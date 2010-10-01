Общество
REGNUMВ России выявили за сутки 8572 случая заражения коронавирусом
Москва, 29 мая 2020, 10:49 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявлено ещё 8572 носителя коронавируса. Об этом 29 мая сообщает московский оперштаб. Новые случаи выявлены в 84 регионах, зафиксировано 232 летальных исхода.
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В России за сутки подтверждено 8572 новых случая заражения коронавирусом
Страницы Воронежской культуры03:35
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Происшествия
В Кабардино-Балкарии адвокаты подрались с полицейскими
Прибывший на место происшествия адвокат, «спровоцировал конфликт и нанес лбом удар в голову сотруднику полиции».
REGNUM 08:30
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории в районе сирийского побережья.
Коммерсантъ 09:20
Хоккей
Керран расторг контракт с «Авангардом», заплатив 20 миллионов рублей
Балашиха, Московская область, 29 мая 2020, 16:33 — REGNUM Канадский защитник Коди Керран выплатил «Авангарду» 20 миллионов рублей за расторжение контракта, информирует «Спорт-Экспресс».
REGNUM 09:33
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
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Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел в московском районе Солнцево
Конфликт со стрельбой произошел на улице Боганова в столичном районе Солнцево, расположенном на западе города.
Известия 09:07
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс вчера в 02:57
Армия и оружие
Американские бомбардировщики пролетели над Черным морем
Два американских бомбардировщика B-1B Lancer совершили полет над Европой и Черным морем.
РИА Новости 09:47
Общество
В Москве могут ослабить ограничения через две недели
В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 08:44
Шоу-бизнес
Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом
Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru 09:25
Общество
Более 30 санаториев могут открыться в Сочи с 1 июня
После проведения всех необходимых санитарных и противоэпидемиологических профилактических мероприятий с 1 июня планируют открыться 34 здравницы, с 8 по 20 июня - 13, с 1 июля - 18.
ТАСС 06:54
Здоровье
Андрей Бочаров поручил закупить передвижной томограф
Андрей Бочаров в ходе заседания Клинического Совета поблагодарил всех медработников за их самоотверженный труд и поставил перед облздравом задачу: к 1 июня перечислить все майские выплаты.
Волгоградская правда 08:18
Авто
В Минпромторге назвали лучшее время для покупки машины
Самые выгодные предложения на покупку новых российских автомобилей покупатели смогут получить после снятия режима ограничений и открытия автосалонов по всей стране.
Автоновости дня 00:54
Кино
Кончаловский назвал Пентагон самой жесткой цензурой в Голливуде
Свое мнение выразил актер и режиссер Андрей Кончаловский, сообщил сайт RT. Настоящий закат Голливуда начался с охоты на ведьм, заявил он.
Телеканал 360° 09:58
Здоровье
Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Кондрахин отметил, что в фитнес-центрах следует следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все, до чего дотрагивался и на что дышал.
Мой Брянск 02:31
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
Экономика
Россиянам с августа повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания 26 мая в 06:40
Происшествия
В магазине Нижнего Тагила устроили давку из-за распродажи кастрюль
Как выяснилось, толпа образовалась из-за объявленной магазином распродажи на кастрюли.
RuNews24.ru 07:20
Происшествия
Режим ЧС введен в Миннеаполисе из-за беспорядков
Взгляд.ру вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
Хоккей
Хоккеист Соколов рассказал об отношении канадцев к Путину
Хоккеист юношеской лиги Квебека Егор Соколов рассказал о том, как к президенту России Владимиру Путину относятся в Канаде.
Pravda.Ru 09:24
Футбол
Антон Миранчук пропустит около месяца из-за травмы
По информации RT, 24-летний футболист получил повреждение стопы. Сроки его восстановления составят около месяца.
Бомбардир.ру 08:48
Футбол
Анюков завершил карьеру и войдет в тренерский штаб «Зенита»
Самарские «Крылья Советов» решили не продлевать контракт с 37-летним футболистом. Защитник Александр Анюков завершил футбольную карьеру.
МР7.ру вчера в 07:15
Игры
Sony потребует разработчиков адаптировать новые игры для PS4 для PS5
Все новые игры для PlayStation 4, которые отправят на сертификацию Sony после 13 июля, обязаны поддерживать PlayStation 5. Об этом Sony рассказала в свежей версии документации PS4.
Игромания.ру 09:35
Энергетика
«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов
Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48