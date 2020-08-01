Коронавирус
ТАССВ России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 462, общее количество инфицированных достигло 845 443. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост 11 дней не превышает 0,7%.
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Шоу-бизнес
Пелагея порадовала новым имиджем после тяжелого развода с Телегиным
Shraibikus News 06:43
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Футбол
«Спартак» официально объявил о переходе Кокорина
«ФК «Спартак-Москва» подписал долгосрочный контракт с Александром Кокориным по схеме «3 + 1». 29-летний нападающий присоединился к нашему клубу на правах свободного агента», — говорится в публикации.
Известия 06:14
Общество
В Петербурге приземлился первый самолет из Турции
Первый после возобновления авиасообщения самолет из Турции приземлился в аэропорту Пулково.
Петербургский дневник 08:14
Общество
За первые сутки границу РФ с Абхазией пересекли 7,5 тысячи человек
Более 7,5 тысячи человек пересекли границу России с Абхазией в первый день с момента ее открытия, сообщает пресс-служба сочинской таможни.
Live24 06:20
Общество
В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. руб. на август
ПФР прокомментировала возможность продления выплат в размере 10 тысяч рублей на детей.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Общество
В Подмосковье отменили обсервацию для прилетевших из-за рубежа
В Московской области отменили помещение в обсерваторы для граждан, прибывших на территорию России из других стран.
RT на русском 07:56
Футбол
Юран рассказал, сколько зарабатывал в «Химках»
Бывший главный тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран заявил, что просил клуб об увеличении зарплаты и рассказал, сколько ему платили на посту главного тренера.
РИА Новости 09:30
Экономика
Экспорт электроэнергии из России в июле упал на 16%
Экспорт электроэнергии из России в июле снизился на 16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 1 млрд кВт ч. Об этом говорится в материалах ЦДУ ТЭК.
ТАСС 06:25
Шоу-бизнес
Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе
Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак
На Youtube можно посмотреть клип, в котором снялись такие звезды шоу-бизнеса, как Pharaoh, Лолита Милявская и Ксения Собчак.
CT news 31 июля в 09:18
Наука
Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
Шоу-бизнес
Басков умилил поклонников новым членом семьи
Певец задумался о новом браке, глядя на счастливую семью друзей, у которых он гостил долгое время.
НТВ вчера в 12:29
Гаджеты
Microsoft прекратит поддержку Cortana на мобильных устройствах
Поддержка приложения Cortana на смартфонах и других мобильных устройствах под управлением iOS и Android будет прекращена в начале 2021 года.
REGNUM 05:38
Общество
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж за футболиста Маркуса Райкконена, сообщает правительство страны.
Газета.Ru 08:51
Общество
Путин поздравил железнодорожников России с профессиональным праздником
Южная служба новостей 04:40
Транспорт
Пробка длиной около 2 км образовалась в Подольске на автотрассе А‑107
По данным сервиса на 11:40, на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной около двух километров.
РИАМО в Подольске 05:13
Общество
Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП
БИЗНЕС Online вчера в 16:54
Политика
Лукашенко высказался о задержании россиян в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о задержании 33 россиян на территории республики, отметив, что Минск готов поделиться с представителями России дополнительной информацией.
Общественная служба новостей вчера в 13:17
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
РИА Новости 08:25
Политика
В Госдуме назвали Лукашенко нахлебником и паразитом
Первый зампред Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что в отношениях с Россией Александр Лукашенко стал вести себя, как нахлебник и паразит.
Общественная служба новостей 08:59
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян арестовали
Задержанные в Белоруссии россияне были арестованы, сообщает БелТА со ссылкой на председателя Следственного комитета страны Ивана Носкевича.
Накануне.Ru 03:50
Общество
Коронавирус гибнет от любого дезинфицирующего средства, заявила Попова
В интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1» руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Анна Попова обратила внимание на то, что любое дезинфицирующее средство оказывает губительное воздействие на новую коронавирусную инфекцию.
Журналистская правда 06:55
Наука
Банановые волокна предложили использовать для производства автомобилей
Исследователи уточняют, что натуральные волокна можно использовать в создании дверных панелей, внутренних крышек ДВС и других элементов автомобилей.
Замана 06:18
Футбол
Источник: «Рубин» предлагал Кокорину € 3 млн в год, как и «Спартак»
Соглашение форварда подписано по схеме «3+1». С 2016 по 2020 год Кокорин выступал за «Зенит».
Чемпионат 08:54
Политика
Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии
Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на белорусские источники сообщил, что задержание россиян в Белоруссии якобы могли «заказать» китайские компании, которые конкурируют с Россией в Африке и Венесуэле.
Взгляд.ру 08:03