ, разрешающий гулять по улицам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий жителям региона гулять на свежем воздухе и заниматься спортом на улице. 20

Экономика В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса. 3

Энергетика Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании. 9