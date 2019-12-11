Экономика
RT на русскомВ России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов
Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций. Об этом заявил глава службы Юрий Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации.
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Спорт
Матвиенко о решении WADA: Россия может проводить свою Олимпиаду
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры.
Экономика
В России одобрили широкую программу ремонта и строительства мостов
Правкомиссия по транспорту одобрила программу ремонта и строительства мостов в российских регионах до 2035 года.
Технологии
Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января
В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.
Экономика
Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском
По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года.
Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Общество
В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре
В одной из частных клиник Москвы уже пятый год живет здоровая девочка. Родители не отказываются от нее, но и не забирают домой.
Политика
Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
Экономика
Росфинмониторинг прекратил работу 25 «отмывочных» площадок
Росфинмониторингу за текущий год удалось остановить деятельность 25 «отмывочных» площадок, общий оборот которых составил почти 38 млрд рублей.
Транспорт
Володин: Новый мост через Волгу в Саратове построят в 2026 году
По словам Вячеслава Володина, в Москве состоялось заседание комиссии правительства РФ по транспорту, на котором было принято решение о строительстве в Саратовской области нового моста через Волгу в 2022-2026 годах.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в раде
Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Происшествия
Названа причина смерти девочки в детсаду Астраханской области
В Астраханской области установили предварительную причину смерти двухлетней девочки. Трагедия произошла в одном из детсадов города Камызяка.
Путешествия
В Турции из-за налогов вырастут цены на отели
Цены на отели в Турции поднимутся из-за введения нового налога на проживание.
Происшествия
Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии
Общество
В Курганской области 31 декабря сделали выходным
Курганский губернатор Вадим Шумков перенес выходной день с субботы 28 декабря, на 31 декабря, сообщила его пресс-служба.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко зарабатывает наравне с Ксенией Собчак
Согласно подсчетам специалистов, Тодоренко смогла заработать за год больше 860 000 долларов и стала второй в списке.
Здоровье
ВЦИОМ: более 40% россиян не доверяют врачам
41% россиян заявили, что перепроверяли диагнозы врачей, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование ВЦИОМ и центра социального проектирования «Платформа».
Культура
Marvel официально закрывает своё телевизионное подразделение
Руководство компании Marvel официально объявило о закрытии своего телевизионного подразделения. Об этом 11 декабря сообщил журнал Variety.
Политика
Депутата Госдумы приговорили к 14 годам за госизмену на Украине
Депутата Государственной думы России, бывшего депутата Крыма Светлану Савченко заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену на Украине, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на украинскую "прокуратуру автономной республики Крым", базирующуюся в Киеве.
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Шоу-бизнес
Настя Каменских спустила штаны и похвасталась постройневшей фигурой
Сегодня Каменских поделилась кадром из душевой. На фото певица позирует в спортивном белье черного цвета со слегка спущенными штанами.
Футбол
«Ростов» планирует сохранить состав зимой
По информации Федерального агентства новостей, «Ростов» планирует сохранить текущий состав в зимнее трансферное окно.
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.
Шоу-бизнес
О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
Экономика
Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества
Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Авто
Skoda объявила российские цены на компактный кроссовер Karoq
Компания Skoda на специальном мероприятии в Санкт-Петербурге представила компактный кроссовер Karoq и объявила российские цены на модель.