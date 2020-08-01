Коронавирус
ТАССВ России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 462, общее количество инфицированных достигло 845 443. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост 11 дней не превышает 0,7%.
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5462 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в России за сутки
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3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
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Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
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В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
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РИА Новости вчера в 13:01
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
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Спасатели эвакуируют пассажиров тонущего парома близ Астрахани
В Володарском районе Астраханской области спасатели эвакуируют пассажиров парома, который терпит бедствие.
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Футбольный клуб "Химки" официально объявил, что Сергей Юран покинул пост главного тренера команды.
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Футбол
«ПСЖ» обыграл «Лион» в финале Кубка французской лиги
Футболисты «ПСЖ» в финальном матче Кубка французской лиги одолели «Лион».
ProstoProSport вчера в 18:01
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Экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа
Microsoft и Dlala Studios объявили о том, что горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа.
3DNews вчера в 11:37
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 14 тыс. человек
В России за последние 24 часа умерли 95 человек, заразившихся COVID-19.
РБК 03:37
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском вчера в 10:52
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Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
Космос
Странное облако заметили астрономы над марсианским вулканом
Актуальные Новости 29 июля в 11:33
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Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении авиасообщения
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РИА Новости 02:15
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Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости вчера в 10:14
Автоспорт
Шарль Леклер: «У „Феррари“ возникли проблемы с гоночным темпом»
Спорт-Экспресс 01:57
Шоу-бизнес
Манукян ответил на вопрос о расставании с Бузовой
Давид Манукян рассказал, продолжаются ли его отношения с Ольгой Бузовой.
Аргументы недели вчера в 07:24
Общество
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
Происшествия
Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
Известия вчера в 15:34
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 000 руб. на детей в августе 2020 года
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Автомобиль въехал в толпу людей на востоке Франции, есть пострадавшие
В коммуне Вензель на востоке Франции автомобиль въехал в толпу людей, пострадали 15 человек.
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РИА Новости вчера в 10:24
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
Шоу-бизнес
Мать Тимати разозлилась из-за обвинений в разводе рэпера с женами
Недавно стало известно, что рэпер отправился отдыхать в Грецию в компании своей матери и дочери Алисы от своей первой возлюбленной модели Алены Шишковой.
Слово и Дело вчера в 13:45
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10