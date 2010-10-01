Москва, 29 мая 2020, 10:49 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявлено ещё 8572 носителя коронавируса. Об этом 29 мая сообщает московский оперштаб. Новые случаи выявлены в 84 регионах, зафиксировано 232 летальных исхода.

В России выявили за сутки 8572 случая заражения коронавирусом

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