Коронавирус

Новый ВекНовый ВекВ России число личных банкротств выросло на 70%

22 400 граждан признали банкротами российские суды в период с января по март 2020 года. Данное число превышает количество банкротов в прошлом году на 68 процентов. Такие данные приводит Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурса), передает «Медуза».
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Число личных банкротств россиян выросло на 70%

В январе—марте 2020 года российские суды признали банкротами 22,4 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 68% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из статистики Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве (есть у РБК).
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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«Известия»: число обанкротившихся россиян выросло на 68%. Будет больше

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Ведомостивчера в 18:56
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Наука

Изобретательность не спасла птиц от инвазивных видов и человека

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Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

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Главный санитарный врач Петербурга запретила совместительство

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова запретила врачам работу по совместительству.
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Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
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В России подготовят судно-госпиталь из-за пандемии коронавируса

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Минфин России поддержал увеличение страхового возмещения по вкладам

Министерство финансов России поддержало законопроект об увеличении страхового возмещения по вкладам до 10 млн рублей в сложных жизненных ситуациях.
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Авто

Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
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Цена на нефть Brent упала ниже $33 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в июне в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала ниже $33 за баррель.
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Происшествия

В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»

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Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года

Луна в ночь с 7 на 8 апреля подойдет максимально близко к Земле и примет фазу полнолуния, что сделает её самой крупной Луной 2020 года для земных наблюдателей, рассказала РИА Новости астроном московского планетария Людмила Кошман.
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Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
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Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
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Общество

В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в этом году

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
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В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России

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Общество

В список социально значимых сайтов попал сервис по продаже диссертаций

В список социально значимых ресурсов Минкомсвязи оказался сайт, предлагающий услуги по написанию диссертаций, дипломных работ и научных статей.
Lenta.ru 16:35
Армия и оружие

В Армению прибыли российские специалисты для борьбы с коронавирусом

Как сообщает ТАСС, российские военные специалисты окажут помощь армянским коллегам в борьбе с коронавирусом нового типа.
Ёлдаш 16:18
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