Общество
Lenta.ruВ России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса. Заболевшие обнаружены в Белгородской, Калининградской и Московской областях.
Читать в источнике
Оценить688
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Общество
В России хотят изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России в связи с повсеместным переходом к цифровизации хотят пересмотреть действующие правила выдачи лицензий на оружие.
Общество
Новый формат ОСАГО вступил в силу
В России с воскресенья, 8 марта, вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии
Первое место в мужском масс-старте (15 км) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место завоевал норвежец Йоханнес Бё 8 марта.
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Здоровье
Жертвами коронавируса в Китае стали 27 человек за сутки, заразились 44
Общее число жертв эпидемии в КНР достигло 3097, заболели 80,7 тыс. При этом 70% всех заразившихся уже вылечились.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Происшествия
Появилось видео с места убийства подростка в Петербурге
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Политика
Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Общество
Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге
Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина.
Здоровье
Власти Москвы объяснили правила проведения карантина по коронавирусу
Столичный департамент здравоохранения разъяснил правила проведения карантина по новому типу коронавируса.
Общество
Самоизоляция на две недели требуется прибывшим из семи стран россиянам
Обязательная самоизоляция из-за коронавируса требуется россиянам, вернувшимся в Москву из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, передает "Интерфакс" со ссылкой на оперативны штаб.
Происшествия
В Китае рухнул отель, в котором содержались зараженные коронавирусом
7 марта в городе Цюаньчжоу в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь (КНР), произошло обрушение здания отеля Xinjia Express.
Общество
Клинцевич: следствие по MH17 «пошло по беспределу»
Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года.
Фигурное катание
Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве
Бывший российский фигурист Руслан Жиганшин объявлен в розыск в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Политика
Климкин предрек катастрофу для Киева на День Победы 9 мая
Визиты лидеров западных держав на День Победы в Москву грозят обернуться катастрофой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Общество
Сябитова призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство
Телеведущая Роза Сябитова призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство без официальной регистрации брака.
Экономика
«Балтика» продала пивоваренный завод в Челябинске
Пивоваренная компания "Балтика" закрыла сделку по продаже завода в Челябинске, сообщил брокер сделки Knight Frank.
Здоровье
В России вегетарианство назвали особо опасным
Как рассказал радио Sputnik аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, в России не развита культура вегетарианства: отсутствует агропромышленная индустрия, способная обеспечивать приверженцев питания растительной пищей полноценным рационом.
Общество
Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина
Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.
Политика
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
Общество
Голикова назвала раздутой панику вокруг коронавируса
Вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова назвала раздутой панику вокруг распространения коронавируса.
Здоровье
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Вся оперативная информация по ситуации с новым коронавирусом в Москве незамедлительно публикуется на сайтах Департамента здравоохранения Москвы и Роспотребнадзора по городу Москве, а также на портале mos.ru.
Армия и оружие
Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами»
«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.
Шоу-бизнес
Елена Ильиных и Сергей Полунин впервые стали родителями
Елена Ильиных и Сергей Полунин рассказали поклонникам, что впервые стали родителями.