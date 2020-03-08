Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России выявили три новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Они зафиксированы в Московской, Белгородской и Калининградской областях.
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В России выявили три новых случая коронавируса

РИА Новости08:50

В России выявили три новых случая заражения коронавирусом

Коммерсантъ08:31

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России

RT на русском08:36

В России выявили еще три случая заражения коронавирусом

РБК08:35

В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Газета.Ru08:33

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Интерфакс08:33

В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

ТАСС08:45
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