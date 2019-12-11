Экономика
RT на русскомВ России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов
Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций. Об этом заявил глава службы Юрий Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации.
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Политика
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Происшествия
В Симферополе пять школьников отравились жевательным табаком
Дети в возрасте 11-12 лет предположительно "побаловались" жевательным табаком, после чего одному из них стало плохо - он пожаловался на слабость и головокружение.
Кино
В Менделеевске показали фильм «Ржев»
Вырученные средства перечислят ветеранам, воевавшим в горячих точках. «Ржев» вместе с горожанами зрелого возраста посмотрели и школьники.
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — "Краснодар" (1:1). Об этом информирует "Чемпионат" со ссылкой на главу КДК РФС Артур Григорьянц.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибром" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен". Испытания проходили в Черном море.
Шоу-бизнес
Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли
Голливудский актер Брэд Питт не распространялся о подробностях личной жизни после развода с Анджелиной Джоли, однако журналисты добились от него ответа на вопрос о том, были ли у него романы после расставания с женой.
Политика
Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»
Общество
Россияне считают справедливой зарплату ниже уровня среднего класса
Опрос Общественной палаты о справедливой зарплате показал, что россияне считают таковой сумму в 50 тысяч рублей.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Авто
Перечислены самые популярные марки автомобилей в России
Тройку лидеров замыкает Hyundai с показателем в 16314 автомобилей. Эти три марки составляют 40 процентов от общего авторынка в России.
Общество
Проект «Ямал СПГ» получил от судостроителей последний танкер
В Сабетту поступил новый газовоз ледового класса «Яков Гаккель».
Транспорт
Вячеслав Володин рассказал о строительстве нового моста через Волгу
Принято решение о строительстве нового моста через Волгу. Об этом сообщил спикер Госдумы.
Политика
Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО
Министр обороны США Марк Эспер назвал отдаление Турции от НАТО и сближение её с Россией беспокоящим вопросом.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Авто
Продажи Skoda Karoq в России начнутся в первом квартале 2020 года
Стоимость всех модификаций Skoda Karoq пока не названа, известно лишь, что 150-сильный переднеприводный кроссовер в комплектации Ambition будет стоить от 1,5 млн руб. Автомобили в базовой комплектации Active, версии со 100-сильным двигателем и полноприводные варианты выйдут на рынок во второй половине 2020 года.
Общество
На счет фонда Навального попытались перевести новый платеж из США
«В отличие от сентябрьского платежа от испанца, который каким-то поразительным образом сразу поступил на рублевый счет, тут все корректно»,— отметил господин Волков.
Авто
Ущерб от лежачих полицейских показали в замедленной съемке
Небольшие, но высокие лежачие полицейские на большой скорости наносят вред и колесам, и шинам автомобиля, тогда как наиболее крупные препятствия, встречающиеся и на наших дорогах, способны разрушить передний бампер и днище.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Технологии
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Общество
Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе
Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
Футбол
Помазун: «На ЦСКА в ЛЕ настраиваются как на команду, которая дважды победила „Реал“»
Голкипер ЦСКА Илья Помазун выступил на пресс-конференции перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».