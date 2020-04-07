В прошлом году суды признали финансово несостоятельными почти 69 тыс. россиян, что на 56,8% больше показателей 2018 года. Пока рост числа банкротств органический — он связан с развитием судебной практики и распространением информации о процедуре, пояснил руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

с чего всё началось

Отмечается, что в Москве в январе — марте число банкротств граждан выросло на 40,5%. Между тем в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза.

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