Общество

ТАССТАССВ России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки. Четверо граждан находятся в Москве, один - в Краснодарском крае, один - в Калининграде, сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Все инфицированные в последние две недели ездили в страны, неблагополучные по коронавирусу.
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