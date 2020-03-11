В России зафиксировано восемь новых зараженных коронавирусом. Оперативный штаб вводит временные ограничения на визы гражданам Италии.

В России зафиксировано восемь новых случаев коронавируса

Общество Коронавирус в Италии: число жертв за сутки выросло на треть Рим, 10 марта 2020, 20:48 — REGNUM По данным на вечер вторника, 10 марта, от коронавируса в Италии умер 631 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на треть, сообщил журналистам комиссар Анджело Боррелли.

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