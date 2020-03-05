Общество
RT на русскомНовый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в России
Новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб. Отмечается, что коронавирус выявлен у гражданина Италии. По имеющимся данным, состояние заболевшего удовлетворительное.
Читать в источнике
Оценить319
с чего всё началось
Прибывший в Россию гражданин Италии оказался заражен коронавирусом Covid-19, это седьмой случай заражения, подтвержденный в РФ, сообщает Роспотребнадзор.ЗакC.Ру03:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 04:36, Ашберн
Политика
Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов
В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
Здоровье
В Петербурге зафиксирован случай заболевания коронавирусом
В России зафиксировали еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
Путин сравнил Касперского с Маском
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Хоккей
Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ
Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Авто
Названы самые популярные грузовики у юрлиц в России
Рейтинг самых продаваемых юридическим лицам России грузовых транспортных средств (без учета легких коммерческих автомобилей) составили специалисты агентства «Автостат».
Общество
ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Общество
В Совфеде оценили идею изменить систему оплаты отпусков и декретов
Ранее стало известно, что в России могут изменить систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Происшествия
В Ростове-на-Дону готовят экстренную посадку самолёта из Петербурга
В международном аэропорту Ростова-на-Дону готовятся принять рейс из Санкт-Петербург, следовавший в Симферополь.
Общество
Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Швейцарии
Первый случай смерти от коронавирса зарегистрирован в Швейцарии.
Происшествия
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
Армия и оружие
Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО
По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
Гаджеты
«МегаФон» продаст смарт-часы по трейд-ин
Компания «МегаФон» запустила программу трейд-ин для «умных» часов в своей розничной сети: теперь покупатели смогут сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20%.
Общество
Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек
Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о "ненужности" образования для девочек.
Экономика
Госдума 11 марта может принять социальные поправки в бюджет-2020
Депутаты Госдумы планируют принять законопроект о поправках федерального бюджета 2020−2022 годов во всех трех чтениях в течение двух недель.
Биатлон
Глазырина взяла бронзу в спринте на Кубке IBU в Раубичах
На этапе Кубка IBU в белорусских Раубичах состоялась женская спринтерская гонка.
Общество
ГД отклонила поправку о закреплении пенсионного возраста
Комитет Государственной думы по законодательству и государственному строительству во вторник, 3 марта, на заседании отклонил поправку о закреплении пенсионного возраста в Конституции РФ.
Политика
Лукашенко заявил о приверженности интеграционным процессам в военной сфере
Белоруссия останется привержена интеграционным процессам, в том числе и в военной сфере, при четком следовании своим интересам, сообщает «БелТА» со ссылкой на президента республики Александра Лукашенко.
Космос
NASA опубликовало фото загадочного провала на поверхности Марса
Фото опубликовано на сайте национального космического ведомства США .Изображение было получено с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году.
Кино
Режиссер «Бэтмена» опубликовал фото нового «бэтмобиля»
Как сообщает ToDay News Ufa, режиссёр фильм Мэтт Ривз обнародовал фотографии нового транспортного средства супергероя.
Биатлон
МОК передал CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, подтверждающее подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, передает РИА Новости.
Экономика
Определен комфортный для выплаты ипотеки доход
Больше других приходится зарабатывать ипотечникам в Москве, определили исследователи НБКИ: в столице необходимый для выплаты ипотеки ежемесячный доход семьи — 158,4 тысячи рублей.
Происшествия
К 6 годам колонии суд в Крыму приговорил адепта «Свидетелей Иеговы»
Прокуратура просила приговорить его к 6,5 годам заключения, но суд назначил штраф в 400 тысяч рублей.
Происшествия
Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса
Армия и оружие
Пентагон: США отстали от России в разработке гиперзвукового оружия
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Политика
Стрелков и Бутина станут членами Партии прямой демократии
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) и обвиняемая в работе иностранным агентом в США без регистрации телеведущая RT Мария Бутина станут членами новой Партии прямой демократии, первый съезд которой состоится сегодня, 5 марта.
Общество
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника
Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника, сообщает портал TMZ со ссылкой на иск.
Шоу-бизнес
Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума
Кэти Перри, американская популярная певица, ждет первенца от Орландо Блума.