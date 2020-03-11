Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России зафиксировано восемь новых случаев коронавируса

В России зафиксировано восемь новых зараженных коронавирусом. Оперативный штаб вводит временные ограничения на визы гражданам Италии.
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В России за сутки обнаружили восемь новых заразившихся коронавирусом

РБК13:15

Штаб: Восемь новых случаев коронавируса зафиксировано за сутки у граждан РФ, шесть - в Москве

Агентство Москва12:48

В России зафиксировано восемь новых случаев коронавируса

Коммерсантъ12:59

В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости12:55

Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 28 человек

Москва 2412:53

Число пациентов с коронавирусом в России возросло до 28 за сутки

Интерфакс12:52

Число зарегистрированных в России случаев коронавируса увеличилось до 28

ТАСС13:00
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Общество

Коронавирус в Италии: число жертв за сутки выросло на треть

Рим, 10 марта 2020, 20:48 — REGNUM По данным на вечер вторника, 10 марта, от коронавируса в Италии умер 631 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на треть, сообщил журналистам комиссар Анджело Боррелли.
REGNUM вчера в 13:48
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru 12:44
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Коммерсантъ 10:44
Культура

Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

Общественное телевидение России 09 марта в 19:38
Происшествия

Число погибших в ДТП на трассе под Ростовом увеличилось до пяти

Число погибших в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе М4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие.
ТАСС 07:43
Спорт

Вяльбе обвинила норвежских лыжников в неумении проигрывать

Газета.Ru 06:58
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском вчера в 04:04
Общество

ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.
ТАСС 12:32
Общество

Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму

В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Lenta.ru 10:05
Общество

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

RT на русском 11:11
Экономика

Индекс Dow Jones потерял тысячу пунктов на фондовых торгах в США

В 19.07 по московскому времени один из главных американских промышленных индексов Dow Jones установился на отметке в 24 023,92 пункта.
Экономика сегодня 13:09
Общество

Путин назвал задачи правительства в условиях кризиса

Президент России Владимир Путин назвал главные задачи правительства в условиях финансового кризиса.
Lenta.ru 09:54
Культура

Чарли Шина обвинили в изнасиловании и педофилии

Актер Кори Фельдман выпустил фильм "(Моя) правда: Изнасилование двух Кори", в котором обвинил двух мужчин в изнасиловании его самого и его друга Кори Хэйма в начале их карьеры в Голливуде.
Srnsk 12:05
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Энергетика

Еще три страны объявили нефтяную войну России

Еще три страны — Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — объявили нефтяную войну России.
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«Аэрофлот» выплатит хозяину двух погибших котов три тысячи рублей

Авиакомпания «Аэрофлот» компенсирует хозяину двух котов, погибших в январе, Максиму Чумаченко три тысячи рублей за разбитую переноску.
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Армия и оружие

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Piter.tv вчера в 06:48
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Путин высоко оценил идею создания парламента «нормандского формата»

Президент России Владимир Путин дал положительную оценку идее создания парламентского измерения «нормандского формата».
Известия вчера в 15:52
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Дивиденды «Лукойла» за 2019 год составят суммарно 542 рубля на акцию

Дивиденды "Лукойла" за 2019 год составят суммарно 542 рубля на обыкновенную акцию, сообщил глава компании Вагит Алекперов в ходе телефонной конференции.
ПРАЙМ 09:59
Общество

Украина ввела тотальный карантин из-за коронавируса

Соседи заложили москвичку из-за нарушения ей карантина по коронавирусу На Украине заразился коронавирусом один человек, под наблюдением на данный момент находятся еще пятеро.
Национальная служба новостей 08:10
Происшествия

Минобороны заявило о гибели российского военного в ДТП в Сирии

Российский военнослужащий-контрактник погиб в ДТП в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
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В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

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У коронавируса выявили новые симптомы

Как сообщал «Рамблер», ранее в Минздраве России назвали основные клинические симптомы нового коронавируса: это повышение температуры (около 90 процентов случаев), сухой кашель или кашель с небольшим количеством мокроты (80 процентов) и одышка (55 процентов).
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Происшествия

В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
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Политика

Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
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Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева

В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
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