Общество

РБКРБКВ России выявили новый канал утечек персональных данных

Из всех зафиксированных случаев 2% «сливов» пришлось на системных администраторов. Это новый вид инсайдеров, который в предыдущих исследованиях зафиксирован не был, пишет издание со ссылкой на технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна.
Читать в источнике
Комментировать58
с чего всё началось

От IT в сторонку: в 2019-м появился новый канал утечек личных данных

В 2019 году персональные сведения россиян стали утекать через IT-специалистов: пока число инцидентов невелико (менее 2%), но по объему похищенной информации на этот канал может приходиться 25–30%.
Известия16:01

Подробнее о событии

В уходящем году появился новый канал утечки данных пользователей банков

Life.ru17:48

IT-специалистов назвали новым каналом утечки персональных данных

Коммерсантъ19:32

«Известия»: персональные данные россиян все чаще похищают IT-специалисты

ТАСС19:10

В России обнаружен новый вид кражи персональных данных

RT на русском17:49

В России выявили новый канал утечек персональных данных

РБК20:37

Раскрыт новый канал утечки личных данных россиян

РИА Новости17:06

От IT в сторонку: в 2019-м появился новый канал утечек личных данных

Известия16:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 23:15, Ашберн
Политика

США сняли санкции с трех российских компаний

На официальном сайте Минфина США появились сведения, что три российские компании освобождаются от примененных к ним до этого санкций.
OAnews вчера в 10:49
Политика

В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
РИА Новости 13:35
Политика

В Японии предложили «заявить о правах» на все Курильские острова

РИА Новости 22:31
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать грозилась выбросить из окна

Интерфакс 07:19
Происшествия

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Республики Вануату в Тихом океане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
РИА Новости 00:42
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей.
News.ru 14:28
Футбол

«Ливерпуль» в полуфинале клубного ЧМ сыграет с «Монтерреем»

Soccer.ru 14:53
Политика

Скабеева сочла неудачным ответ Зеленского на слова Путина про газ

Телеведущая Ольга Скабеева сочла неудачным ответ президента Украины Владимира Зеленского на шуточную реплику Владимира Путина о газе.
Политическая Экспертиза вчера в 02:24
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
РИА Новости 19:13
Музыка

Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

URA.Ru вчера в 17:35
Религия

Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
РБК 10:51
Армия и оружие

В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете

Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
RT на русском 21:40
Единоборства

Штырков потерпел первое поражение в карьере, уступив Эномото

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение, уступив швейцарцу Ясубею Эномото на турнире RCC 7.
РИА Новости 12:20
Политика

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

РИА Новости вчера в 04:39
Авто

Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера F7

До конца этого года китайская компания Haval предлагает скидки при покупке своего нового кроссовера Haval F7 в топовой комплектации.
Дни24 вчера в 10:50
Армия и оружие

Boeing отказался бороться за тендер Пентагона на разработку МБР

Компания Boeing отказалась участвовать в конкурсе за получение тендера Пентагона в 85 миллиардов долларов на разработку межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на замену Minuteman III, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.
РИА Новости вчера в 19:56
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Армия и оружие

КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ

Коммерсантъ 03:37
Армия и оружие

США выведут из Афганистана более половины военного контингента

REGNUM 21:45
Здоровье

Неудачи в похудении объяснили дефицитом одного микроэлемента

Многие люди не могут сбросить лишний вес из-за дефицита железа в организме.
Пятый канал 00:00
Здоровье

Врач-диетолог сравнил влияние вареной колбасы на мозг с наркотиком

Врач-диетолог Михаил Гаврилов рассказал, чем опасна вареная колбаса. По словам специалиста, она действует на мозг подобно наркотику.
iReactor 22:35
Единоборства

Теофимо Лопес нокаутировал Комми, стал чемпионом IBF

22-летний американец Теофимо Лопес завоевал чемпионский пояс IBF в легком весе, победив 14 декабря в Нью-Йорке его обладателя Ричарда Комми техническим нокаутом во втором раунде.
Allboxing.ru 22:47
Общество

Россияне стали покупать более дорогие смартфоны

«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
Коммерсантъ 21:51
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ вчера в 16:53
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ударилась в прошлое

Светская львица опубликовала свое фото 15-летней давности с хештегом "Я не жалею ни о чем" Ксения Собчак в последнее время выглядит как респектабельная дама.
WomanHit.ru 09:34
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС 12:21
Происшествия

В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом

Авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля произошла на дороге у поселка Дунай в Приморском крае в воскресенье.
ТАСС 22:35
Единоборства

Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246

Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
RT на русском 22:45
Политика

Песков назвал Россию островком стабильности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Lenta.ru 14:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное