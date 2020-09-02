В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
В России выявлен первый случай повторного заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 2 сентября, заявили в эксперты центра имени Гамалеи, их слова приводит РЕН ТВ. Однако на данный момент неизвестно, о каком пациенте идет речь, и в каком регионе произошел инцидент.В источнике
С чего всё началось
"Сейчас достоверно доказан один случай, один единственный клинический случай повторного заражения коронавирусом нового типа", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24
".
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