Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Четверо заболевших находятся в Москве, один — в Краснодарском крае, один — в Калининграде. Всего в России зафиксировано 37 случаев заболевания.
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с чего всё началось

В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Все инфицированные в последние две недели ездили в страны, неблагополучные по коронавирусу.
РИА Новости12:26

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В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

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Коммерсантъ12:27

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС12:48
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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

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Вечером в четверг, 12 марта, стало известно, что количество жертв коронавируса нового типа в Италии превысило тысячу человек.
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Названа себестоимость нефтедобычи в России

По словам чиновника федерального правительства, себестоимость составляет от 9 до 20 долларов за баррель.
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Жители Тутаева просят лишить Терешкову статуса почётного гражданина

Жители Тутаева Ярославской области просят лишить парламентария статуса почётного гражданина города.
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Названы четыре главные опасности коронавируса для России

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Глава ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон приобрел ценные бумаги компании почти на 7 млн долларов. Сделки совершались в течение двух дней.
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