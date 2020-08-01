Коронавирус

ТАССТАССВ России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 462, общее количество инфицированных достигло 845 443. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост 11 дней не превышает 0,7%.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

5462 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в России за сутки

Главный региональный03:58

В России за сутки выявили 5462 новых случая коронавируса

Rambler News Service03:37

В России за сутки выявлено 5462 заразившихся коронавирусом

Коммерсантъ03:35

В России за сутки выявили 5462 случая коронавируса

Афиша Daily04:05

Еще 690 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Вечерняя Москва03:51

В России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом

ТАСС03:51

За сутки в России выявлено 5482 случая коронавируса

RT на русскомвчера в 03:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Происшествия

Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

Известия 04:10
51
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
1,2K
Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
221
Общество

3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
Известия 01:56
2,8K
Футбол

Роналдиньо могут освободить из-под домашнего ареста в августе

Газета.Ru 02:52
Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
17
Происшествия

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин отравления семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости вчера в 13:01
505
Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

РБК вчера в 15:29
15
Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
27
Происшествия

Спасатели эвакуируют пассажиров тонущего парома близ Астрахани

В Володарском районе Астраханской области спасатели эвакуируют пассажиров парома, который терпит бедствие.
Газета.Ru 04:23
Футбол

«Химки» объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды

Футбольный клуб "Химки" официально объявил, что Сергей Юран покинул пост главного тренера команды.
РИА Новости 04:31
1
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Лион» в финале Кубка французской лиги

Футболисты «ПСЖ» в финальном матче Кубка французской лиги одолели «Лион».
ProstoProSport вчера в 18:01
Игры

Экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа

Microsoft и Dlala Studios объявили о том, что горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа.
3DNews вчера в 11:37
13
Общество

Число умерших от коронавируса в России превысило 14 тыс. человек

В России за последние 24 часа умерли 95 человек, заразившихся COVID-19.
РБК 03:37
Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском

Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском вчера в 10:52
1,2K
Шоу-бизнес

Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным

Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
41
Космос

Странное облако заметили астрономы над марсианским вулканом

Актуальные Новости 29 июля в 11:33
3
Общество

Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении авиасообщения

Росавиация не комментирует информацию о том, что обсуждается открытие Россией авиасообщения со всеми странами с 11 августа, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новости 02:15
482
Экономика

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости вчера в 10:14
276
Автоспорт

Шарль Леклер: «У „Феррари“ возникли проблемы с гоночным темпом»

Спорт-Экспресс 01:57
Шоу-бизнес

Манукян ответил на вопрос о расставании с Бузовой

Давид Манукян рассказал, продолжаются ли его отношения с Ольгой Бузовой.
Аргументы недели вчера в 07:24
3
Общество

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
123
Происшествия

Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Известия вчера в 15:34
221
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 000 руб. на детей в августе 2020 года

За июнь и июль семьи с детьми (возраст от 3 до 16 лет) получили по 20 000 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 05:58
170
Происшествия

Автомобиль въехал в толпу людей на востоке Франции, есть пострадавшие

В коммуне Вензель на востоке Франции автомобиль въехал в толпу людей, пострадали 15 человек.
Газета.Ru 04:10
Политика

Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Белоруссия передала Украине список задержанных россиян, чтобы проверить, участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 10:24
1,8K
Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
838
Шоу-бизнес

Мать Тимати разозлилась из-за обвинений в разводе рэпера с женами

Недавно стало известно, что рэпер отправился отдыхать в Грецию в компании своей матери и дочери Алисы от своей первой возлюбленной модели Алены Шишковой.
Слово и Дело вчера в 13:45
8
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
1K
ещё по теме
Главное