Коронавирус

ТАССТАССВ России выявили за сутки 5 395 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 395, общее количество инфицированных достигло 823 515. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост неделю не превышает 0,7%.
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В России выявили за сутки 5 395 случаев заражения коронавирусом

ТАСС03:32

В России за сутки выявлено 5395 заразившихся коронавирусом

Коммерсантъ03:33

В России за сутки выявлено 5871 случай коронавируса

РЕН ТВ25 июля в 03:33

В России за сутки выявили 5635 новых случаев коронавируса

Rambler News Serviceвчера в 03:34

Коронавирус 25 июля в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

ФАН25 июля в 04:44

В Кабардино-Балкарии за сутки выявили 15 случаев коронавируса

РИА Новости25 июля в 03:57

В России за сутки выявлено 5395 случаев коронавируса

RT на русском03:31
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Состояние 62-летней Елены Кондулайнен в больнице ухудшилось

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Заслуженную артистку России обокрали в элитной больнице Москвы

Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обокрали в одной из элитных больниц Москвы.
Газета.Ru 01:42
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Общество

Китайский самолет-амфибия AG600 впервые взлетел с моря

Испытание самого крупного китайского самолета-амфибии AG600 «Куньлун» прошло успешно 26 июля.
ФАН вчера в 10:09
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Общество

В Ростовской области пять человек скончались от коронавируса

В Ростовской области по состоянию на утро 28 июля подтверждено пять смертей из-за коронавируса, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Donnews.ru 03:45
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Общество

В России от коронавируса умерли 150 человек за сутки

«Выявлено 5 395 новых случаев», — говорится в сообщении штаба. Умерли 150 человек, полностью вылечились 8 888.
URA.Ru 03:33
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
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Общество

Названы самые популярные у россиян пароли

Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".
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Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru 26 июля в 22:49
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Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

По данным космического ведомства, астероид пройдет вблизи Земли 5 августа на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c, его диаметр составляет от 84 до 190 м. Время максимального сближения — 19:35 мск.
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Экономика

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
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Политика

В Полтаве на митинге националисты «повесили» фигуру Зеленского

REGNUM 03:47
Общество

Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США

Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия вчера в 19:16
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Политика

В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
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Общество

В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
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Здоровье

Ученые назвали продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях

Evo-rus.com 03:48
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Политика

Украина и Польша намерены препятствовать запуску «Северного потока-2»

Украина и Польша будут предпринимать совместные шаги, чтобы помешать реализации «Северного потока-2», говорится в сообщении МИД Украины.
Коммерсантъ вчера в 19:31
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Кино

Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года

Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com вчера в 05:59
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Общество

Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости вчера в 05:08
Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
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Здоровье

Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса

Сегодня, 28 июля, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, имевшего подтвержденный COVID-19.
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Уникальную гибридную «Волгу» сфотографировали в Мытищах

На одной из парковок в подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный ГАЗ-31105.
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Футбол

«Ювентус» договорился с «Наполи» о покупке Милика

«Наполи» желает дополнить трансфер 26-летним итальянским форвардом туринцев Федерико Бернардески.
ГЛАС.RU 03:35
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
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Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости вчера в 04:52
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Здоровье

Как хорошо пережить период магнитной бури 28 и 29 июля 2020. Рекомендации метеозависимым людям

Что поможет легче пережить период ухудшения геомагнитной обстановки Для тех, кто обычно плохо себя чувствует в неблагоприятные дни стоит еще за несколько дней до магнитной бури изменить свой привычный ритм жизни, заметно замедлив его.
Vesiskitim.ru вчера в 22:57
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Общество

Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
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