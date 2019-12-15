Общество

РБКРБКВ России выявили новый канал утечек персональных данных

Из всех зафиксированных случаев 2% «сливов» пришлось на системных администраторов. Это новый вид инсайдеров, который в предыдущих исследованиях зафиксирован не был, пишет издание со ссылкой на технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна.
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с чего всё началось

От IT в сторонку: в 2019-м появился новый канал утечек личных данных

В 2019 году персональные сведения россиян стали утекать через IT-специалистов: пока число инцидентов невелико (менее 2%), но по объему похищенной информации на этот канал может приходиться 25–30%.
Известия16:01

Подробнее о событии

От IT в сторонку: в 2019-м появился новый канал утечек личных данных

Известия16:01

Раскрыт новый канал утечки личных данных россиян

РИА Новости17:06

В России обнаружен новый вид кражи персональных данных

RT на русском17:49

«Известия»: персональные данные россиян все чаще похищают IT-специалисты

ТАСС19:10

IT-специалистов назвали новым каналом утечки персональных данных

Коммерсантъ19:32

В России выявили новый канал утечек персональных данных

РБК20:37

В уходящем году появился новый канал утечки данных пользователей банков

Life.ru17:48
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Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

ТАСС 12:21
Политика

Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Газета.Ru 14:56
Политика

Владимир Путин оставил автограф на новом грузовике КамАЗ

Во время визита Владимира Путина представители отечественного бренда показали новые разработки, которые будут использоваться в грузовых автомобилях КамАЗ.
Car.ru вчера в 13:25
Происшествия

В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа

Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Lenta.ru 02:42
Армия и оружие

Новая ракета США угрожает российским C-400

На европейском театре военных действий новая ракета дальностью более 500 км будет нацелена на преодоление российской противовоздушной обороны, представленной зенитными ракетными системами С-400, отметил Рафферти.
Газета.Ru 20:31
Космос

NASA выбрало место для забора грунта на астероиде Бенну

В скором времени OSIRIS-REx должен будет провести тестовые процедуры по снижению и отбору реголита; операция же по забору грунта должна быть проведена в начале июля следующего года.
Популярная механика вчера в 04:15
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A51 презентовала компания

О Galaxy A51 до презентации было известно практически все. В аппарате установили 6,5-дюймовый с разрешением 2400х1080 пикселей.
Astera 12 декабря в 09:00
Политика

Японские коммунисты призвали вернуть весь Курильский архипелаг

Коммунист считает, что последним мирным документом, подписанным двумя странами, является заключенный в 1875 году Договор о обмене Курильских островов на Сахалин.
РЕН ТВ 21:40
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей.
News.ru 14:28
Политика

В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час

Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
RT на русском 11:02
Хоккей

Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Анахаймом»

«Рейнджерс» в свою очередь потерпели второе поражение за последние три игры.
Чемпионат 19:00
Футбол

Тухель: Мбаппе любит показывать своё разочарование

Тухель хотел объяснить своё решение Мбаппе, но футболист даже не посмотрел на него.
Чемпионат 17:24
Музыка

Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Lenta.ru 19:52
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве Шеремета на Украине

Газета.Ru 12 декабря в 10:56
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Футбол

Семак в Африке поиграл в футбол с детьми

RT на русском 03:15
Наука

Самую глубокую точку на суше обнаружили в Антарктиде

Группа исследователей под руководством ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружила в Антарктиде самую глубокую точку на суше, пишет сайт argumenti.ru.
Вечерняя Москва вчера в 09:14
Футбол

Слуцкий назвал клуб в РПЛ, который он никогда не возглавит

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, какой клуб РПЛ он никогда не возглавит.
Матч ТВ 14:41
Экономика

Феодосийский актив продан с перспективами экспортного развития

Феодосийский актив продан с перспективами экспортного развития Власти Крыма продали на торгах Феодосийскую нефтебазу за более чем 650 млн руб. Победителем стало учрежденное в феврале этого года АО "Фирма Гунас", которое сразу несколько источников "Ъ" связывают с интересами опального украинского бизнесмена Сергея Курченко.
Коммерсантъ 12 декабря в 13:45
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ вчера в 01:12
Политика

Турция запросила у США покупку Patriot

США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400.
РБК 16:15
Интернет

В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi

При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.
Газета.Ru 11 декабря в 23:44
Происшествия

В Южно-Сахалинске пропал 11-летний мальчик

В Южно-Сахалинске пропал 11-летний мальчик.
АСТВ 20:29
Экономика

Росконгресс и агентство Катара создадут рабочую группу по инвестициям

Руководитель Росконгресса Александр Стуглев и глава Агентства по продвижению инвестиций Катара Шейх Али бен Аль-Валид аль Тани подписали соглашение о создании рабочей группы по координации деятельности в области инвестиций и деловых проектов.
Российская газета 08:38
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков расплакался после расставания с Кристиной Орбакайте

Елена Преснякова вспомнила, что тяжелее всего ее сыну дался развод с Кристиной Орбакайте, пожалуй, самой известной из бывших женщин Владимира.
Bimru.ru вчера в 09:08
Общество

На Восточном начинается монтаж стартового стола для «Ангары»

На космодроме Восточный в воскресенье, 15 декабря, начинается монтаж оборудования второго стартового стола, сообщил заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
Коммерсантъ 19:55
Футбол

АЕК победил в первом матче Карреры

АЕК в гостевом матче 14-го тура чемпионата Греции победил «Ксанти» (1:0). Эта встреча стала первой для афинской команды под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.
Спорт-Экспресс 14:52
Политика

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Рамблер вчера в 07:53
Армия и оружие

ЛНР обвинила ВСУ и СМИ в подготовке постановочных сюжетов об обстрелах

Журналистская правда 07:25
Как работают Яндекс.Новости?
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