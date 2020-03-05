с чего всё началось

Новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб. Отмечается, что коронавирус выявлен у гражданина Италии. По имеющимся данным, состояние заболевшего удовлетворительное.

Политика Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.

Хоккей Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Гаджеты «МегаФон» продаст смарт-часы по трейд-ин Компания «МегаФон» запустила программу трейд-ин для «умных» часов в своей розничной сети: теперь покупатели смогут сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20%.

Общество ГД отклонила поправку о закреплении пенсионного возраста Комитет Государственной думы по законодательству и государственному строительству во вторник, 3 марта, на заседании отклонил поправку о закреплении пенсионного возраста в Конституции РФ.

Политика Лукашенко заявил о приверженности интеграционным процессам в военной сфере Белоруссия останется привержена интеграционным процессам, в том числе и в военной сфере, при четком следовании своим интересам, сообщает «БелТА» со ссылкой на президента республики Александра Лукашенко.

Космос NASA опубликовало фото загадочного провала на поверхности Марса Фото опубликовано на сайте национального космического ведомства США .Изображение было получено с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году.

Биатлон МОК передал CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова Международный Олимпийский комитет предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, подтверждающее подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, передает РИА Новости.

Экономика Определен комфортный для выплаты ипотеки доход Больше других приходится зарабатывать ипотечникам в Москве, определили исследователи НБКИ: в столице необходимый для выплаты ипотеки ежемесячный доход семьи — 158,4 тысячи рублей.

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.

Политика Стрелков и Бутина станут членами Партии прямой демократии Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) и обвиняемая в работе иностранным агентом в США без регистрации телеведущая RT Мария Бутина станут членами новой Партии прямой демократии, первый съезд которой состоится сегодня, 5 марта.