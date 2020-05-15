По последним данным, в Бурятии зарегистрировали 865 лабораторно подтвержденных случаев заражения, за последние сутки — 41. Всего в России инфекцию обнаружили у 252 245 человек, 2,3 тысячи пациентов умерли от заболевания, более 53 тысяч выздоровели.

с чего всё началось

Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз. Об этом рассказала главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова, передает РИА Новости.

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

Экономика Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Энергетика Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза. 156

Технологии «Яндекс» запустил корпоративную почту и облачное хранилище Корпоративный «Яндекс.Диск» позволит выделить каждому сотруднику от 10 Гб до 2 Тб в зависимости от выбранного тарифа, а с помощью «Яндекс.Почты» можно создавать почтовые ящики в домене компании.

Политика Козак рассказал о переговорах в Берлине Ранее источник сообщил, что Дмитрий Козак приехал с визитом в Берлин для обсуждения конфликта на юго-востоке Украины и встречи с личным помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 705

Общество Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.

Происшествия СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер. 416

Политика Трамп допустил полное прекращение отношений с Китаем Президент Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты могли бы полностью разорвать отношения с Китаем из-за пандемии коронавируса. 372

Общество В Белгородской области вновь закрывают парки и летние кафе Белгород, 15 мая 2020, 13:27 — REGNUM Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки посещение парков, скверов, зон рекреации и работа летних кафе снова оказались под запретом в Белгородской области. 3

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,6K

Происшествия Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета. 160

Общество В Москве могут запретить визиты в магазины без масок и перчаток "Чтобы усилить контроль за использованием посетителями магазинов масок и перчаток, обсуждается внесение изменений в правовые акты Москвы, согласно которым предприятия торговли будут обязаны не допускать в торговые залы посетителей без средств индивидуальной защиты", - объяснил ТАСС Немерюк. 8

Общество Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. 2K

Общество «Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2» В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона. 1,2K

Общество Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос. 158

Политика Лавров не видит необходимости вводить выездные визы Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса. 153

Кино Финальные эпизоды «Сверхъестественного» покажут осенью По словам президента компании Марка Педовица, заключительные семь эпизодов телесериала выйдут осенью 2020 года. 7

Общество Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса. 492

Футбол Тарасов: Футболисты не воруют деньги, нам создали такие условия Может мне так повезло или, наоборот, не повезло. Я встану на защиту футболистов. Мы не воруем эти деньги, нам создали такие условия.

Происшествия СКР: замглавы Красносельского района Петербурга вымогал взятку Как следует из материала уголовного дела, с февраля по май 2020 года заместитель главы администрации Красносельского района, отвечающий за ЖКХ, предлагал советнику гендиректора одной из коммерческих структур передать ему через посредника — заместителя директора районного жилищного агентства — взятку в сумме не менее 300 тысяч рублей. 125

Экономика Самоизоляция не привела к росту долгов россиян по кредитам В апреле в условиях режима самоизоляции объем кредитов, по которым россияне впервые просрочили платеж, увеличился в зависимости от вида займа на 10-17% относительно мартовских показателей. 6