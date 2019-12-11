Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций. Об этом заявил глава службы Юрий Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации.
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Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков

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Число фирм-однодневок в России за три года снизилось в 14 раз

ТАСС07:33

Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков

Газета.Ru07:48

В России выявили тысячи недобросовестных господрядчиков

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Объем сомнительных операций по выводу денег из России сократился в три раза с 2017 года

Коммерсантъ08:52

В России выявили тысячи недобросовестных господрядчиков

Российская газета04:36

В России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

RT на русском04:07
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Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 11:06
Политика

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru 06:43
Спорт

Матвиенко: Россия может проводить свои, не зависящие от WADA ОИ

Россия могла бы сама проводить у себя Олимпийские игры, на которые не распространялись бы решения WADA, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя решение WADA по России.
РИА Новости 07:04
Общество

Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM 08:05
Политика

В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде

РИА Новости 08:06
Общество

Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

ТАСС 07:49
Экономика

Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Газета.Ru 07:59
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
RT на русском 07:33
Политика

Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»

Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru 08:54
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на слова режиссера Александра Сокурова о том, что нужно переосмыслить статус звания Героя России.
РИА Новости 07:00
Экономика

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
РБК 08:25
Кино

Тарантино может снять продолжение «Убить Билла»

Культовый американский режиссер Квентин Тарантино рассматривает возможность съемок сиквела фильма «Убить Билла».
ФАН 09:05
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Кино

Вышел русский трейлер «Главного героя» с Райаном Рейнольдсом

Российская газета 04:04
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые прокомментировал свадьбу с молодой помощницей

Евгений Петросян впервые прокомментировал свадьбу с молодой помощницей Евгений Петросян прервал молчание.
Экспресс газета 06:25
Музыка

Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»

Газета.Ru 04:34
Политика

Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов «дела 27 июля»

26 августа, до частичной смены состава совета, член СПЧ Илья Шаблинский сказал, что он и другие правозащитники попросят включить фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля в проект амнистии к 75-летию Победы.
Интерфакс 07:51
Технологии

К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода

Ученые подсчитали, что с 1950 года уровень кислорода в океане снизился на два процента, а с 1960 года объем воды, обедненной кислородом, увеличился в четыре раза.
Век вчера в 23:58
Космос

Выяснено происхождение полос Энцелада

Исследователи обнаружили, что трещины, которые составляют тигровые полосы Энцелада, могли образоваться на любом полюсе, но южный просто случайно оказался первым.
Индикатор 09 декабря в 11:00
Происшествия

Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских

Журналист Иван Голунов подал в ФСБ жалобу на то, что при задержании его избивали сотрудники полиции.
РБК 09:11
Политика

Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне.
Газета.Ru 09:15
Авто

В России введут новый документ на автомобиль

Речь идет об этикетке энергоэффективности, наличие которой будет обязательным для всех автомобилей массой до 3,5 тонн и оборудованных любыми типами двигателей Этикетка энергоэффективности, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля, появится на российских машинах с марта 2020 года.
Колыма-информ 08 декабря в 16:08
Политика

Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов

Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.
RT на русском 08:10
Космос

Солнце засыпает. Теперь официально

НАСА выпустило официальный прогноз солнечной активности. Хотя в документе использованы мягкие выражения, на самом деле все плохо.
Комсомольская правда вчера в 06:27
Футбол

Источник: Хачериди покинет брестское «Динамо», не сыграв за клуб ни минуты

Стороны заключили соглашение сроком на два года — с тех пор футболист не сыграл за брестский клуб ни минуты.
Чемпионат 06:55
Общество

Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
РИА Новости 07:16
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Экономика

В Петербурге массово банкротятся строительные организации

Каждая пятая из 150 крупных и средних строительных компаний Северной столицы оказалась на грани банкротства к концу 2019 года.
REGNUM 08:18
Гаджеты

У новых процессоров Core i5 подтверждена многопоточность

Если конкретно, в записи говорится о модели Core i5-10600, которая получит базовую частоту 3,3 ГГц (для сравнения, у i5-9600 — 3,1 ГГц).
Игромания.ру 07:41
Армия и оружие

МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции

Турция может рассмотреть вопрос закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих в ответ на санкции США из-за покупки российских систем ПВО С-400.
Российская газета 03:32
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Юрий Анатольевич Чиханчин
Российский экономист
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу с 13 июня 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.
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