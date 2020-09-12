В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5 488 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 22,4% не имели клинических проявлений болезни.

В России за сутки выявили 5,4 тыс. случаев коронавируса

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Экономика Президент Италии призвал сограждан подумать, на что они тратят деньги По данным на 10 сентября, в Италии умерли 35 587 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 10 (днем ранее — на 14).