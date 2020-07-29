Коронавирус

ТАССТАССВ России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 462, общее количество инфицированных достигло 845 443. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост 11 дней не превышает 0,7%.
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В России за сутки выявили 5 462 новых случаев заражения коронавирусом

Медиазона03:36

В России за сутки выявили 5 462 случая заражения коронавирусной инфекцией

Инфорос04:43

В России за сутки зафиксировано 5 482 случая заражения коронавирусом

Говорит Москвавчера в 03:40

Еще 690 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Вечерняя Москва03:51

В России за сутки выявили 5462 случая коронавируса

Парламентская газета03:34

В России за сутки выявили 5462 новых случая коронавируса

Rambler News Service03:37

За сутки в России выявлено 5482 случая коронавируса

RT на русскомвчера в 03:32
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Экономика

ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%

Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM вчера в 05:48
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Общество

В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса

Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
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Путешествия

Туристы из РФ пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Российские туристы массово жалуются на ухудшение условий отдыха в Турции, пишет газета «Московский комсомолец».
Вечерний курьер 02:32
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Футбол

«Локомотив» представил форму на следующий сезон

Газета.Ru 06:47
Общество

Проценко рассказал о работе больницы в Коммунарке

Главврач 40-й больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о работе медицинского учреждения.
RT на русском 04:58
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Происшествия

Супруга рэпера Картрайта не признала вину в убийстве мужа

Марина Кохал не признает вину в убийстве своего супруга, украинского рэпера Энди Картрайта, сообщила в субботу "Интерфаксу" адвокат Ирина Скурту.
Интерфакс 04:25
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

О условиях выплат на детей в августе рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в августе материальную помощь на время пандемии смогут получить родители детей, которые по каким-то причинам не смогли подать заявление ранее.
Уфимские Заметки 02:25
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Происшествия

Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму

Lenta.ru вчера в 15:27
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Политика

Глава СВР прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что СВР следит за событиями, которые развиваются вокруг ситуации с задержанием россиян в Белоруссии.
RT на русском 07:29
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
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Происшествия

Из Вооружённых сил досрочно уволен участник инцидента, произошедшего во время парада Победы в Москве

Из Вооружённых сил, как сообщает источник агентства Интерфакс, досрочно уволен участник инцидента, произошедшего во время парада Победы в Москве.
Эхо Москвы 07:32
Наука

Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
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Армия и оружие

В Баку заявили, что эскалация на границе с Арменией не отвечает интересам Азербайджана

Эскалация на азербайджано-армянской границе не отвечает интересам Азербайджана.
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Здоровье

Учёба с 1 сентября, выплаты в 250 тысяч рублей, вспышки коронавируса на заводах: Главные новости Башкирии за июль

1 июля в Башкирии вступили в силу несколько законов. Один из них касается повышения тарифов за услуги ЖКХ.
UfacityNews.ru вчера в 22:42
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Происшествия

Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае

Вести.Ru вчера в 09:20
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Общество

Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия 06:04
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Здоровье

В Алтайском крае число случаев COVID-19 достигло 9109

Сто одиннадцать новых заражённых коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, 9109 - с начала пандемии, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 02:55
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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
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Происшествия

В Екатеринбурге задержали двух участников акций в поддержку хабаровчан

Сегодня в Хабаровске проходят протесты, связанные с арестом губернатора Сергея Фургала. А по всей стране - акции в поддержку хабаровчан.
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Футбол

«Бенфика» — «Порту»: кто возьмет Кубок?

«Бенфика» проиграла «Порту» чемпионство, но сумеют ли 1 августа «орлы» забрать Кубок Португалии – ответ найдете в прогнозе.
Все про Спорт ру вчера в 11:36
Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

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Общество

Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
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Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:27
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Здоровье

Минздрав и Лимаренко сообщили о 63 новых случаях коронавируса

За сутки список инфицированных пополнился на 63 человека.
АСТВ 06:50
Футбол

Гунько назначен главным тренером футбольного клуба «Химки»

ТАСС Спорт 06:26
Происшествия

Под Астраханью спасатели МЧС эвакуировали паром с пассажирами

Российская газета 05:11
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Шоу-бизнес

Джиган случайно показал возлюбленного Ольги Орловой на видео

Фото Ольги и Валерия в кафе взято с сайта: kp.ru Фото Ольги и Валерия с мероприятия взято из Instagram: @iamgeegun На опубликованном видео можно разглядеть лицо возлюбленного Орловой, его седые волосы и среднее телосложение.
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Политика

Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России.
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Экономика

С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии на 279 рублей, следует из материалов сайте Госдумы РФ.
Национальная служба новостей 30 июля в 04:39
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