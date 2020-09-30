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В России выявили почти 8,5 тысячи новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили почти 8,5 тысячи новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением нового типа инфекции.В источнике
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Моя Москва.онлайн

В России выявлен 8 481 новый случай коронавируса

Моя Москва.онлайн03:50
Эхо Москвы

В России выявлено 7867 новых случаев коронавируса

Эхо Москвы27 сентября в 03:41
Известия

В России выявили 8481 новый случай COVID-19 за сутки

Известия03:31
Глас Народа

В России на 29 сентября выявлено 8 232 новых случая коронавируса

Глас Народавчера в 04:10
Взгляд.ру

В России выявили 8,2 тыс. новых случаев коронавируса

Взгляд.рувчера в 04:17
Вечерняя Москва

Еще 2300 новых случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Вечерняя Москвавчера в 04:14
Kadara.ru

Коронавирус. В России выявлен 8 481 новый случай

Kadara.ru03:50

Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов
RT на русском04:31
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75% орбитального мусора оказались неизвестными объектами

Астрономы призывают к более регулярным и тщательным исследованиям орбитального мусора на больших высотах, чтобы помочь охарактеризовать местные объекты и лучше определить риски, связанные с активными спутниками, на данные которых ежедневно полагаются люди.
Популярная механика28 сентября в 05:27
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D-Wave анонсировала адиабатический квантовый вычислитель нового поколения

Канадская компания D-Wave объявила о создании машины для квантового отжига на 5000 кубитах, который превосходит прошлое поколение устройств по размеру, количеству связей между кубитами и скорости работы.
N+105:39

Бомбардировщики Су-34 впервые выполнили ночной полет в стратосферу

Бомбардировщики Су-34 последнего поколения из авиационной дивизии ЦВО, дислоцированной в Челябинской области, впервые совершили ночной вылет в стратосферу и на сверхзвуковой скорости выполнили перехват условного противника, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Аргументы и Факты05:50

Девелопер «Эталон» в первом полугодии получил 1,8 млрд рублей убытка

Девелоперская группа "Эталон" в первом полугодии 2020 года получила чистый убыток по МСФО в 1,8 миллиарда рублей против 559 миллионов рублей прибыли за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании.
РИА Новости03:17

Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП

«Как бы депутаты ни хотели, мы не являемся перевозчиком ни юридически, ни фактически, поэтому не можем нести ответственность в той части, в которой не ведем деятельность», — рассказал РБК собеседник в одной из компаний — агрегаторов такси.
РБК23:42
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