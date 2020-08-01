Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 462, общее количество инфицированных достигло 845 443. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост 11 дней не превышает 0,7%.

В России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом

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