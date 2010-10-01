Общество
REGNUMВ России выявили за сутки 8572 случая заражения коронавирусом
Москва, 29 мая 2020, 10:49 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявлено ещё 8572 носителя коронавируса. Об этом 29 мая сообщает московский оперштаб. Новые случаи выявлены в 84 регионах, зафиксировано 232 летальных исхода.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В России за сутки подтверждено 8572 новых случая заражения коронавирусом
Страницы Воронежской культуры03:35
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Экономика
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
Энергетика
«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США", — уточнил он, добавив, что Москва направила в белорусское Минэнерго соответствующее письмо.
РИА Новости 08:26
Общество
В полиции Москвы напомнили о временном запрете публичных мероприятий
«На территории города введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определённые запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в заявлении МВД.
RT на русском 04:38
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro для российского рынка
Сегодня компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 9 Pro специально для российского рынка.
ITZine.ru вчера в 12:53
Армия и оружие
МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано
Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
Вести.Ru 07:59
Политика
Twitter скрыл твит Трампа о Миннеаполисе за «героизацию насилия»
Twitter пометил сообщение президента Дональда Трампа, связанный с протестами в Миннеаполисе, как твит, нарушающий правила соцсети «в отношении героизации насилия».
РБК 07:48
Общество
Власти Москвы исключили введение новых штрафов за отсутствие масок
В Москве не будут введены новые штрафы после того, как с 1 июня масочно-перчаточный режим станет обязательным, однако ранее установленная ответственность действовать не перестанет.
РБК 07:13
Общество
В РФ за сутки впервые зафиксировали более 200 смертей от коронавируса
Предыдущий рекорд по смертям был зафиксирован 28 и 26 мая — в оба этих дня за сутки скончались 174 человека с коронавирусом.
НТВ 03:46
Экономика
Квартиры в российских городах подешевели из-за режима самоизоляции
К концу мая 2020-го средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Московской и Ленинградской областях и 129 крупнейших городах России (с населением от 100 тысяч человек) составила 68,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 07:42
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс вчера в 02:57
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Политика
МИД: США ищут внешние причины для выхода из международных соглашений
США постоянно ищут внешние причины для объяснения собственных шагов по выходу из международных соглашений, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 08:11
Происшествия
У главврача калининградской больницы нашли коронавирус
Российская газета 06:50
Футбол
Диего Косте грозит полгода тюрьмы
Как сообщает AS со ссылкой на Cadena Ser, испанская прокуратура запросила для Косты наказание в виде шести месяцев тюремного заключения и штрафа в размере более € 500 тыс. Судебное заседание должно состояться 4 июня.
Чемпионат 08:04
Шоу-бизнес
Опубликовано редкое фото Жанны Фриске во время болезни
Сестра Жанны Фриске Наталья на личной страничке в Instagram выложила уникальное архивное фото с певицей.
Что происходит 04:43
Общество
В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей
Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать уже 1 июля, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 20:53
Происшествия
На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах
На Украине завели три уголовных дела после того, как утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка.
РБК 07:51
Экономика
В Lufthansa заявили о возможном банкротстве компании
Немецкий авиаперевозчик Lufthansa в споре с государством об условиях выплаты многомиллиардного пакета помощи рассматривает возможность своего банкротства, при котором компания сохранит управление собственными активами.
Известия 05:55
Экономика
Bloomberg: отказ россиян от поездок за рубеж укрепит рубль
По данным Bloomberg, расходы россиян на отдых в Турции, Финляндии и Таиланде превышают доходы от иностранных туристов в России примерно на 20 миллиардов долларов в год.
Новые Известия 08:10
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Участие в богослужениях, обрядах и церемониях на всех этапах рекомендуется ограничить для тех, кому больше 65 лет, а также для страдающих хроническими заболеваниями.
Российская газета 06:52
Армия и оружие
Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России
Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «прихвостнем Соединенных Штатов» и главным инструментом Вашингтона в борьбе с Россией.
Военное дело 02:09
Происшествия
В Тюмени загорелся бизнес-центр
В Тюмени на улице 30 лет Победы загорелось административное здание.
Российская газета 08:03
Шоу-бизнес
В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина
Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
Газета.Ru 04:17
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
Здоровье
Перечислены противопоказания для ношения масок
UfacityNews.ru вчера в 06:25
Происшествия
В Кирове семеро детей заразились коронавирусом в детском саду
Семеро детей заразились коронавирусом в детском саду в Кирове, они госпитализированы, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 07:44
Общество
Минтруд разрешит закупать маски компаниям за счет страховых взносов
Министерство труда и социальной защиты РФ выдвинуло инициативу о разрешении закупки за счет страховых взносов медицинских масок и одноразовых перчаток для сотрудников предприятий и компаний.
Live24 06:50
Кино
Кончаловский: в Голливуде режиссером может быть 5-летний мальчик
Знаменитый режиссер Андрей Кончаловский в интервью RT рассказал, как он начинал карьеру в Голливуде и почему решил оттуда уехать, а также ответил на другие вопросы.
Время Н 07:56