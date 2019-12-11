Общество
RT на русскомВ России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов
Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций. Об этом заявил глава службы Юрий Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации.
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В России насчитали 3 тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов
Национальная служба новостей05:36
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