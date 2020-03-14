Коронавирус
РИА НовостиВ России выявили за сутки 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Читать в источнике
Оценить1,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 16:48, Ашберн
Общество
Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
"Рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении ведомства.
Общество
Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
Музыка
Little Big представила песню для «Евровидения»
Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Общество
Собянин ввел дополнительные меры борьбы с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице дополнительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.
Футбол
Черевченко объяснил выбор вратаря «Арсенала»
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после домашнего матча 22-го тура Тинькофф — РПЛ с «Рубином» (0:1) рассказал о появлении в стартовом составе голкипера Михаила Левашова.
Здоровье
Минздрав Франции рассказал об опасных при коронавирусе препаратах
Состояние заболевшего новым типом коронавируса может серьезно ухудшить прием противовоспалительных препаратов, например ибупрофена или кортизона.
Политика
США включили в черный список две российские компании
В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".
Футбол
Серия А может возобновиться в мае
Итальянская Серия А может возобновиться 3 мая после приостановки соревнований из-за эпидемии коронавируса в стране.
Религия
РПЦ не отменит богослужения даже в случае распространения коронавируса
Духовенство Русской православной церкви (РПЦ) не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса COVID-19, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".
Энергетика
Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США
Низкие цены не выгодны ни Саудовской Аравии, ни США, подчеркнул Костин.
Армия и оружие
Кузовные части: южные рубежи прикроют мощные бронеавтомобили
Необходимость прикрывать среднеазиатское направление становится особенно актуальной на фоне решения США вывести войска из Афганистана.
Футбол
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Авто
Возрождение! Nissan возобновляет работу в Хубэй
Японская компания Nissan рассказала, что производственные процессы на китайском предприятии в Хубэй будут запущены в течение ближайших дней.
Политика
Глава Федерации бокса России пригласил критиков Терешковой на ринг
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев пригласил всех критиков депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей обнулить президентские сроки Владимира Путина, «поговорить» по правилам бокса.
Кино
Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов-7»
Недавно стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась принимать дальнейшее участие в съёмках сериала «Сваты».
Политика
В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом
Москва, 14 марта 2020, 17:41 — REGNUM В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, заявил 14 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Культура
Песня Киркорова прозвучит в мультфильме «Суворовъ»
Певец Филипп Киркоров примет участие в записи саундтрека для полнометражного 3D-мультфильма "Суворовъ" киностудии "Союзмультфильм", выход которого запланирован в конце 2020 года.
Музыка
Тверичанка попала на «Голосе» к Меладзе и даст мастер-класс Гагариной
Наставники бурно реагировали на выступление девочки: хлопали, улыбались, удивлялись, Полина Гагарина прикусывала блокнот.
Политика
Минздрав Украины: от коронавируса «умрут все пенсионеры»
Министр здравоохранения Украины Илья Емец рассказал об опасности коронавируса.
Футбол
Евро-2020 могут провести в декабре
Сообщалось, что УЕФА планирует провести Евро в 2021 году, но в организации рассмотрят вариант с декабрем 2020 года.
Общество
Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ.
Футбол
Иммобиле жестко раскритиковал врача за слова о том, что коронавирус – это повод не работать
Нападающий Лацио и сборной Италии Чиро Иммобиле с негодованием отреагировал на слова итальянского врача о том, что пандемия коронавируса для итальянцев всего лишь повод для продолжительной сиесты.
Кино
Американские киностудии приостанавливают съемки из-за коронавируса
После случившегося киностудия приостановила съемки.
Политика
Порошенко вернется на Украину после побега от следствия
Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.