Здоровье
РИА НовостиВ России выявили новый случай заболевания коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии. Мужчина прибыл в страну 29 февраля, а 2 марта обратился за медицинской помощью с симптомами ОРВИ.
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Комментарии
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения о «минировании» самолетов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов, передает ТАСС.
Политика
Сторчак покинул пост замминистра финансов России
Отмечается, что Сторчак покинул пост «в связи с переходом на другую работу».
Общество
Прошедшая зима в России стала самой теплой в истории
За всю историю метеонаблюдений, которые ведутся в России 140 лет, зима 2019-2020 годов была самой теплой.
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Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в ситуации с Логиновым
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева, согласно которым донос на российского биатлониста Александра Логинова был написан со слов бывшего главы СБР.
Общество
ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Здоровье
На Украине из-за коронавируса запретят массовые мероприятия
На Украине будут приниматься противоэпидемиологические меры с запретом массовых мероприятий, заявляет заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Энергетика
Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
Авто
«КамАЗ» стал самым популярным грузовиком у юрлиц в России
Отечественный «КамАЗ» стал самым популярным грузовиком у юридических лиц в России в 2019 году.
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Общество
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Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Гаджеты
В Apple предупредили о дефиците iPhone
Компания Apple предупредила о нехватке запасных iPhone, которые они выдают клиентам взамен на неработающие модели.
Общество
Депутаты отказались закрепить пенсионный возраст в Конституции
Госдума отказалась утвердить поправки, поступившие от представителей КПРФ и партии «Справедливая Россия», предлагавших закрепить в Основном законе страны возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда не менее двух прожиточных минимумов.
Политика
Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом
Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
Армия и оружие
Минобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции
Минобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции. Об этом "РИА Новостям" заявил генерал-майор Игорь Конашенков.
Происшествия
В Крыму организатор ячейки «свидетелей Иеговы» получил тюремный срок
Джанкойский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя города Джанкоя за организацию деятельности религиозной организации "свидетелей Иеговы" (запрещена в РФ), в отношении которой судом принято решение о ликвидации в связи с экстремистской деятельностью.
Общество
ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100
Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.
Кино
Виктория Исакова: тренировки к фильму «Один вдох» изменили меня
Политика
Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в Москву, где позже в четверг состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой лидеры попытаются договориться о том, как решить ситуацию вокруг сирийского Идлиба, сообщили РИА Новости в посольстве.
Единоборства
Тайсон Фьюри может завершить карьеру после боя с Джошуа
Авто
АвтоВАЗ начал сборку флагманского Lada Xray Cross
Компания "АвтоВАЗ" сообщила о начале выпуска новой эксклюзивной серии Lada XRay Cross Instinct, которая оснащается информационно-развлекательной системой "Яндекс.Авто".
Кино
Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь
Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
Пятый за неделю корабль ВМФ России отправился в Сирию
В Сирию отправился пятый за неделю корабль Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные источники.
Здоровье
В Саратовской области 12 человек проверили на заражение коронавирусом
На территории Саратовской области проверили на заражение новым коронавирусом 12 человек, которые прибыли из Китая и Италии.
Общество
Систему оплаты отпусков и декретов изменят в России
С 2021 года в России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Футбол
Тедеско прокомментировал нежелание Гончаренко пожать ему руку
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поведение своего коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко, который отказался пожать ему руку после четвертьфинального матча Кубка России.