«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Астрономы призывают к более регулярным и тщательным исследованиям орбитального мусора на больших высотах, чтобы помочь охарактеризовать местные объекты и лучше определить риски, связанные с активными спутниками, на данные которых ежедневно полагаются люди.
Канадская компания D-Wave объявила о создании машины для квантового отжига на 5000 кубитах, который превосходит прошлое поколение устройств по размеру, количеству связей между кубитами и скорости работы.
Бомбардировщики Су-34 последнего поколения из авиационной дивизии ЦВО, дислоцированной в Челябинской области, впервые совершили ночной вылет в стратосферу и на сверхзвуковой скорости выполнили перехват условного противника, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Девелоперская группа "Эталон" в первом полугодии 2020 года получила чистый убыток по МСФО в 1,8 миллиарда рублей против 559 миллионов рублей прибыли за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании.
Издание Military Watch (США) опубликовало аналитическую статью, в которой доказало, что комплексы «Искандер» российского производства способны решить исход вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе.
«Как бы депутаты ни хотели, мы не являемся перевозчиком ни юридически, ни фактически, поэтому не можем нести ответственность в той части, в которой не ведем деятельность», — рассказал РБК собеседник в одной из компаний — агрегаторов такси.