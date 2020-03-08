Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса. Заболевшие обнаружены в Белгородской, Калининградской и Московской областях.
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В России выявили три новых случая коронавируса

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ТАСС08:45

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