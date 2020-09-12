Коронавирус
Взгляд.руВ России за сутки выявили 5,4 тыс. случаев коронавируса
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5 488 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 22,4% не имели клинических проявлений болезни.
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Общество
Зюганов раскритиковал конкурс на новое использование Мавзолея Ленина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко раскритиковал конкурс на повторное использование Мавзолея Ленина, назвав его циничной провокацией.
РИА Новости 08:48
Автоспорт
Боттас стал лучшим в третьей практике Гран-при Тосканы, Квят — девятый
Финский пилот Mercedes Валттери Боттас показал лучшее время в третьей свободной практике девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Тосканы.
RT на русском 07:34
Общество
Шнуров назвал приговор Ефремову чрезмерно жестоким
Газета.Ru 09:09
Происшествия
Температура воды в московской реке поднялась до 50 градусов
Вода в реке Чертановка в Москве прогрелась до 50 градусов.
РИА Новости 09:39
Футбол
«Арсенал» разгромил «Фулхэм» на старте чемпионата Англии по футболу
Лондонский "Арсенал" разгромил "Фулхэм" в 1-м туре чемпионата Англии по футболу-2020/21.
РИА Новости 09:44
Политика
Премьер Дании выступила за пересмотр позиции по «Северному потоку — 2»
Премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за пересмотр позиции по проекту газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.
RT на русском 08:13
Общество
ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами
Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru 06:26
Общество
В Минске в ходе акции протеста задержали около 30 человек
Минск, 12 сентября 2020, 16:25 — REGNUM Около 30 человек, которые участвовали в акции протеста на площади Свободы в центре столицы Белоруссии, задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
REGNUM 09:25
Политика
Галкин спародировал переговоры Путина и Лукашенко о Навальном
В своем Инстаграм-аккаунте Максим Галкин опубликовал пародию на переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.
Discover24 вчера в 10:53
Политика
Шнуров решил не участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году
Российский музыкант и шоумен, сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров заявил, что в его планы не входит участие в выборах в Госдуму в 2021 году.
Национальная служба новостей 08:50
Общество
В Росгидромете назвали регионы, в которые придёт бабье лето
Что касается других названных регионов, то в них тёплый период «не дотягивает» по продолжительности до понятия бабьего лета, объяснил метеоролог.
REGNUM вчера в 22:14
Происшествия
В Подмосковье доставщик еды пытался совратить 11-летнюю школьницу
Российская газета вчера в 11:30
Энергетика
Украина перешла на покупку российского газа по виртуальному реверсу
Украина с сентября этого года снова стала покупать российский газ с помощью виртуального реверса. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 14:21
Происшествия
При обрушении дома в Удмуртии погибли двое детей
В городе Сарапул произошло обрушение двухэтажного деревянного дома, сообщает управление МЧС по Удмуртской Республике.
РБК 09:29
Политика
Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы
Ведомости вчера в 08:22
Технологии
Программистами оценены шансы нейросети заменить их
Опрошенные представители ИТ-компаний отметили, что в ближайшие 10 лет профессия программиста будет существенно оптимизирована, причем искусственный интеллект отберет часть их работы.
ToDay News Ufa 09:21
Политика
Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — передает агентство УНН.
Известия вчера в 15:16
Транспорт
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новости вчера в 16:23
Политика
Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за дела Навального
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал ответить на возможные новые санкции Запада в связи с делом Алексея Навального.
Lenta.ru 07:19
Шоу-бизнес
Искалеченная экс-супругом Маргарита Грачева вышла замуж
В конце 2017 года муж Маргариты Грачевой Дмитрий вывез супругу в лес, раздробил ей топором обе кисти рук, после чего отрубил их.
МИР 24 07:03
Политика
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним из-за публикации Захаровой
Господин Вучич отметил, что данный инцидент для него был незначительным и «проходным».
Evo-rus.com 02:28
Общество
ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм
Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБК вчера в 16:31
Шоу-бизнес
В Instagram Заворотнюк впервые за пять месяцев появилось сообщение
В сториз актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился пост — ее фотография с мужем Петром Чернышевым.
РБК 06:34
Происшествия
Криминального авторитета Зятькова похоронят в Ишиме
Вестник вчера в 02:30
Экономика
Президент Италии призвал сограждан подумать, на что они тратят деньги
По данным на 10 сентября, в Италии умерли 35 587 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 10 (днем ранее — на 14).
REGNUM вчера в 11:42
Политика
Памфилова сообщила о явке в первый день досрочного голосования
Согласно утверждённому ЦИК порядку единого дня голосования, 11 и 12 сентября проходит досрочное голосование, а 13 сентября — основной день голосования, передаёт ТАСС.
RT на русском 05:34
Происшествия
СК возбудил дело по факту истязаний ребенка в Сибири
Газета.Ru вчера в 13:45