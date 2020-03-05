Общество

RT на русскомRT на русскомНовый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в России

Новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб. Отмечается, что коронавирус выявлен у гражданина Италии. По имеющимся данным, состояние заболевшего удовлетворительное.
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с чего всё началось
Прибывший в Россию гражданин Италии оказался заражен коронавирусом Covid-19, это седьмой случай заражения, подтвержденный в РФ, сообщает Роспотребнадзор
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