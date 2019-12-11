Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций. Об этом заявил глава службы Юрий Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации.
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Объем сомнительных операций по выводу денег из России сократился в три раза с 2017 года

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Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков

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В России выявили тысячи недобросовестных господрядчиков

Российская газета04:36

В России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

RT на русском04:07
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Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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Экономика

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Правкомиссия по транспорту одобрила программу ремонта и строительства мостов в российских регионах до 2035 года.
Lenta.ru 08:43
Технологии

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Экономика

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По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года.
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Политика

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RT на русском 07:33
Общество

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
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Транспорт

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По словам Вячеслава Володина, в Москве состоялось заседание комиссии правительства РФ по транспорту, на котором было принято решение о строительстве в Саратовской области нового моста через Волгу в 2022-2026 годах.
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Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
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Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
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В Астраханской области установили предварительную причину смерти двухлетней девочки. Трагедия произошла в одном из детсадов города Камызяка.
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Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии

RT на русском 07:02
Общество

В Курганской области 31 декабря сделали выходным

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Руководство компании Marvel официально объявило о закрытии своего телевизионного подразделения. Об этом 11 декабря сообщил журнал Variety.
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Юрий Анатольевич Чиханчин
Российский экономист
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу с 13 июня 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.
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