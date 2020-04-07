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В России выявлен рост числа банкротств граждан
Уралинформбюро
  • Вести.Ru4:40
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Отмечается, что в Москве в январе — марте число банкротств граждан выросло на 40,5%. Между тем в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза.В источнике
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С чего всё начиналось
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Число личных банкротств россиян выросло на 70%

Темпы банкротства населения ускоряются в регионах: если в Москве в январе—марте количество подобных судебных решений выросло на 40,5%, то в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза.
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