Коронавирус
КоммерсантъВ России выявили новое клиническое проявление коронавируса
Центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, принимающие пациентов с коронавирусом COVID-19, обнаружили нетипичное течение заболевания. У двух заболевших коронавирусом возник серозный перитонит (воспаление в брюшной полости).
Читать в источнике
Оценить1,1K
с чего всё началось
Российские врачи выявили двух пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых заболевание протекает в нетипичной форме, сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.Lenta.ru03:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 06:38, Ашберн
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Игры
Показаны возможности PlayStation 5
Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.
Lenta.ru 02:03
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака
Издание TMZ заявило, что актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.
Городовой 02:38
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
Названы последствия отказа Швеции от карантина
Сэм Клебанов - кинопродюсер и бизнесмен -высказал своё мнение по поводу отказа Швеции от ввода карантина а связи с коронавирусом.
Территория новостей 04:45
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Общество
Власти столицы рассказали как подать заявку на выплаты для детей
На портале Госуслуг начался прием заявлений на оформление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, сообщает mos.ru.
Вести Подмосковья вчера в 00:57
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Единоборства
Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап впал в кому
Отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 18:03
Общество
Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, где он заразился коронавирусной инфекцией и как протекает болезнь.
РИА Новости вчера в 13:18
Происшествия
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Авто
Новый Genesis GV80 пользуется ажиотажным спросом
Паркетник Genesis GV80 стал первой внедорожной моделью бренда и необходимо признать, что автомобиль пользуется повышенным спросом.
Car.ru 00:48
Автоспорт
Себастьян Феттель готов перейти только в Mercedes
F1news.ru 04:59
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Общество
ЕГЭ перенесли на более поздний срок
"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Крым 24 вчера в 08:02
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Общество
Куйвашев подписал указ, разрешающий гулять по улицам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий жителям региона гулять на свежем воздухе и заниматься спортом на улице.
Политсовет 00:48
Экономика
В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию
В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 17:01
Кино
Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»
NewInform 05:32
Энергетика
Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям
Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
Вести.Ru 02:49
Происшествия
В Челябинской области за сутки выявили 105 человек с коронавирусом
78 человек за минувшие сутки выписали из больниц, всего от коронавируса вылечились 438 человек.
Эхо Москвы в Челябинске 02:17
Экономика
Арендаторы смогут расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке
Правом расторгать договор аренды в одностороннем порядке наделят только добросовестных арендаторов.
Астрахань FM 12 мая в 12:29
Футбол
Семин может остаться в «Локомотиве»
Отмечается, есть вероятность, что Семин примет предложение «Локомотива» и останется в команде на почетной должности.
Vprognoze.ru 06:33
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru вчера в 03:51
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 04:51