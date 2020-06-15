Коронавирус
Телеканал 360°В России выявили самое низкое с 1 мая число новых случаев COVID-19
За сутки в стране выявили 8246 инфицированных. Это самый низкий показатель за полтора месяца. Коронавирусную инфекцию подтвердили у жителей 83 регионов РФ, у 34,3% не было клинических проявлений болезни.
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Политика
Япония откажется размещать у себя комплексы ПРО США
Lenta.ru 06:58
Общество
Пол Уилан получил 16 лет за шпионаж
Мосгорсуд в понедельник вынес приговор по самому громкому за последнее время процессу, уж для посольства США в России точно: бывший американский морпех Пол Уилан получил 16 лет колонии по обвинению в шпионаже.
РИА Новости 07:38
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган передумали разводиться
Модель Оксана Самойлова и рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, не смогли развестись.
Piter.tv 07:28
Происшествия
Кубанский полицейский чуть не задушил подростка за громкую музыку
Как говорится в сообщении местного канала «Чп Краснодар», инцидент произошел после того, как соседи вызвали полицию из-за громкой музыки в одной из квартир.
Росбалт 07:56
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Армия и оружие
Военные отрепетировали ракетные удары на фоне учений НАТО на Балтике
В ЗВО подчеркнули, что нанесение условных ракетных ударов происходило "на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса Baltops 2020".
RuNews24.ru вчера в 05:55
Общество
Все заместители главного редактора уволились из «Ведомостей»
Все пять заместителей главного редактора покидают «Ведомости». Об этом говорится в публикации на сайте издания.
BFM.ru 07:21
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов после скандала с рицином
МИД России объявил персонами нон грата двух чешских дипломатов, сообщил посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька, передает ТАСС.
РБК 05:09
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика
В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах
РИА Новости 06:24
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков
Яндекс запустил сервис видеовстреч под названием Яндекс.Телемост.
Piter.tv 05:20
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Общество
Вильфанд предупредил об опасности второй волны тепла в Москве
Вторая волна тепла в столичном регионе России может плохо повлиять на здоровье пожилых людей, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вестник Кавказа 00:10
Происшествия
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу
Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Общество
Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян
На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
РИА Новости 07:36
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке, которые могут без проблем проехать 100 тысяч километров.
Автоновости дня вчера в 03:10
Общество
Военное положение из-за коронавируса ввели в китайском городе Баодин
На правительственном сайте города Баодин в провинции Хэбэй появилась информация о введении военного положения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции Пекине, находящемся по соседству.
Live24 04:36
Общество
С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты
Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
REGNUM вчера в 01:29
Здоровье
В Твери заложили камень на месте строительства детской облбольницы
Тверь, 15 июня 2020, 14:29 — REGNUM Камень на месте строительства детской областной больницы в Твери заложили губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов 15 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.
REGNUM 07:29
Происшествия
Горит хлебозавод в центре Воронежа
Вести.Ru 07:33
Происшествия
В массовой драке с чеченцами во Франции пострадали 11 человек
В стычках с участием членов чеченской диаспоры во французском Дижоне пострадали 11 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Lenta.ru 05:54
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Технологии
PlayStation 5 получит полностью новый интерфейс
Очередная новинка, которая сможет всколыхнуть рынок – это Sony PlayStation 5. Кстати, сам дизайн консоли мы уже видели.
The GEEK 04:22
Общество
Россияне смогут получить социальную помощь без справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском 13 июня в 11:05
Общество
Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля
Евросоюз может не открыть границы для россиян с 1 июля, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Газета.Ru 04:54
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
Происшествия
Полиция отказывалась заводить дела по жалобам девочки, убитой в Сибири
Лиза алерт Прокурорская проверка показала, что 12-летняя девочка, которую убили в Красноярском крае, еще год назад была изнасилована, но полиция отказала в возбуждении дела.
РЕН ТВ 06:47