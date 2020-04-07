В январе—марте 2020 года российские суды признали банкротами 22,4 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 68% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из статистики Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве (есть у РБК).

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22 400 граждан признали банкротами российские суды в период с января по март 2020 года. Данное число превышает количество банкротов в прошлом году на 68 процентов. Такие данные приводит Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурса), передает «Медуза».

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