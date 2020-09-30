75% орбитального мусора оказались неизвестными объектами

Астрономы призывают к более регулярным и тщательным исследованиям орбитального мусора на больших высотах, чтобы помочь охарактеризовать местные объекты и лучше определить риски, связанные с активными спутниками, на данные которых ежедневно полагаются люди.