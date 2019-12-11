Общество

RT на русскомRT на русскомВ России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций. Об этом заявил глава службы Юрий Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации.
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Число фирм-однодневок в России за три года снизилось в 14 раз

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Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков

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В России выявили тысячи недобросовестных господрядчиков

REGNUM05:41

В России насчитали 3 тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

Национальная служба новостей05:36

Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков

Газета.Ru07:48

В России выявили тысячи недобросовестных господрядчиков

Российская газета04:36

В России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

RT на русском04:07
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Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Армия и оружие

США вернули Южной Корее четыре военные базы

Армия США вернула под контроль Южной Кореи четыре военные базы после длительных дискуссий о загрязнении местности в результате использования баз американскими военными.
REGNUM 03:49
Политика

Зеленский обсудил антироссийские санкции с главой Евросовета

Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Украины Зеленским о продлении антироссийских санкций.
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Музыка

Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»

Ольга Бузова опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню "Не виновата", в котором предстала в нескольких откровенных образах.
Discover24 01:46
Экономика

Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Газета.Ru 07:59
Политика

Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:12
Происшествия

В Липецке залило проспект Победы

ГТРК Липецк 07:26
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
RT на русском 07:33
Политика

Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09 декабря в 07:20
Происшествия

Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии

RT на русском 07:02
Шоу-бизнес

О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 07:41
Кино

Звезда «Кролика Джоджо» останется «Один дома» в ребуте франшизы

Отмечается также, что Кемпер и Делани сыграют вовсе не родителей персонажа Йейтса, а некую другую пару, никак не связанную с ним.InterMedia напоминает: оригинальный фильм "Один дома" с Маколеем Калкиным в главной роли вышел на экраны в 1990 году и собрал в мировом прокате 476,7 млн долларов.
ИА InterMedia 08:10
Политика

На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
РИА Новости вчера в 08:13
Политика

Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский

По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
iReactor вчера в 04:10
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Общество

Совет Федерации одобрил введение электронных трудовых книжек

Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках.
РИА Новости 06:19
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Политика

В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»

«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
RT на русском 07:39
Авто

Опубликованы цены на кроссовер Skoda Karoq для России

Чешский автопроизводитель официально представил на российском рынке компактный кроссовер Karoq, который оценили от 1,52 млн рублей.
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Украинского депутата госпитализировали после драки в раде

Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
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Новый Apple Mac Pro оценили в 3,3 млн рублей

В самой дорогой конфигурации компьютер имеет 2,5-гигагерцовый 28-ядерный процессор Intel Xeon W с возможностью повышения тактовой частоты до 4,4 ГГц, 1,5 ТБ (12x128 ГБ) оперативной памяти DDR4 ECC, два 64-гигабайтных графических процессора Radeon Pro Vega II Duo (по 2x32 ГБ каждый), 4-терабайтный жесткий диск и колесики, которые стоят 400 долларов (более 25 тыс. рублей, словно они автомобильные).
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей вчера в 14:22
Армия и оружие

Русские в Пальмире не позволили ИГ запугать народ Сирии

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Футбол

Виктор Гончаренко дисквалифицирован на три матча РПЛ

После окончания матча "Краснодар" - ЦСКА главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в нецензурной форме обратился к бригаде арбитров, обсуждая спорные моменты в игре.
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Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
ТАСС 05:48
Политика

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru вчера в 17:12
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира

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Футбол

Депай вступил в драку с болельщиком «Лиона»

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Юрий Анатольевич Чиханчин
Российский экономист
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу с 13 июня 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.
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