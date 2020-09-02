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SM News
SM News

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

В России выявлен первый случай повторного заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 2 сентября, заявили в эксперты центра имени Гамалеи, их слова приводит РЕН ТВ. Однако на данный момент неизвестно, о каком пациенте идет речь, и в каком регионе произошел инцидент.В источнике
С чего всё началось
"Сейчас достоверно доказан один случай, один единственный клинический случай повторного заражения коронавирусом нового типа", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24
".
РИА Новости04:40
Подробнее о событии
Царьград

Заразиться COVID повторно можно: В центре Гамалеи привели доказательство

Царьград05:21
Вести.Ru

НИЦ Гамалеи: подтвержден только один случай повторного заражения COVID-19

Вести.Ru05:16
РЕН ТВ

Центр Гамалеи подтвердил случай повторного заражения коронавирусом

РЕН ТВ04:30
Москва 24

Доказан один клинический случай повторного заражения COVID-19 – эксперт

Москва 2404:42
Известия

В Центре им. Гамалеи заявили об одном доказанном случае повторного заболевания COVID-19

Известия04:41
РИА Новости

В Центре Гамалеи рассказали о случае повторного заражения коронавирусом

РИА Новости04:40
Lenta.ru

В России официально признали первый случай повторного заражения коронавирусом

Lenta.ru05:07

РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

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Ведомости00:32
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АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
ТАСС02:06
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