Коронавирус

ТАССТАССВ России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 462, общее количество инфицированных достигло 845 443. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост 11 дней не превышает 0,7%.
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Оперштаб: за истекшие сутки в РФ выявлено 5462 новых случая COVID-19

Политическая Экспертиза03:41

Еще 690 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Вечерняя Москва03:51

В России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом

ТАСС03:51

В России за сутки выявлено 5 462 заболевших коронавирусом

Областная газета03:49

В России за сутки выявили 5462 новых случая коронавируса

Rambler News Service03:37

В России за сутки выявили 5462 случая коронавируса

Парламентская газета03:34

За сутки в России выявлено 5462 случая коронавируса

RT на русском03:31
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
1,3K
Общество

Власти США предъявили обвинения во взломе Twitter троим подозреваемым

Американские власти предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, которое произошло 15 июля.
Московский Комсомолец вчера в 16:49
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Фигурное катание

Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:50
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Общество

Выплаты по 10 тыс. руб. В ПФР сделали заявление о третьей волне выплат

Напомним, что в июне и июле в России семьи с детьми в возрасте до 16 лет получили две единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. Выплата начислялась вне зависимости от уровня дохода семьи.
Konkurent.ru 03:10
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com вчера в 09:09
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Футбол

Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана

Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Общество

Международные перелеты возобновились в России с 1 августа

Возобновление международных перелетов в России начнется с 1 августа. Соответствующее заявление ранее сделал премьер-министр Михаил Мишустин.
Экономика сегодня вчера в 20:09
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
3,4K
Кино

Ван Дамм сыграет секретного агента в комедийном боевике для Netflix

Сам актер рассказал, что в картине будет много экшена, и к тому же она не лишена юмора. О дате выхода фильма не сообщается.
Evo-rus.com 02:34
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Происшествия

На Украине ликвидирован угонщик, взявший в заложники двух полицейских

Роман Скрипник, взявший в заложники двух сотрудников полиции Украины, убит при задержании в поселке Опошня Зеньковского района.
Вести.Ru 03:21
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Политика

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов

РБК вчера в 22:35
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Общество

В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС

Газета.Ru 06:01
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Армия и оружие

Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

РИА Новости 05:51
Происшествия

Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

Известия 04:10
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Происшествия

Во Франции из-за наезда автомобиля на толпу пострадали 13 человек

REGNUM 05:18
Экономика

РБК: первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15%

Правительство снизит с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5% по льготной программе, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 05:56
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Экономика

В России резко подорожали яблоки

В России в июне 2020 года яблоки подорожали на 30 процентов в рознице по сравнению с июнем 2019-го.
Lenta.ru 03:46
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Армия и оружие

Турция объявила о передаче технологий российских С-400 США

Как сообщает ToDay News Ufа, министр обороны Турции также рассказал, что производство компонентов для F-35 все еще шло в Турции, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, а также несмотря на решение США исключить Турцию из участия в данном проекте.
ToDay News Ufa вчера в 07:06
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Общество

Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 09:37
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Общество

Захарова высмеяла повторное расследование катастрофы Ту-154 в Польше

В документе вновь утверждается, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, поскольку "до таких повреждений не могло дойти" только в результате столкновения самолета с землей.
РИА Новости 05:36
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Футбол

«Спартак» отказался от идеи передать клуб в управление болельщикам к 2023 году

Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов заявил, что руководство команды не сможет передать клуб в управление болельщикам к 2023 году.
Газета.Ru 05:41
Общество

Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
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Происшествия

Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае

Вести.Ru вчера в 09:20
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Финансы

Как могут измениться курсы доллара и евро в августе

Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.
RT на русском 05:53
Происшествия

Спасатели эвакуируют пассажиров тонущего парома близ Астрахани

В Володарском районе Астраханской области спасатели эвакуируют пассажиров парома, который терпит бедствие.
Газета.Ru 04:23
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Армия и оружие

Шойгу принял участие в молебне в честь небесных покровителей ВДВ

В молебне приняли участие Министр обороны Сергей Шойгу, его заместители, командование ВДВ, десантники, а также специалисты тыла.
Московский Комсомолец 05:52
Здоровье

Проценко рассказал о работе больницы в Коммунарке

Главврач 40-й больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о работе медицинского учреждения.
RT на русском 04:58
Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru вчера в 14:42
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
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Политика

Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
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