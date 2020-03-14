Коронавирус
РИА НовостиВ России выявили за сутки 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
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с чего всё началось
За тем, как в Казанском соборе соблюдают советы РПЦ, 12 марта следил фотограф «Фонтанки».Фонтанка.Ру12 марта в 06:15
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Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Политика
Минздрав Украины: от коронавируса «умрут все пенсионеры»
Министр здравоохранения Украины Илья Емец рассказал об опасности коронавируса.
Общество
Собянин ужесточил меры против коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввел дополнительные меры из-за коронавируса COVID-19.
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ.
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19
Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о четырёх этапах болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
Армия и оружие
Стелс-пушка: фрегат «Маршал Шапошников» получит новую артустановку
Ракеты помогут При модернизации фрегат "Маршал Шапошников" проекта 1155 получит новую артиллерийскую установку вместо двух носовых 100-мм орудий АК-100, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.
Политика
Мария Захарова осудила высказывания Австралии по делу MH17
Заявления властей Австралии по поводу судебного процесса по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году вызывают сомнения относительно приверженности Канберры к установлению истины.
Общество
Около 1,2 миллиарда человек находятся под угрозой из-за опасной жары
Районы с населением около 1,2 миллиарда человек могут ежегодно подвергаться опасности из-за сильной жары и влажности с учетом выбросов парниковых газов.
Общество
Психолог объяснил отсутствие страха у россиян перед коронавирусом
Россияне гораздо меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем граждане других государств.
Общество
Эпидемию коронавируса предсказала Ванга: что еще ждет Россию в 2020-м
Помимо большого финансового кризиса, который уже стал реальностью из-за эпидемии коронавируса, Ванга предсказывала обострение религиозной ситуации.
Общество
В Москве коронавирусом заразились трое несовершеннолетних
В Москве за сутки выявлено еще 9 случаев заболевания новым типом коронавируса.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Происшествия
На сотрудников липецкого МЧС заведено дело из-за получения взяток
Ход расследования уголовного дела взял под особый контроль руководитель СУ СК РФ по Липецкой области.
Религия
В РПЦ решили не отменять службы в храмах из-за коронавируса
Русская православная церковь не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с распространением коронавируса СOVID-19.
Здоровье
Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием
Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Футбол
«Зенит» разгромил «Урал» со счетом 7:1
Футбол
В УЕФА работают над переносом Евро-2020
Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин сообщила, что организация работает над вопросом переноса чемпионата Европы 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Армия и оружие
Российские войска получат новые бронеавтомобили
Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
Общество
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Политика
Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве
Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Общество
Почти 60 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах задержано и отменено почти 60 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Автоспорт
«Формула-1» официально отменила этапы Гран-при в Бахрейне и Вьетнаме
Пресс-служба «Формулы-1» выступила с официальным заявлением, сообщив о том, что было принято решение об отмене Гран-при Бахрейна и Вьетнама.
Армия и оружие
Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов
Политика
Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией
Федеральной службе безопасности, Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел поручено разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.
Единоборства
Кунченко на UFC Fight Night 170 потерпел второе поражение в карьере
Россиянин Алексей Кунченко, выступающий в полусреднем весе (до 77,1 кг) на турнире UFC Fight Night 170 в Бразилиа (Бразилия) уступил Элизеу Залески Дос Сантосу.
Общество
Власти Испании ограничили передвижение по стране
Ограничение на передвижение людей вводится на всей территории Испании в связи с эпидемией коронавируса, будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных, товаров первой необходимости и аптек, сообщил премьер Педро Санчес.
Здоровье
Глава Минздрава Франции назвал опасные при коронавирусе препараты
Министр Здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, какие препараты могут ухудшить состояние здоровья при коронавирусе.
Общество
Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
Экономика
Костин посоветовал не скупать в панике доллары, а подумать о здоровье
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что в ситуации с коронавирусом и волатильностью на рынках главное "не дергаться": не бежать в банк скупать доллары, а больше заботиться о здоровье.