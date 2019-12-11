Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций. Об этом заявил глава службы Юрий Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации.
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Росфинмониторинг за год закрыл 25 «отмывочных» площадок

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Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

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На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
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Как сообщил космонавту Александру Скворцову специалист подмосковного Центра управления полетами, из-за ремонтных работ в туалете американского сегмента астронавты будут наведываться по нужде к российским коллегам.
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В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
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Происшествия

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Российская газета 05:25
Экономика

Медведев поддержал идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Премьер-министр Дмитрий Медведев в целом поддержал инициативу министерства финансов о снижении порога беспошлинного ввоза в страну посылок из зарубежных интернет-магазинов, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Российская газета 05:44
Общество

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Газета.Ru вчера в 06:00
Происшествия

Генпрокурор проявил себя генадвокатом

В результате на днях генпрокурор Юрий Чайка лично вынес постановление о незаконности привлечения господ Ершова и Наумова к уголовной ответственности.
Коммерсантъ вчера в 17:42
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Прохор Шаляпин объявил о расставании с бывшей женой Джигарханяна

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Известия 05:25
Политика

Памфилова назвала выборы в Мосгордуму «поводом» для протестов

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что выборы в Мосгордуму были не «причиной», а «поводом» для протестов.
Росбалт 04:12
Происшествия

СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС 02:09
Экономика

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
ТАСС вчера в 05:59
Политика

Песков обещал ознакомить Путина с последним словом студента Жукова

Президент Владимир Путин еще не читал последнее слово студента ВШЭ Егора Жукова, которое тот произнес в суде, но его ознакомят с этой речью, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 04:49
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом «Боинге»

Генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст признал, что сюжет телеканала о малайзийском самолете «Боинг», разбившемся в 2014 году, содержал ошибочную информацию.
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Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

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Кино

Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»

Газета.Ru вчера в 09:52
Общество

Губернатор Свердловской области решил объявить 31 декабря выходным

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о решении сделать 31 декабря выходным днём.
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Спорт

Спортсмены США готовят акции против россиян на Олимпиаде-2020

Отдельные атлеты олимпийской сборной США выразили намерение протестовать во время летних Олимпийских игр 2020 года при попадании на подиум вместе с россиянами.
Вести.Ru 03:55
Шоу-бизнес

Московский суд отказал Оксане Воеводиной в проведении ДНК-экспертизы

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Футбол

Ганчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.
РИА Новости 05:36
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Лавров рассказал об угрозах Уилана просверлить головы сотрудникам ФСИН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео, отметил, что Россия с полной серьезность. относится к состоянию здоровья Пола Уилана, арестованного по подозрению в шпионаже, но от ведет себя вызывающе.
Московский Комсомолец вчера в 14:23
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Google назвал самые популярные фильмы в России

Специалисты корпорации составили список самых популярных фильмов и сериалов в России за 2019 год.
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В Кремле оценили итоги саммита «нормандской четверки» в Париже

Известия 05:10
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Блогер Мэддисон вступил в ЛДПР и заявил об абсолютном счастье

Российский видеоблогер и стример Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, вступил в партию ЛДПР. Об этом он сообщил в своем Twitter.
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Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 2020 года

Мессенджер WhatsApp в начале 2020 года прекратит поддержку ранних версий мобильных операционных систем Android и iOS, а после 31 декабря 2019 станет недоступен для пользователей Windows Mobile.
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Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

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Шедшего к Путину шамана оштрафовали за неповиновение полицейскому

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Встреча Лаврова и Трампа завершилась

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Политика

Донбасс выдвинул Украине ультиматум

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выдвинул властям Украины ультиматум.
Lenta.ru 06:20
Футбол

ЦСКА отправился в Барселону на заключительный матч Лиги Европы

Московский ЦСКА отправился на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом». Об этом сообщается в официальном Twitter армейцев.
Sportbox.RU 02:41
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Юрий Анатольевич Чиханчин
Российский экономист
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу с 13 июня 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.
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