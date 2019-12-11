Общество

Москва 24Москва 24В России выявили тысячи недобросовестных господрядчиков

Росфинмониторинг выявил примерно три тысячи недобросовестных исполнителей государственных контрактов. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на главу ведомства Юрия Чиханчина. По словам специалиста, общая сумма контрактов с признаками сомнительных операций превысила 130 миллиардов рублей.
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В России выявили тысячи недобросовестных господрядчиков

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В России выявили тысячи недобросовестных господрядчиков

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Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

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В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

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Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
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Все договоренности, достигнутые на «нормандском саммите» в Париже, не будут выполнены ДНР, пока Украина не опубликует полный и корректный текст итогового коммюнике саммита.
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Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину

Очередной героиней шоу «Осторожно, Собчак» стала телеведущая Регина Тодоренко.
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Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы

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В 2018 году не планировали выплату годовых премий 41% работодателей, намеревались премировать сотрудников выборочно в 24% компаний и всех сотрудников — в 21% компаний.
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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — "Краснодар" (1:1). Об этом информирует "Чемпионат" со ссылкой на главу КДК РФС Артур Григорьянц.
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Совфед одобрил закон о штрафах за нарушения для СМИ-иноагентов

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Песков обещал ознакомить Путина с последним словом студента Жукова

Президент Владимир Путин еще не читал последнее слово студента ВШЭ Егора Жукова, которое тот произнес в суде, но его ознакомят с этой речью, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской

Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лета сильно жарче у нас не становятся, а зимы ощутимо теплеют.
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Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
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В ДНР заявили об успешных испытаниях новой системы ПВО

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Крупный пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован

Напомним, что сигнал о пожаре на Уральском заводе лакокрасочных изделий поступил на пульт дежурных служб в 11:58 по местному времени.
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Юрий Анатольевич Чиханчин
Российский экономист
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу с 13 июня 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.
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