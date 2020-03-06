В России за сутки подтвердили шесть новых случаев коронавируса Covid-19, сообщили в оперативном штабе.

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Зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Роспотребнадзор. Пять заболевших обнаружены в Москве, один — в Нижнем Новгороде. В штабе пояснили, что все заразившиеся COVID-19 недавно вернулись из Италии.

За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

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