В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

Вечерняя Москва 15

В России выявлен первый случай повторного заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 2 сентября, заявили в эксперты центра имени Гамалеи, их слова приводит РЕН ТВ. Однако на данный момент неизвестно, о каком пациенте идет речь, и в каком регионе произошел инцидент.