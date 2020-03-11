Общество
КоммерсантъВ России зафиксировано восемь новых случаев коронавируса
В России зафиксировано восемь новых зараженных коронавирусом. Оперативный штаб вводит временные ограничения на визы гражданам Италии.
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Общество
Коронавирус в Италии: число жертв за сутки выросло на треть
Рим, 10 марта 2020, 20:48 — REGNUM По данным на вечер вторника, 10 марта, от коронавируса в Италии умер 631 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на треть, сообщил журналистам комиссар Анджело Боррелли.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Культура
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Происшествия
Число погибших в ДТП на трассе под Ростовом увеличилось до пяти
Число погибших в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе М4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Общество
ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.
Общество
Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму
В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Экономика
Индекс Dow Jones потерял тысячу пунктов на фондовых торгах в США
В 19.07 по московскому времени один из главных американских промышленных индексов Dow Jones установился на отметке в 24 023,92 пункта.
Общество
Путин назвал задачи правительства в условиях кризиса
Президент России Владимир Путин назвал главные задачи правительства в условиях финансового кризиса.
Культура
Чарли Шина обвинили в изнасиловании и педофилии
Актер Кори Фельдман выпустил фильм "(Моя) правда: Изнасилование двух Кори", в котором обвинил двух мужчин в изнасиловании его самого и его друга Кори Хэйма в начале их карьеры в Голливуде.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Энергетика
Еще три страны объявили нефтяную войну России
Еще три страны — Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — объявили нефтяную войну России.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Происшествия
«Аэрофлот» выплатит хозяину двух погибших котов три тысячи рублей
Авиакомпания «Аэрофлот» компенсирует хозяину двух котов, погибших в январе, Максиму Чумаченко три тысячи рублей за разбитую переноску.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Политика
Путин высоко оценил идею создания парламента «нормандского формата»
Президент России Владимир Путин дал положительную оценку идее создания парламентского измерения «нормандского формата».
Экономика
Дивиденды «Лукойла» за 2019 год составят суммарно 542 рубля на акцию
Дивиденды "Лукойла" за 2019 год составят суммарно 542 рубля на обыкновенную акцию, сообщил глава компании Вагит Алекперов в ходе телефонной конференции.
Общество
Украина ввела тотальный карантин из-за коронавируса
Соседи заложили москвичку из-за нарушения ей карантина по коронавирусу На Украине заразился коронавирусом один человек, под наблюдением на данный момент находятся еще пятеро.
Происшествия
Минобороны заявило о гибели российского военного в ДТП в Сирии
Российский военнослужащий-контрактник погиб в ДТП в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Здоровье
У коронавируса выявили новые симптомы
Как сообщал «Рамблер», ранее в Минздраве России назвали основные клинические симптомы нового коронавируса: это повышение температуры (около 90 процентов случаев), сухой кашель или кашель с небольшим количеством мокроты (80 процентов) и одышка (55 процентов).
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Политика
Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Кино
Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева
В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Гаджеты
Показан новый «Проводник» из Windows 10X
Новый «Проводник» в Windows 10X Из функций остались только настройки сортировок файлов и создание новое папки.