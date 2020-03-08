Общество
КоммерсантъВ России выявили три новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Они зафиксированы в Московской, Белгородской и Калининградской областях.
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Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Пятеро заболевших находятся в Москве. За последние сутки в России обнаружили шесть новых случаев коронавируса.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Политика
Путин поручил реформировать миграционные режимы
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.
Происшествия
В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся
Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
Биатлон
Губерниев рассказал историю о допинге во время ЧМ-2007
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал историю, которая произошла во время ЧМ по биатлону в 2007 году.
Общество
Новый формат ОСАГО вступил в силу
В России с воскресенья, 8 марта, вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Общество
Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
Общество
Москва из-за коронавируса закупила лекарства на ₽100 млн
Департамент здравоохранения Москвы закупил около 30 наименований лекарств на сумму более 100 млн руб. для борьбы с коронавирусом, следует из материалов мэрии, с которыми ознакомился РБК.
Политика
Климкин рассказал о «катастрофе» для Киева в День Победы
Украине необходимо, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию в День Победы, предварительно заехали в Киев, заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин в интервью порталу "Обозреватель".
Общество
Второй итальянский губернатор заразился коронавирусом
Ранее был обнаружен коронавирус у его коллеги — губернатора области Лацио Никола Дзингаретти.
Транспорт
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Гаджеты
Пользователи жалуются на сбои после установки обновления Windows 10
Часть пользователей компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 столкнулась с рядом проблем после установки последнего обновления системы.
Общество
Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина
Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.
Происшествия
Шестиэтажная гостиница с десятками людей на карантине рухнула в Китае
Не менее 70 человек оказались под завалами отеля в китайской провинции Фуцзянь.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Информационный ресурс Defense Express на своем канале в Youtube опубликовал ролик практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ с целью показать «боевую мощь» армии Украины.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Политика
Путин определил полномочия Медведева
Глава государства Владимир Путин подписал указ, определяющий, в частности, функции заместителя председателя Совета безопасности.
Армия и оружие
Золотов: Вооружение Росгвардии превзошло мировые аналоги
Станислав Красильников / ТАСС Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов заявил, что высокотехнологичное вооружение в войсках Росгвардии в настоящее время превосходит мировые аналоги по многим показателям.
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
Футбол
Абрахам отклонил предложение «Челси» о продлении контракта
Форвард лондонского «Челси» Тэмми Абрахам отклонил предложение клуба о подписании нового соглашения.
Общество
Мишустин подписал распоряжения о повышении зарплаты медикам
В правительстве РФ заявили о повышении зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу.