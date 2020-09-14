В России выявлен рекордный объем ипотеки в августе
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По предварительным данным, объем составил 148 000 кредитов на сумму 375 миллиардов рублей. За восемь месяцев этого года россияне оформили 895 000 ипотечных кредитов на сумму 2,2 триллиона рублей.В источнике
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