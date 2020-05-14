Коронавирус
ТАССВ России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции
Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания. Об этом в четверг сообщила пресс-служба агентства.
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с чего всё началось
Российские врачи выявили двух пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых заболевание протекает в нетипичной форме, сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.Lenta.ru03:10
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