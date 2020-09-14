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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России выявлен рекордный объем ипотеки в августе

По предварительным данным, объем составил 148 000 кредитов на сумму 375 миллиардов рублей. За восемь месяцев этого года россияне оформили 895 000 ипотечных кредитов на сумму 2,2 триллиона рублей.В источнике
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RT на русском

Экономист оценил ситуацию с ипотекой в России

RT на русском14:00
Ведомости

Ипотека в августе установила новый рекорд

Ведомости17:19
РИА Новости

Глава «Инграда» Павел Поселёнов сообщил о продаже жилья на 8,8 млрд руб

РИА Новости12:07
Коммерсантъ

Ипотека поставила новый рекорд

Коммерсантъ05:14
РБК

Сумма ипотечных кредитов в августе достигла абсолютного максимума

РБК03:19
Московский Комсомолец

Россияне в августе взяли рекордное число ипотечных кредитов

Московский Комсомолец18:16
Газета.Ru

Выдача ипотечных кредитов в августе достигла исторического максисмума

Газета.Ru12:42

Reuters сообщил о ступоре у Навального после посадки самолета в Омске

«Четыре из пяти источников сообщили, что сотрудники скорой помощи, которые видели Навального, наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ», ‒ пишет издание.
Reuters сообщил о ступоре у Навального после посадки самолета в Омске
Ведомости12:10
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Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договорённость о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и Национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — цитирует ТАСС представителя Кремля.
RT на русском13:57
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Состояние белорусской оппозиционерки Колесниковой в СИЗО ухудшилось

Физическое состояние и самочувствие члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой ухудшилось в следственном изоляторе, сообщила «РИА Новости» адвокат Людмила Казак.
Ведомости11:13
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъ12:16
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Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новости08:24
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
РИА Новости11:03
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В Швейцарии задумали создать банк-монстр

Источник издания в компании Mckinsey называет будущий проект монстром, который «перекроет все существующее в европейском финансовом центре» и будет в состоянии конкурировать с американскими банками и англо-азиатским HSBC.
Lenta.ru13:49
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомости12:42
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Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.
RuNews24.ru11:37
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