За тем, как в Казанском соборе соблюдают советы РПЦ, 12 марта следил фотограф «Фонтанки».

с чего всё началось

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.

В России выявили за сутки 14 случаев заражения коронавирусом

Общество Собянин ужесточил меры против коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввел дополнительные меры из-за коронавируса COVID-19.

Здоровье Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19 Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о четырёх этапах болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.

Политика Мария Захарова осудила высказывания Австралии по делу MH17 Заявления властей Австралии по поводу судебного процесса по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году вызывают сомнения относительно приверженности Канберры к установлению истины.

Футбол В УЕФА работают над переносом Евро-2020 Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин сообщила, что организация работает над вопросом переноса чемпионата Европы 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Политика Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.

Политика Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией Федеральной службе безопасности, Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел поручено разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.

Общество Власти Испании ограничили передвижение по стране Ограничение на передвижение людей вводится на всей территории Испании в связи с эпидемией коронавируса, будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных, товаров первой необходимости и аптек, сообщил премьер Педро Санчес.