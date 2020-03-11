Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России. Шесть больных из Москвы, двое — из Московской области.
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В России впервые выявили коронавирус у ребенка

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Штаб: Восемь новых случаев коронавируса зафиксировано за сутки у граждан РФ, шесть - в Москве

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Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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Меган Маркл разрыдалась во время прощания с принцем Гарри.
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Ubisoft отметила, что здоровье людей превыше всего.
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Иркутск, 12 марта 2020, 04:10 — REGNUM Трое детей и двое взрослых погибли при пожаре в жилом доме в селе Казачинское в Иркутской области в ночь на 12 марта.
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Известный телеведущий Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала готовится к новой работе.
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Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
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Информация о якобы гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка не подтвердилась после проведенного расследования, сообщила авиакомпания 10 марта.
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