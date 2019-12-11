Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций. Об этом заявил глава службы Юрий Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации.
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Объем сомнительных операций по выводу денег из России сократился в три раза с 2017 года

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В России выявили тысячи недобросовестных господрядчиков

Российская газета04:36

Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков

Газета.Ru07:48

В России выявили тысячи недобросовестных господрядчиков

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Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков

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Число фирм-однодневок в России за три года снизилось в 14 раз

ТАСС07:33

В России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

RT на русском04:07
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«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего 2019 года

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Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
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СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
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В Менделеевске показали фильм «Ржев»

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Адвокат семьи убитой аспирантки ответила на сообщения о компенсациях

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Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — "Краснодар" (1:1). Об этом информирует "Чемпионат" со ссылкой на главу КДК РФС Артур Григорьянц.
Газета.Ru 07:15
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Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибром" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен". Испытания проходили в Черном море.
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Путин поручил продумать выплаты ветеранам перед юбилеем Победы

Газета.Ru 10:06
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В раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ

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Голливудский актер Брэд Питт не распространялся о подробностях личной жизни после развода с Анджелиной Джоли, однако журналисты добились от него ответа на вопрос о том, были ли у него романы после расставания с женой.
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Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»

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Россияне считают справедливой зарплату ниже уровня среднего класса

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Общество

Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
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В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Авто

Перечислены самые популярные марки автомобилей в России

Тройку лидеров замыкает Hyundai с показателем в 16314 автомобилей. Эти три марки составляют 40 процентов от общего авторынка в России.
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Общество

Проект «Ямал СПГ» получил от судостроителей последний танкер

В Сабетту поступил новый газовоз ледового класса «Яков Гаккель».
ФедералПресс 07:12
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Вячеслав Володин рассказал о строительстве нового моста через Волгу

Принято решение о строительстве нового моста через Волгу. Об этом сообщил спикер Госдумы.
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Политика

Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО

Министр обороны США Марк Эспер назвал отдаление Турции от НАТО и сближение её с Россией беспокоящим вопросом.
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Стоимость всех модификаций Skoda Karoq пока не названа, известно лишь, что 150-сильный переднеприводный кроссовер в комплектации Ambition будет стоить от 1,5 млн руб. Автомобили в базовой комплектации Active, версии со 100-сильным двигателем и полноприводные варианты выйдут на рынок во второй половине 2020 года.
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На счет фонда Навального попытались перевести новый платеж из США

«В отличие от сентябрьского платежа от испанца, который каким-то поразительным образом сразу поступил на рублевый счет, тут все корректно»,— отметил господин Волков.
Коммерсантъ 08:56
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Суд приговорил экс-замглавы «Росгеологии» к 3,5 годам за мошенничество

РБК 10:56
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Ущерб от лежачих полицейских показали в замедленной съемке

Небольшие, но высокие лежачие полицейские на большой скорости наносят вред и колесам, и шинам автомобиля, тогда как наиболее крупные препятствия, встречающиеся и на наших дорогах, способны разрушить передний бампер и днище.
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
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В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
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Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе

Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
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Помазун: «На ЦСКА в ЛЕ настраиваются как на команду, которая дважды победила „Реал“»

Голкипер ЦСКА Илья Помазун выступил на пресс-конференции перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».
Sport24.ru 11:39
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Юрий Анатольевич Чиханчин
Российский экономист
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу с 13 июня 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.
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