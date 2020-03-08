В России за последние сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Они зафиксированы в Московской, Белгородской и Калининградской областях.

В России выявили три новых случая заражения коронавирусом

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