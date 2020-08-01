Коронавирус

ТАССТАССВ России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 462, общее количество инфицированных достигло 845 443. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост 11 дней не превышает 0,7%.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В России за сутки COVID-19 заразились 5 462 человека

Вести.Ru03:55

В России за сутки выявлено 5462 заразившихся коронавирусом

Коммерсантъ03:35

В России за сутки выявили 5 462 новых случаев заражения коронавирусом

Медиазона03:36

Коронавирусом в России за сутки заболели 5462 человека

Online47.ru03:40

Медики выявили более 5 000 новых случаев COVID-19 в России за сутки

VSE42.RU03:59

В России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом

ТАСС03:33

Еще 690 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Вечерняя Москва03:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Экономика

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
383
Происшествия

В Москве на несанкционированной акции задержали более 10 человек

ТАСС 08:38
32
Политика

МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском 09:40
23
Фигурное катание

Плющенко не исключил перехода Загитовой в свою академию

ProstoProSport 01:09
5
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
1,3K
Экономика

Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском 05:13
50
Футбол

Дубль Игнатова принес победу «Спартаку-2» в матче ФНЛ с «Чертаново»

Вести.Ru 10:05
Футбол

«Челси» победит «Арсенал» в финале Кубка Англии

Сегодня в 19:30 по московскому времени «Арсенал» встретится с «Челси» в финале Кубка Англии.
Vprognoze.ru 07:44
Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
60
Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

RT на русском 08:01
245
Политика

Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

Оснований для задержания и заключения под стражу россиян у белорусских властей нет, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Коммерсантъ 09:26
335
Политика

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
Моя Москва.онлайн 03:23
929
Единоборства

Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей

Стало известно о том, какой гонорар получил Александр Емельяненко за проигранный бой против дагестанского атлета Магомеда Исмаилова.
Лезги газет 04:39
22
Космос

Ученые сделали неожиданное заявление об обитаемых планетах звезд

Результаты моделирования показали, что некоторые звезды могут иметь до семи планет с жидкой водой.
Профиль вчера в 10:10
1
Происшествия

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
727
Общество

Россия с 11 августа может возобновить авиасообщение со всеми странами

Российская Федерация с 11 августа может полностью возобновить международное авиасообщение со всеми странами.
Главный региональный 07:49
498
Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
1,1K
Футбол

Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана

Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Политика

Свидетель по делу об импичменте Трампа ушёл в отставку из-за травли

Уроженец Украины подполковник Александр Виндман, который давал показания против президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по делу об импичменте, рассказал, что ушёл со службы.
News.ru 10:13
Шоу-бизнес

Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа

Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
CT news вчера в 10:08
32
Общество

В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже

Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
54
Футбол

ЦСКА продлил контракт с Набабкиным на один год

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА на один год продлил контракт с защитником Кириллом Набабкиным.
Чемпионат 08:59
Шоу-бизнес

Решетова объяснила причину раздельного отдыха с Тимати

Недавно Анастасия Решетова вместе с сыном улетела во Францию к отцу своего возлюбленного Тимати.
Pravda.Ru 06:26
11
Финансы

Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут.
Известия вчера в 07:50
72
Экономика

Apple стала самой дорогой компанией в мире

Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 11:40
3
Общество

В Екатеринбурге начали убирать арт-объект в память о протестах

В Екатеринбурге сегодня в сквере у Театра Драмы, где проходили протесты, установили арт-объект.
Уральский меридиан 09:04
1
Авто

Моторная линейка Skoda Octavia пополнилась новым двигателем

Моторную линейку Skoda Octavia пополнил новый турбированный двигатель.
Goroday.ru вчера в 09:06
14
Политика

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
РБК вчера в 04:06
300
Здоровье

Три главных «ночных» признака диабета назвали врачи

При диабете второго типа уровень сахара в крови становится невозможно контролировать естественным образом.
Live24 02:57
1
Общество

Появились сообщения о смерти самой тяжелой женщины России

Lenta.ru 10:42
ещё по теме
Главное