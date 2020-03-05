Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии. Мужчина прибыл в страну 29 февраля, а 2 марта обратился за медицинской помощью с симптомами ОРВИ.

Биатлон Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в ситуации с Логиновым Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева, согласно которым донос на российского биатлониста Александра Логинова был написан со слов бывшего главы СБР.

Здоровье На Украине из-за коронавируса запретят массовые мероприятия На Украине будут приниматься противоэпидемиологические меры с запретом массовых мероприятий, заявляет заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Общество Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.

Общество Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.

Происшествия В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Гаджеты В Apple предупредили о дефиците iPhone Компания Apple предупредила о нехватке запасных iPhone, которые они выдают клиентам взамен на неработающие модели.

Общество Депутаты отказались закрепить пенсионный возраст в Конституции Госдума отказалась утвердить поправки, поступившие от представителей КПРФ и партии «Справедливая Россия», предлагавших закрепить в Основном законе страны возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда не менее двух прожиточных минимумов.

Политика Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.

Происшествия В Крыму организатор ячейки «свидетелей Иеговы» получил тюремный срок Джанкойский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя города Джанкоя за организацию деятельности религиозной организации "свидетелей Иеговы" (запрещена в РФ), в отношении которой судом принято решение о ликвидации в связи с экстремистской деятельностью.

Общество ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100 Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.

Политика Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в Москву, где позже в четверг состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой лидеры попытаются договориться о том, как решить ситуацию вокруг сирийского Идлиба, сообщили РИА Новости в посольстве.

Авто АвтоВАЗ начал сборку флагманского Lada Xray Cross Компания "АвтоВАЗ" сообщила о начале выпуска новой эксклюзивной серии Lada XRay Cross Instinct, которая оснащается информационно-развлекательной системой "Яндекс.Авто".