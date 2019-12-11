Общество
Москва 24В России выявили тысячи недобросовестных господрядчиков
Росфинмониторинг выявил примерно три тысячи недобросовестных исполнителей государственных контрактов. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на главу ведомства Юрия Чиханчина. По словам специалиста, общая сумма контрактов с признаками сомнительных операций превысила 130 миллиардов рублей.
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В России насчитали 3 тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов
Национальная служба новостей05:36
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