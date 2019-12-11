Экономика
RT на русскомВ России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов
Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций. Об этом заявил глава службы Юрий Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации.
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Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Политика
Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Спорт
Матвиенко: Россия может проводить свои, не зависящие от WADA ОИ
Россия могла бы сама проводить у себя Олимпийские игры, на которые не распространялись бы решения WADA, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя решение WADA по России.
Общество
Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам
Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Политика
В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде
Экономика
Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Политика
Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»
Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на слова режиссера Александра Сокурова о том, что нужно переосмыслить статус звания Героя России.
Экономика
Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза
Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
Кино
Тарантино может снять продолжение «Убить Билла»
Культовый американский режиссер Квентин Тарантино рассматривает возможность съемок сиквела фильма «Убить Билла».
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Кино
Вышел русский трейлер «Главного героя» с Райаном Рейнольдсом
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые прокомментировал свадьбу с молодой помощницей
Евгений Петросян впервые прокомментировал свадьбу с молодой помощницей Евгений Петросян прервал молчание.
Музыка
Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»
Политика
Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов «дела 27 июля»
26 августа, до частичной смены состава совета, член СПЧ Илья Шаблинский сказал, что он и другие правозащитники попросят включить фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля в проект амнистии к 75-летию Победы.
Технологии
К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода
Ученые подсчитали, что с 1950 года уровень кислорода в океане снизился на два процента, а с 1960 года объем воды, обедненной кислородом, увеличился в четыре раза.
Космос
Выяснено происхождение полос Энцелада
Исследователи обнаружили, что трещины, которые составляют тигровые полосы Энцелада, могли образоваться на любом полюсе, но южный просто случайно оказался первым.
Происшествия
Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских
Журналист Иван Голунов подал в ФСБ жалобу на то, что при задержании его избивали сотрудники полиции.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне.
Авто
В России введут новый документ на автомобиль
Речь идет об этикетке энергоэффективности, наличие которой будет обязательным для всех автомобилей массой до 3,5 тонн и оборудованных любыми типами двигателей Этикетка энергоэффективности, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля, появится на российских машинах с марта 2020 года.
Политика
Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов
Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.
Космос
Солнце засыпает. Теперь официально
НАСА выпустило официальный прогноз солнечной активности. Хотя в документе использованы мягкие выражения, на самом деле все плохо.
Футбол
Источник: Хачериди покинет брестское «Динамо», не сыграв за клуб ни минуты
Стороны заключили соглашение сроком на два года — с тех пор футболист не сыграл за брестский клуб ни минуты.
Общество
Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
Экономика
В Петербурге массово банкротятся строительные организации
Каждая пятая из 150 крупных и средних строительных компаний Северной столицы оказалась на грани банкротства к концу 2019 года.
Гаджеты
У новых процессоров Core i5 подтверждена многопоточность
Если конкретно, в записи говорится о модели Core i5-10600, которая получит базовую частоту 3,3 ГГц (для сравнения, у i5-9600 — 3,1 ГГц).
Армия и оружие
МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции
Турция может рассмотреть вопрос закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих в ответ на санкции США из-за покупки российских систем ПВО С-400.