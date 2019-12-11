Экономика
RT на русскомВ России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов
Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций. Об этом заявил глава службы Юрий Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации.
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Политика
На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
Общество
На МКС сломался американский туалет
Как сообщил космонавту Александру Скворцову специалист подмосковного Центра управления полетами, из-за ремонтных работ в туалете американского сегмента астронавты будут наведываться по нужде к российским коллегам.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Общество
Водителей просят не ездить на грани нештрафуемого скоростного порога
Глава Госавтоинспекции Михаил Черников назвал недопустимым, когда водители превышают скоростной режим на 19 километров в час, укладываясь при этом в нештрафуемый порог.
Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Экономика
Медведев поддержал идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Премьер-министр Дмитрий Медведев в целом поддержал инициативу министерства финансов о снижении порога беспошлинного ввоза в страну посылок из зарубежных интернет-магазинов, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Происшествия
Генпрокурор проявил себя генадвокатом
В результате на днях генпрокурор Юрий Чайка лично вынес постановление о незаконности привлечения господ Ершова и Наумова к уголовной ответственности.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин объявил о расставании с бывшей женой Джигарханяна
Российский певец Прохор Шаляпин объявил о расставании с бывшей женой актера Армена Джигарханяна пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Политика
Памфилова назвала выборы в Мосгордуму «поводом» для протестов
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что выборы в Мосгордуму были не «причиной», а «поводом» для протестов.
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
Политика
Песков обещал ознакомить Путина с последним словом студента Жукова
Президент Владимир Путин еще не читал последнее слово студента ВШЭ Егора Жукова, которое тот произнес в суде, но его ознакомят с этой речью, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом «Боинге»
Генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст признал, что сюжет телеканала о малайзийском самолете «Боинг», разбившемся в 2014 году, содержал ошибочную информацию.
Кино
Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»
Общество
Губернатор Свердловской области решил объявить 31 декабря выходным
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о решении сделать 31 декабря выходным днём.
Спорт
Спортсмены США готовят акции против россиян на Олимпиаде-2020
Отдельные атлеты олимпийской сборной США выразили намерение протестовать во время летних Олимпийских игр 2020 года при попадании на подиум вместе с россиянами.
Шоу-бизнес
Московский суд отказал Оксане Воеводиной в проведении ДНК-экспертизы
Футбол
Ганчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.
Политика
Лавров рассказал об угрозах Уилана просверлить головы сотрудникам ФСИН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео, отметил, что Россия с полной серьезность. относится к состоянию здоровья Пола Уилана, арестованного по подозрению в шпионаже, но от ведет себя вызывающе.
Культура
Google назвал самые популярные фильмы в России
Специалисты корпорации составили список самых популярных фильмов и сериалов в России за 2019 год.
Общество
Блогер Мэддисон вступил в ЛДПР и заявил об абсолютном счастье
Российский видеоблогер и стример Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, вступил в партию ЛДПР. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 2020 года
Мессенджер WhatsApp в начале 2020 года прекратит поддержку ранних версий мобильных операционных систем Android и iOS, а после 31 декабря 2019 станет недоступен для пользователей Windows Mobile.
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Политика
Встреча Лаврова и Трампа завершилась
Политика
Донбасс выдвинул Украине ультиматум
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выдвинул властям Украины ультиматум.
Футбол
ЦСКА отправился в Барселону на заключительный матч Лиги Европы
Московский ЦСКА отправился на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом». Об этом сообщается в официальном Twitter армейцев.