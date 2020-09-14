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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России выявлен рекордный объем ипотеки в августе

По предварительным данным, объем составил 148 000 кредитов на сумму 375 миллиардов рублей. За восемь месяцев этого года россияне оформили 895 000 ипотечных кредитов на сумму 2,2 триллиона рублей.В источнике
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RT на русском

Экономист оценил ситуацию с ипотекой в России

RT на русском14:00
Коммерсантъ

Ипотека поставила новый рекорд

Коммерсантъ05:14
РИА Новости

Глава «Инграда» Павел Поселёнов сообщил о продаже жилья на 8,8 млрд руб

РИА Новости12:07
Газета.Ru

Выдача ипотечных кредитов в августе достигла исторического максисмума

Газета.Ru12:42
РБК

Сумма ипотечных кредитов в августе достигла абсолютного максимума

РБК03:19
Московский Комсомолец

Россияне в августе взяли рекордное число ипотечных кредитов

Московский Комсомолец18:16
Ведомости

Ипотека в августе установила новый рекорд

Ведомости17:19

Reuters сообщил о ступоре Навального при госпитализации

Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новости14:40
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Двум детям из Петербурга доставят импортные лекарства для лечения

Сегодня, 14 сентября, в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга комздрав города принял прошение Тошназаровой, которая просила о разрешении лечить своих детей незарегистрированным в России препаратом.
Невские Новости10:02
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Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в России в целом стабильна, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Ведомости09:55
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Хаккинен: Гонка в Муджелло – уникальный вызов

Приятно видеть, что карьера Мика успешно складывается – он лидирует в личном зачёте в Формуле 2 и скоро наверняка найдёт место в Формуле 1. Это будет особенный момент для него, семьи Шумахеров и Формулы 1. 1000-я гонка Ferrari в Формуле 1 дала нам возможность вспомнить, насколько важную роль играет эта команда в спорте.
F1news.ru11:10

Экономист Юрий Пронько: пенсионная реформа в России провалилась

Как пишет сайт телеканала «Царьград», Пронько отметил, что в ходе реформы не была претворена в жизнь ни одна из ее заявленных целей, за исключением повышения возраста выхода россиян на пенсию.
Аргументы недели09:16
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