Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России выявили за сутки 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
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Что известно о новых заболевших коронавирусом россиянах

RT на русском15:43

В России выявлены за сутки 14 случаев заражения коронавирусом

Газета.Ru15:25

В России выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом

Красная весна11:54

Что произошло за день: суббота, 14 марта

Интерфакс13:15

В России за сутки зарегистрировали еще 14 случаев коронавируса

Lenta.ru11:04

В России выявили за сутки 14 случаев заражения коронавирусом

РИА Новости11:02

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59

ТАСС12:16
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Общество

Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

"Рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 13:35
Общество

Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
ТАСС 03:54
Политика

Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве

Газета.Ru 15:33
Музыка

Little Big представила песню для «Евровидения»

Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Коммерсантъ 12 марта в 17:33
Общество

Собянин ввел дополнительные меры борьбы с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице дополнительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.
Ведомости 03:22
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Футбол

Черевченко объяснил выбор вратаря «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после домашнего матча 22-го тура Тинькофф — РПЛ с «Рубином» (0:1) рассказал о появлении в стартовом составе голкипера Михаила Левашова.
Спорт-Экспресс 15:53
Здоровье

Минздрав Франции рассказал об опасных при коронавирусе препаратах

Состояние заболевшего новым типом коронавируса может серьезно ухудшить прием противовоспалительных препаратов, например ибупрофена или кортизона.
Известия 15:04
Политика

США включили в черный список две российские компании

В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".
РИА Новости 12:08
Общество

Описала смерть зараженных коронавирусом врач из Италии

Live24 08:49
Футбол

Серия А может возобновиться в мае

Итальянская Серия А может возобновиться 3 мая после приостановки соревнований из-за эпидемии коронавируса в стране.
Soccer.ru 15:44
Религия

РПЦ не отменит богослужения даже в случае распространения коронавируса

Духовенство Русской православной церкви (РПЦ) не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса COVID-19, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".
Интерфакс 16:37
Энергетика

Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США

Низкие цены не выгодны ни Саудовской Аравии, ни США, подчеркнул Костин.
Lenta.ru 15:07
Армия и оружие

Кузовные части: южные рубежи прикроют мощные бронеавтомобили

Необходимость прикрывать среднеазиатское направление становится особенно актуальной на фоне решения США вывести войска из Афганистана.
Известия 12 марта в 17:01
Футбол

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК 14:06
Авто

Возрождение! Nissan возобновляет работу в Хубэй

Японская компания Nissan рассказала, что производственные процессы на китайском предприятии в Хубэй будут запущены в течение ближайших дней.
CarsGuru.net 12 марта в 02:08
Общество

За сутки в Италии от коронавируса умерли 175 человек

РБК 15:13
Политика

Глава Федерации бокса России пригласил критиков Терешковой на ринг

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев пригласил всех критиков депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей обнулить президентские сроки Владимира Путина, «поговорить» по правилам бокса.
РБК 05:27
Кино

Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов-7»

Недавно стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась принимать дальнейшее участие в съёмках сериала «Сваты».
Live24 вчера в 05:29
Политика

В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом

Москва, 14 марта 2020, 17:41 — REGNUM В России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, заявил 14 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 10:41
Культура

Песня Киркорова прозвучит в мультфильме «Суворовъ»

Певец Филипп Киркоров примет участие в записи саундтрека для полнометражного 3D-мультфильма "Суворовъ" киностудии "Союзмультфильм", выход которого запланирован в конце 2020 года.
ТАСС 10:12
Музыка

Тверичанка попала на «Голосе» к Меладзе и даст мастер-класс Гагариной

Наставники бурно реагировали на выступление девочки: хлопали, улыбались, удивлялись, Полина Гагарина прикусывала блокнот.
АиФ Тверь вчера в 16:13
Политика

Минздрав Украины: от коронавируса «умрут все пенсионеры»

Министр здравоохранения Украины Илья Емец рассказал об опасности коронавируса.
News.ru 07:32
Футбол

Евро-2020 могут провести в декабре

Сообщалось, что УЕФА планирует провести Евро в 2021 году, но в организации рассмотрят вариант с декабрем 2020 года.
Газета.Ru 14:59
Общество

Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса

Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
Peterburg2.ru 10:46
Хоккей

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ.
Газета.Ru 13:38
Футбол

Иммобиле жестко раскритиковал врача за слова о том, что коронавирус – это повод не работать

Нападающий Лацио и сборной Италии Чиро Иммобиле с негодованием отреагировал на слова итальянского врача о том, что пандемия коронавируса для итальянцев всего лишь повод для продолжительной сиесты.
Советский спорт 15:21
Кино

Американские киностудии приостанавливают съемки из-за коронавируса

После случившегося киностудия приостановила съемки.
Территория новостей 06:09
Политика

Порошенко вернется на Украину после побега от следствия

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Газета.Ru 12:58
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Хет-трик Азмуна и дубль Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Урал»

Вести.Ru 11:25
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