Общество
РБКЗа сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Роспотребнадзор. Пять заболевших обнаружены в Москве, один — в Нижнем Новгороде. В штабе пояснили, что все заразившиеся COVID-19 недавно вернулись из Италии.
Читать в источнике
Оценить1,1K
с чего всё началось
В России за сутки подтвердили шесть новых случаев коронавируса Covid-19, сообщили в оперативном штабе.РИА Новости07:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Музыка
На Украине призвали бойкотировать Евровидение из-за группы Little Big
Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
Энергетика
Новак: с 1 апреля снимаются обязательства по сокращению нефтедобычи
Нефтедобывающие страны ОПЕК приняли рекомендацию утвердить на встрече альянса ОПЕК+ дополнительное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Гаджеты
Представлен топовый смартфон Oppo Find X2
Топовые смартфоны компании OPPO базируются на высокопроизводительных чипах от Qualcomm.
Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Общество
Требования к фотографиям техосмотра изменились до вступления в силу
Нововведения вступят в силу 8 июня 2020 года, одновременно с новой редакцией закона о техосмотре.
Политика
Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу
Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.
Общество
Киев ввел обязательный медосмотр на КПП в Донбассе из-за коронавируса
В субботу, 7 марта, вступят в силу ограничения на контрольно-пропускных пунктах линии разграничения в Донбассе.
Хоккей
Умер рекордсмен по числу завоеванных Кубков Стэнли
Спортсмен является рекордсмен среди игроков по числу завоеванных Кубков Стэнли.
Происшествия
Число погибших при атаке в Кабуле достигло 29
Число погибших при атаке, которая произошла в Кабуле на мероприятии, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, возросло до 29, пострадал 61 человек, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на МВД.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Энергетика
Газпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было
Ранее об объявлении форс-мажора крупнейшим импортером газа в КНР — компанией Petrochina, сообщило агентство Reuters.
Здоровье
В Петербурге подтвердили первый случай коронавируса
Студент петербургского вуза из Италии оказался переносчиком коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ
Россиянка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Футбол
Роналдиньо арестован в Парагвае
Ранее NEWS.ru писал о том, что чемпион мира по футболу, обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо игнорирует налоги на недвижимость.
Общество
Собчак заявила о замалчивании реальной статистики по коронавирусу в России
Телеведущая Ксения Собчак считает, что в России замалчивается реальная статистика по заболеваемости пневмонией, вызванной китайским коронавирусом SARS-CoV-2.
Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»
Происшествия
Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма
Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Космос
Российская «Сфера» объединит почти два десятка спутниковых группировок
Как отметил господин Духовницкий, в общей сложности в составе «Сферы» будут задействованы почти два десятка спутниковых группировок.
Авто
В марте дилеры начнут ставить авто на учет
Как выяснили журналисты Autonews.ru, в марте ставить авто на учет начнут крупные дилеры типа «РОЛЬФ» и «АВИЛОН».
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как его дети общаются с домовым
Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы.
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Авто
Genesis назвал цены на свой первый кроссовер Genesis GV80
На рынке США кроссовер Genesis GV80 появится в 10 версиях по цене от 48 900 долларов или около 3,3 млн рублей.