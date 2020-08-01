Коронавирус

ТАССТАССВ России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 462, общее количество инфицированных достигло 845 443. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост 11 дней не превышает 0,7%.
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В России за сутки выявили 5 462 новых случаев заражения коронавирусом

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В России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом

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Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
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Первые фотографии новой Kia K5 (Optima) в топовой комплектации GT были опубликованы в социальной сети "ВКонтакте".
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Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
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«Протон М» вывел на орбиту спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103»

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В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса

Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
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Нападающий римского "Лацио" Чиро Иммобиле стал обладателем "Золотой бутсы" по итогам сезона-2019/20.
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