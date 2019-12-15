Общество
РБКВ России выявили новый канал утечек персональных данных
Из всех зафиксированных случаев 2% «сливов» пришлось на системных администраторов. Это новый вид инсайдеров, который в предыдущих исследованиях зафиксирован не был, пишет издание со ссылкой на технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна.
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с чего всё началось
В 2019 году персональные сведения россиян стали утекать через IT-специалистов: пока число инцидентов невелико (менее 2%), но по объему похищенной информации на этот канал может приходиться 25–30%.Известия16:01
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Политика
США сняли санкции с трех российских компаний
На официальном сайте Минфина США появились сведения, что три российские компании освобождаются от примененных к ним до этого санкций.
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
Происшествия
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Республики Вануату в Тихом океане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей.
Политика
Скабеева сочла неудачным ответ Зеленского на слова Путина про газ
Телеведущая Ольга Скабеева сочла неудачным ответ президента Украины Владимира Зеленского на шуточную реплику Владимира Путина о газе.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
Музыка
Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»
Религия
Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
Армия и оружие
В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете
Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
Единоборства
Штырков потерпел первое поражение в карьере, уступив Эномото
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение, уступив швейцарцу Ясубею Эномото на турнире RCC 7.
Политика
Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Авто
Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера F7
До конца этого года китайская компания Haval предлагает скидки при покупке своего нового кроссовера Haval F7 в топовой комплектации.
Армия и оружие
Boeing отказался бороться за тендер Пентагона на разработку МБР
Компания Boeing отказалась участвовать в конкурсе за получение тендера Пентагона в 85 миллиардов долларов на разработку межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на замену Minuteman III, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Армия и оружие
КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ
Здоровье
Неудачи в похудении объяснили дефицитом одного микроэлемента
Многие люди не могут сбросить лишний вес из-за дефицита железа в организме.
Здоровье
Врач-диетолог сравнил влияние вареной колбасы на мозг с наркотиком
Врач-диетолог Михаил Гаврилов рассказал, чем опасна вареная колбаса. По словам специалиста, она действует на мозг подобно наркотику.
Единоборства
Теофимо Лопес нокаутировал Комми, стал чемпионом IBF
22-летний американец Теофимо Лопес завоевал чемпионский пояс IBF в легком весе, победив 14 декабря в Нью-Йорке его обладателя Ричарда Комми техническим нокаутом во втором раунде.
Общество
Россияне стали покупать более дорогие смартфоны
«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ударилась в прошлое
Светская львица опубликовала свое фото 15-летней давности с хештегом "Я не жалею ни о чем" Ксения Собчак в последнее время выглядит как респектабельная дама.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Происшествия
В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом
Авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля произошла на дороге у поселка Дунай в Приморском крае в воскресенье.
Единоборства
Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246
Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
Политика
Песков назвал Россию островком стабильности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.