Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России выявили за сутки 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
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с чего всё началось

Верующих петербуржцев от коронавируса возле мощей Иоанна Крестителя защищают тряпочкой

За тем, как в Казанском соборе соблюдают советы РПЦ, 12 марта следил фотограф «Фонтанки».
Фонтанка.Ру12 марта в 06:15

Подробнее о событии

В России растёт число заразившихся коронавирусом

Эхо Москвы16:59

Коронавирус в Калининграде. Актуальная информация на 14 марта

Каскад13:13

В России выявлены за сутки 14 случаев заражения коронавирусом

Газета.Ru15:25

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59

ТАСС12:16

Что известно о новых заболевших коронавирусом россиянах

RT на русском15:43

В России за сутки зарегистрировали еще 14 случаев коронавируса

Lenta.ru11:04

В России выявили за сутки 14 случаев заражения коронавирусом

РИА Новости11:02
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Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

РИА Новости вчера в 04:12
Политика

Минздрав Украины: от коронавируса «умрут все пенсионеры»

Министр здравоохранения Украины Илья Емец рассказал об опасности коронавируса.
News.ru 07:32
Общество

Собянин ужесточил меры против коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввел дополнительные меры из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:53
Хоккей

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ.
Газета.Ru 13:38
Здоровье

Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о четырёх этапах болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:27
Армия и оружие

Стелс-пушка: фрегат «Маршал Шапошников» получит новую артустановку

Ракеты помогут При модернизации фрегат "Маршал Шапошников" проекта 1155 получит новую артиллерийскую установку вместо двух носовых 100-мм орудий АК-100, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.
Известия вчера в 17:01
Политика

Мария Захарова осудила высказывания Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии по поводу судебного процесса по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году вызывают сомнения относительно приверженности Канберры к установлению истины.
Народные новости вчера в 19:29
Общество

Около 1,2 миллиарда человек находятся под угрозой из-за опасной жары

Районы с населением около 1,2 миллиарда человек могут ежегодно подвергаться опасности из-за сильной жары и влажности с учетом выбросов парниковых газов.
iReactor 01:48
Общество

Психолог объяснил отсутствие страха у россиян перед коронавирусом

Россияне гораздо меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем граждане других государств.
9111.ru 05:52
Общество

Эпидемию коронавируса предсказала Ванга: что еще ждет Россию в 2020-м

Помимо большого финансового кризиса, который уже стал реальностью из-за эпидемии коронавируса, Ванга предсказывала обострение религиозной ситуации.
Регион online 04:23
Общество

В Москве коронавирусом заразились трое несовершеннолетних

В Москве за сутки выявлено еще 9 случаев заболевания новым типом коронавируса.
Московский Комсомолец 12:26
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru 02:21
Происшествия

На сотрудников липецкого МЧС заведено дело из-за получения взяток

Ход расследования уголовного дела взял под особый контроль руководитель СУ СК РФ по Липецкой области.
RuNews24.ru вчера в 06:12
Религия

В РПЦ решили не отменять службы в храмах из-за коронавируса

Русская православная церковь не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с распространением коронавируса СOVID-19.
РБК 11:13
Здоровье

Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием

Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Национальная служба новостей 12 марта в 08:48
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Футбол

«Зенит» разгромил «Урал» со счетом 7:1

Российская газета 11:39
Футбол

В УЕФА работают над переносом Евро-2020

Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин сообщила, что организация работает над вопросом переноса чемпионата Европы 2020 года из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 13:42
Армия и оружие

Российские войска получат новые бронеавтомобили

Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
ГЛАС.RU вчера в 08:07
Общество

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:35
Политика

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Известия 17:28
Общество

Почти 60 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах задержано и отменено почти 60 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Агентство Москва 17:51
Автоспорт

«Формула-1» официально отменила этапы Гран-при в Бахрейне и Вьетнаме

Пресс-служба «Формулы-1» выступила с официальным заявлением, сообщив о том, что было принято решение об отмене Гран-при Бахрейна и Вьетнама.
Metaratings вчера в 08:56
Армия и оружие

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

REGNUM вчера в 22:22
Политика

Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией

Федеральной службе безопасности, Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел поручено разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.
REGNUM 04:46
Единоборства

Кунченко на UFC Fight Night 170 потерпел второе поражение в карьере

Россиянин Алексей Кунченко, выступающий в полусреднем весе (до 77,1 кг) на турнире UFC Fight Night 170 в Бразилиа (Бразилия) уступил Элизеу Залески Дос Сантосу.
Спорт-Экспресс 17:29
Общество

Власти Испании ограничили передвижение по стране

Ограничение на передвижение людей вводится на всей территории Испании в связи с эпидемией коронавируса, будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных, товаров первой необходимости и аптек, сообщил премьер Педро Санчес.
РИА Новости 16:30
Здоровье

Глава Минздрава Франции назвал опасные при коронавирусе препараты

Министр Здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, какие препараты могут ухудшить состояние здоровья при коронавирусе.
Газета.Ru 18:08
Общество

Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса

Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
Peterburg2.ru 10:46
Экономика

Костин посоветовал не скупать в панике доллары, а подумать о здоровье

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что в ситуации с коронавирусом и волатильностью на рынках главное "не дергаться": не бежать в банк скупать доллары, а больше заботиться о здоровье.
РИА Новости 13:01
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