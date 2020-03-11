Общество
РИА НовостиВ России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России. Шесть больных из Москвы, двое — из Московской области.
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Политика
Байден лидирует на праймериз Демократической партии США
Берни Сандерс проигрывает в трех из шести штатах на праймериз "супервторника II" фавориту предвыборной гонки Джо Байдену.
Армия и оружие
Учения НАТО в Норвегии были прекращены из-за коронавируса
Политика
Совет Федерации одобрил закон о поправке к Конституции
Совет Федерации в ходе заседания в среду, 11 марта, одобрил закон о поправке к Конституции.
Происшествия
На шахте в Коми произошло задымление
Футбол
Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение от "Атлетико" (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.
Космос
Илон Маск: спутники Starlink не вызовут проблем у астрономов
SpaceNews / Caleb Henry В свою очередь Илон Маск (на фото выше), глава компании SpaceX, планирующей запустить в ближайшие годы на орбиту до 42 тыс. спутников в рамках проекта Starlink, утверждает, что это никак не помешает астрономам в изучении космоса.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
Энергетика
Еще три страны объявили нефтяную войну России
Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.
Кино
Опубликован тизер «Новых мутантов»
В сети появился новый тизер мрачного кинокомикса «Новые мутанты». В ролике главные герои картины показывают свои суперсилы.
Общество
Том Хэнкс заразился коронавирусом
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Музыка
На Украине запустили флешмоб с призывом петь «Смуглянку»
На Украине запустили флешмоб с призывом петь песню «Смуглянка» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого затравили националисты за исполнение советской песни.
Шоу-бизнес
Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду
Меган Маркл разрыдалась во время прощания с принцем Гарри.
Технологии
Уходим в сеть – Microsoft и Ubisoft о презентациях своих продуктов
Ubisoft отметила, что здоровье людей превыше всего.
Культура
Гузеева отменила финал «Давай поженимся» из-за бывшей девушки героя
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли трое детей и двое взрослых
Иркутск, 12 марта 2020, 04:10 — REGNUM Трое детей и двое взрослых погибли при пожаре в жилом доме в селе Казачинское в Иркутской области в ночь на 12 марта.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала готовится к новой работе
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала готовится к новой работе.
Футбол
ЦСКА приостановил продажу билетов на матч с «Зенитом»
Московский ЦСКА объявил о временном прекращении продажи билетов на матчи чемпионата России против "Уфы" и петербургского "Зенита".
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен
Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Экономика
В Кузбассе запустили вторую очередь вагоноремонтного предприятия
На Кузбасском вагоноремонтном предприятии (КВРП) ввели в строй вторую производственную очередь.
Политика
В ДНР сообщили о создании площадки прямого диалога Киева и Донбасса
Участники минских переговоров договорились о создании площадки для прямого диалога между Киевом и Донбассом по политическим вопросам, сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Политика
Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе из Нью-Йорка
Информация о якобы гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка не подтвердилась после проведенного расследования, сообщила авиакомпания 10 марта.
Энергетика
В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть
Замминистр энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что Россию устраивает цена нефти в $45–55 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Армия и оружие