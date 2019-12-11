Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций. Об этом заявил глава службы Юрий Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации.

Спорт Матвиенко: Россия может проводить свои, не зависящие от WADA ОИ Россия могла бы сама проводить у себя Олимпийские игры, на которые не распространялись бы решения WADA, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя решение WADA по России.

Общество Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Политика Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.

Политика Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита» Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».

Экономика Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.

Политика Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов «дела 27 июля» 26 августа, до частичной смены состава совета, член СПЧ Илья Шаблинский сказал, что он и другие правозащитники попросят включить фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля в проект амнистии к 75-летию Победы.

Технологии К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода Ученые подсчитали, что с 1950 года уровень кислорода в океане снизился на два процента, а с 1960 года объем воды, обедненной кислородом, увеличился в четыре раза.

Космос Выяснено происхождение полос Энцелада Исследователи обнаружили, что трещины, которые составляют тигровые полосы Энцелада, могли образоваться на любом полюсе, но южный просто случайно оказался первым.

Авто В России введут новый документ на автомобиль Речь идет об этикетке энергоэффективности, наличие которой будет обязательным для всех автомобилей массой до 3,5 тонн и оборудованных любыми типами двигателей Этикетка энергоэффективности, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля, появится на российских машинах с марта 2020 года.

Политика Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.

Космос Солнце засыпает. Теперь официально НАСА выпустило официальный прогноз солнечной активности. Хотя в документе использованы мягкие выражения, на самом деле все плохо.

Общество Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.