Общество
ИзвестияВ России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России. Об этом «Известиям» сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 8 марта. Инфицированные находятся в Московской, Белгородской и Калининградской областях, всех их госпитализировали и поместили в инфекционные боксы.
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с чего всё началось
«За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: один случай в Калининградской области, один случай в Белгородской области, один случай в Московской области», — сказано в сообщении.Телеканал 360°08:30
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