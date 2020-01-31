"Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдение, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая", - сказала она.

с чего всё началось

Службами Роспотребнадзора на территории Российской Федерации выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под наблюдением жёстким, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба — граждане Китая.

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о выявлении в России первых больных, зараженных распространяющимся в Китае коронавирусом 2019-nCoV, сообщает «РИА Новости». По словам вице-премьера, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая.

В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая

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