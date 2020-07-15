За последние сутки в России выявлено 6406 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1663 (26,0%) Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский АО, г. Севастополь 0% 2. г. Москва 0,2% 3.

За сутки в России выявлено 6406 заболевших коронавирусом в 83 регионах

Фигурное катание В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание. 90

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