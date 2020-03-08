с чего всё началось

Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России. Об этом «Известиям» сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 8 марта. Инфицированные находятся в Московской, Белгородской и Калининградской областях, всех их госпитализировали и поместили в инфекционные боксы.

В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом

Общество Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Происшествия Сбежавшая за границу следователь обвинила руководство СКР в коррупции Защита считает невозможным дальнейшее судебное разбирательство, так как вскрылись факты сговора опознавших господина Тузова как организатора преступления свидетелей со следователем СКР Марией Слезкиной, которая вела его дело и потом вымогала у обвиняемого €2 млн.

Здоровье В Башкирии хотят страховать врачей от ошибок Правоведы считают, что правовая незащищенность является одной их главных причин оттока специалистов из отрасли, поэтому их ошибки нужно страховать.

Политика Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.

Общество Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.

Политика Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.

Политика Замгенпрокурора Украины возглавил следственную группу по делу MH17 Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов стал главой международной следственной группы, которая расследует дело о крушении Boeing 777 в Донецкой области.

Футбол Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.

Общество В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.