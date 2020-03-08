Общество

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Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России. Об этом «Известиям» сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 8 марта. Инфицированные находятся в Московской, Белгородской и Калининградской областях, всех их госпитализировали и поместили в инфекционные боксы.
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с чего всё началось
«За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: один случай в Калининградской области, один случай в Белгородской области, один случай в Московской области», — сказано
 в сообщении.
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РБК08:35

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