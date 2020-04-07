Коронавирус
RT на русскомВ России выявлен рост числа банкротств граждан
Отмечается, что в Москве в январе — марте число банкротств граждан выросло на 40,5%. Между тем в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза.
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с чего всё началось
В прошлом году суды признали финансово несостоятельными почти 69 тыс. россиян, что на 56,8% больше показателей 2018 года. Пока рост числа банкротств органический — он связан с развитием судебной практики и распространением информации о процедуре, пояснил руководитель Федресурса Алексей Юхнин.РБКвчера в 17:05
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Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
Общество
В Приморье начинает действовать система электронных пропусков
С сеголдняшнего дня в Приморье начинает действовать система пропусков для жителей края, которым нужно в период самоизоляции добраться на работу и обратно.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Общество
Австрия намерена смягчить карантинные меры
Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Общество
В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика
Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.
Общество
В России за сутки зафиксировали 1154 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 1154 новых случая коронавируса. Заболевшие найдены в 43 регионах.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Футбол
Легкоатлетка Семеня одолела Роналду в его челлендже
Южноафриканская бегунья Кастер Семеня приняла участие в челлендже, который запустил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Экономика
Forbes: Работники малого бизнеса за месяц потеряют половину заработка
Объявленный президентом «нерабочий» апрель ударит по кошелькам россиян в разной степени: тогда как бюджетники и пенсионеры не почувствуют снижения доходов, работники малого бизнеса, если вообще не лишатся работы, могут потерять половину своего заработка.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Общество
В Москве от пневмонии умер известный физик Мишик Казарян
В Москве в медицинском центре "Новомосковский" скончался известный физик, профессор Мишик Казарян. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Общество
Коронавирусом можно заразиться через еду
Чтобы не заразиться COVID-19 через еду, ее нужно тщательно обрабатывать.
Происшествия
В Воронеже бесследно пропала 17-летняя девушка
Волонтёры начали поиски исчезнувшей в Воронеже 17-летней Анастасии Нестеровой.
Происшествия
Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов
В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Общество
Британский боксер Хан назвал коронавирус мировым заговором
Киберспорт
Valve пообещала «порадовать верных игроков» в Artifact и показала смешные недоделанные карты
Наука
Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель
Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель. Анализ крови может определить тяжесть состояния больного с COVID-19.
Общество
В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок
По возвращении домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.
Космос
Система из двух белых карликов поможет изучить гравитационные волны
Единоборства
Глава UFC назвал нового соперника Фергюсона вместо Нурмагомедова
Американец Джастин Гейджи станет соперником Тони Фергюсона на турнире UFC 249.
Общество
Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса
Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.
Политика
Генпрокурор Украины рассказала о задаче посадить Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что президент Владимир Зеленский не ставил никаких условий при назначении ее на должность, в том числе посадить бывшего главу государства Петра Порошенко.
Общество
Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.