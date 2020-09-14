Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России выявлен рекордный объем ипотеки в августе

По предварительным данным, объем составил 148 000 кредитов на сумму 375 миллиардов рублей. За восемь месяцев этого года россияне оформили 895 000 ипотечных кредитов на сумму 2,2 триллиона рублей.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Глава «Инграда» Павел Поселёнов сообщил о продаже жилья на 8,8 млрд руб

РИА Новостивчера в 12:07
ИА Красная Весна

Эксперты объяснили рекордное число ипотечных кредитов

ИА Красная Веснавчера в 14:43
Газета.Ru

Выдача ипотечных кредитов в августе достигла исторического максисмума

Газета.Ruвчера в 12:42
RT на русском

Экономист оценил ситуацию с ипотекой в России

RT на русскомвчера в 14:00
РБК

Сумма ипотечных кредитов в августе достигла абсолютного максимума

РБКвчера в 03:19
Московский Комсомолец

Россияне в августе взяли рекордное число ипотечных кредитов

Московский Комсомолецвчера в 18:16
Ведомости

Ипотека в августе установила новый рекорд

Ведомостивчера в 17:19

Хакасский театр тепло встретили в Калмыкии

Творческую делегацию из Хакасии возглавляют заместитель министра культуры Республики Хакасия Лариса Киштеева, директор Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читiген» Ирина Чустугешева и художественный руководитель коллектива народный артист Хакасии Валерий Топоев.
Хакасский театр тепло встретили в Калмыкии
Хакасиявчера в 06:21

Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6

Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5.
Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6
Srnskвчера в 14:05
3

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
770

ВВП стран G20 во II квартале рухнул на беспрецедентные 6,9%

Реальный ВВП стран G20 во втором квартале 2020 года упал на беспрецедентные за время ведения расчетов 6,9% относительно предыдущих трех месяцев на фоне ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Интерфаксвчера в 06:38
1

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
307

Тони Фергюсон потребовал от UFC организовать бой с Дастином Порье

Американский боец ММА, бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Тони Фергюсон обратился к главе промоушена Дане Уайту с требованием организовать ему поединок с Дастином Порье.
Газета.Ruвчера в 13:42
3

Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газетавчера в 08:10
236

Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД

Минтранс разработал масштабный проект поправок к правилам дорожного движения, согласно которому изменяются правила парковки и стоянки, соблюдения скоростного режима, эксплуатации автобусов, а для электросамокатов и моноколес вводится новый термин, пишет в понедельник "Коммерсантъ", который ознакомился с этим документом.
Интерфаксвчера в 03:17
53

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо держаться ближе к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что последние события в республике показали, что Минску нужно держаться ближе к России, особенно в экономике.
РИА Новостивчера в 09:22
17

Российские поликлиники переходят на «бережливое производство»

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя Минздрава РФ, теперь все детские поликлиники обяжут следовать новым правилам, а к концу года ими станут руководствоваться 70 процентов взрослых лечебных заведений.
RuNews24.ru21:45
4

Североморск приготовился к встрече фрегата «Адмирал флота Касатонов»

Как уточнили в пресс-службе военного ведомства, корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота – самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России, куда также входят тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".
Mil.Press FLOTвчера в 06:24