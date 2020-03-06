Общество

РБКРБКЗа сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Роспотребнадзор. Пять заболевших обнаружены в Москве, один — в Нижнем Новгороде. В штабе пояснили, что все заразившиеся COVID-19 недавно вернулись из Италии.
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с чего всё началось

В России выявили шесть новых случаев коронавируса

В России за сутки подтвердили шесть новых случаев коронавируса Covid-19, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости07:56

Подробнее о событии

Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России

ТАСС08:35

Роспотребнадзор сообщил о новых случаях коронавирусной инфекции в России

Красная весна09:29

В России за день зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

Фонтанка.Ру08:08

В России выявили шесть новых случаев коронавируса

РИА Новости07:56

В России за сутки зафиксировано шесть случаев коронавируса

Lenta.ru07:54

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

RT на русском07:54

За сутки в России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса

Газета.Ru10:22
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Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета вчера в 00:47
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников

Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Gazeta.SPb вчера в 16:18
Культура

Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ назвать его мразью

Lenta.ru 05:05
Музыка

На Украине призвали бойкотировать Евровидение из-за группы Little Big

Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
ToDay News Ufa вчера в 12:38
Энергетика

Новак: с 1 апреля снимаются обязательства по сокращению нефтедобычи

Нефтедобывающие страны ОПЕК приняли рекомендацию утвердить на встрече альянса ОПЕК+ дополнительное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года.
Коммерсантъ 11:50
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Политика

Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Гаджеты

Представлен топовый смартфон Oppo Find X2

Топовые смартфоны компании OPPO базируются на высокопроизводительных чипах от Qualcomm.
ToDay News Ufa 07:45
Политика

Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:17
Общество

Требования к фотографиям техосмотра изменились до вступления в силу

Нововведения вступят в силу 8 июня 2020 года, одновременно с новой редакцией закона о техосмотре.
Quto.ru 02:57
Политика

Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу

Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.
Lenta.ru 10:24
Общество

Киев ввел обязательный медосмотр на КПП в Донбассе из-за коронавируса

В субботу, 7 марта, вступят в силу ограничения на контрольно-пропускных пунктах линии разграничения в Донбассе.
Украина.ру 11:40
Хоккей

Умер рекордсмен по числу завоеванных Кубков Стэнли

Спортсмен является рекордсмен среди игроков по числу завоеванных Кубков Стэнли.
Матч ТВ 11:27
Общество

Супруга Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Газета.Ru 12:05
Происшествия

Число погибших при атаке в Кабуле достигло 29

Число погибших при атаке, которая произошла в Кабуле на мероприятии, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, возросло до 29, пострадал 61 человек, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на МВД.
РИА Новости 09:55
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Энергетика

Газпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было

Ранее об объявлении форс-мажора крупнейшим импортером газа в КНР — компанией Petrochina, сообщило агентство Reuters.
REGNUM вчера в 07:09
Здоровье

В Петербурге подтвердили первый случай коронавируса

Студент петербургского вуза из Италии оказался переносчиком коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 06:01
Фигурное катание

Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ

Россиянка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
RT на русском 11:05
Общество

Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии

ТАСС 09:34
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

RT на русском 10:59
Футбол

Роналдиньо арестован в Парагвае

Ранее NEWS.ru писал о том, что чемпион мира по футболу, обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо игнорирует налоги на недвижимость.
News.ru вчера в 07:21
Общество

Собчак заявила о замалчивании реальной статистики по коронавирусу в России

Телеведущая Ксения Собчак считает, что в России замалчивается реальная статистика по заболеваемости пневмонией, вызванной китайским коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 10:17
Хоккей

Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»

RT на русском вчера в 23:38
Происшествия

Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма

Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Газета.Ru 05:46
Космос

Российская «Сфера» объединит почти два десятка спутниковых группировок

Как отметил господин Духовницкий, в общей сложности в составе «Сферы» будут задействованы почти два десятка спутниковых группировок.
3DNews 02:58
Авто

В марте дилеры начнут ставить авто на учет

Как выяснили журналисты Autonews.ru, в марте ставить авто на учет начнут крупные дилеры типа «РОЛЬФ» и «АВИЛОН».
Tvoe-avto.com 11:57
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как его дети общаются с домовым

Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы.
Летидор 01:30
Шоу-бизнес

Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы

Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Вечерний курьер 05:52
Авто

Genesis назвал цены на свой первый кроссовер Genesis GV80

На рынке США кроссовер Genesis GV80 появится в 10 версиях по цене от 48 900 долларов или около 3,3 млн рублей.
Tvoe-avto.com 10:56
Как работают Яндекс.Новости?
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