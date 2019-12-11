Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций. Об этом заявил глава службы Юрий Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации.
Читать в источнике
Комментировать54

Подробнее о событии

Объем сомнительных операций по выводу денег из России сократился в три раза с 2017 года

Коммерсантъ08:52

Число фирм-однодневок в России за три года снизилось в 14 раз

ТАСС07:33

В России выявили тысячи недобросовестных господрядчиков

Российская газета04:36

В России выявили тысячи недобросовестных господрядчиков

REGNUM05:41

Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков

Известия04:55

Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков

Газета.Ru07:48

В России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

RT на русском04:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 16:34, Ашберн
Политика

Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения

К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей.
РБК 15:11
Хоккей

Овечкин признался, что любит Америку

RT на русском 11:52
Общество

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости 12:07
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Газета.Ru 12:06
Происшествия

В Минобороны подтвердили крушение Ми-28 на Кубани и гибель экипажа

В Министерстве обороны России подтвердили крушение ударного вертолёта Ми-28 в Краснодарском крае и гибель двух человек, которые состояли в экипаже.
RT на русском 16:20
Политика

Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400

Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 11:50
Экономика

Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
РИА Новости 14:24
Политика

Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации

Юристы не проявляют желания защищать Украину на слушаниях международного общественного трибунала, который планируется провести из-за провокации Киева в Керченском проливе.
Известия вчера в 23:05
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

РБК вчера в 02:20
Происшествия

Пропавший в Уфе мужчина с двумя детьми оставил жене записку

Читайте такжеЖительница Уфы, чьи дети пропали вместе с отцом, обратилась к мужу 26 октября 34-летняя жительница Уфы сообщила в правоохранительные органы об исчезновении 37-летнего мужа с двумя детьми восьми и пяти лет.
Общественное телевидение России 12:24
Футбол

Атлетико — Локомотив 2:0 (2-й тайм)

Вратарь москвичей Антон Коченков уже на второй минуте отбил пенальти.
Вести.Ru 15:24
Космос

Определен способ полетов на другие планеты

Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
Lenta.ru 08 декабря в 11:54
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Шоу-бизнес

Актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Вечерняя Москва вчера в 09:02
Здоровье

Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток

Evo-rus.com 13:59
Общество

Дания назвала авторов жалобы на «Северный поток — 2»

Жалобу на решение Дании об утверждении маршрута газопровода "Северный поток — 2" по дну Балтийского моря подали польская экологическая организация.
ИА Новороссия 15:23
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Технологии

Microsoft возьмет пользователей старой Windows 7 измором

Компания тестирует новый способ заставить пользователей обновить устаревшую ОС Фото: kompy.guru В компании Microsoft тестируют довольно необычный способ заставить пользователей старой Windows 7 обновить операционную систему, пишет «Российская газета».
Туапсинские вести 13:09
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской

Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 05:53
Авто

В 2021 году появится Lada Granta нового поколения

Известно, что главным инженером проекта новой версии Лады гранты назначен Василий Батищев.
МонаВиста вчера в 11:52
Политика

Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину

В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году.
РИА Новости 08:32
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

По данным агентства, кроме конфликта в Сирии Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии.
РБК 13:41
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Украинский «Нафтогаз» снизил цены в декабре на газ для украинцев на 13% по сравнению с прошлым месяцем.
Мой Брянск вчера в 07:23
Политика

Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»

Коммерсантъ 08:46
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского

Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru 10:32
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском 12:06
Кино

«Матрица 4» выйдет одновременном с «Джоном Уиком 4» в мае 2021 года

Warner Bros. объявила дату выхода четвёртой «Матрицы» — она выйдет 21 мая 2021 года, одновременно с четвёртым «Джоном Уиком».
Игромания.ру 16:01
Общество

Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
РИА Новости 06:22
Политика

Жириновский объяснил Путину идею сделать 31 декабря выходным

Позднее о решении сделать 31 декабря выходным днем сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
РБК 15:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Анатольевич Чиханчин
Российский экономист
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу с 13 июня 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное