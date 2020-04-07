Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России выявлен рост числа банкротств граждан

Отмечается, что в Москве в январе — марте число банкротств граждан выросло на 40,5%. Между тем в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза.
Читать в источнике
Комментировать140
с чего всё началось

Число личных банкротств россиян выросло на 70%

В прошлом году суды признали финансово несостоятельными почти 69 тыс. россиян, что на 56,8% больше показателей 2018 года. Пока рост числа банкротств органический — он связан с развитием судебной практики и распространением информации о процедуре, пояснил руководитель Федресурса Алексей Юхнин.
РБКвчера в 17:05

Подробнее о событии

«Известия»: количество банкротств физлиц за год выросло на 68%

ТАССвчера в 23:29

В России зафиксировали рост числа банкротств граждан

RuNews24.ru01:57

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:40

Число личных банкротств россиян в начале года выросло почти на 70 процентов

Эхо Москвы03:00

Количество личных банкротств в России выросло почти на 70%

Ведомостивчера в 18:56

Предсказан рост числа банкротов в России

Lenta.ruвчера в 18:34

Вирус требует жертв: число банкротств резко увеличится в 2021 году

Известиявчера в 17:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 03:52, Ашберн
Политика

Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны

В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
REGNUM вчера в 16:46
Общество

В Приморье начинает действовать система электронных пропусков

С сеголдняшнего дня в Приморье начинает действовать система пропусков для жителей края, которым нужно в период самоизоляции добраться на работу и обратно.
Общественное телевидение Приморья вчера в 20:36
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Вести.Ru вчера в 15:44
Общество

Австрия намерена смягчить карантинные меры

Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 09:54
Происшествия

Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Известия 02:34
Общество

В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика

Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.
Газета.Ru 01:59
Общество

В России за сутки зафиксировали 1154 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 1154 новых случая коронавируса. Заболевшие найдены в 43 регионах.
Московский Комсомолец 03:33
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Футбол

Легкоатлетка Семеня одолела Роналду в его челлендже

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня приняла участие в челлендже, который запустил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Sport24.ru вчера в 23:13
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости вчера в 13:04
Происшествия

В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом

ТАСС 02:46
Экономика

Forbes: Работники малого бизнеса за месяц потеряют половину заработка

Объявленный президентом «нерабочий» апрель ударит по кошелькам россиян в разной степени: тогда как бюджетники и пенсионеры не почувствуют снижения доходов, работники малого бизнеса, если вообще не лишатся работы, могут потерять половину своего заработка.
БИЗНЕС Online 03:03
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости вчера в 04:11
Общество

В Москве от пневмонии умер известный физик Мишик Казарян

В Москве в медицинском центре "Новомосковский" скончался известный физик, профессор Мишик Казарян. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 02:56
Общество

Коронавирусом можно заразиться через еду

Чтобы не заразиться COVID-19 через еду, ее нужно тщательно обрабатывать.
Live24 02:43
Происшествия

В Воронеже бесследно пропала 17-летняя девушка

Волонтёры начали поиски исчезнувшей в Воронеже 17-летней Анастасии Нестеровой.
Вести Воронеж 01:32
Общество

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии

Известия 03:23
Происшествия

Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов

В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
Lenta.ru вчера в 16:52
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших растёт

Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Rusvesna.su вчера в 02:45
Общество

Британский боксер Хан назвал коронавирус мировым заговором

ProstoProSport 05 апреля в 06:25
Киберспорт

Valve пообещала «порадовать верных игроков» в Artifact и показала смешные недоделанные карты

Cyber.sports.ru вчера в 15:12
Наука

Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель

Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель. Анализ крови может определить тяжесть состояния больного с COVID-19.
Lenta.ru вчера в 21:34
Общество

В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок

По возвращении домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.
РИА Новости вчера в 22:21
Космос

Система из двух белых карликов поможет изучить гравитационные волны

ИА Красная Весна вчера в 19:18
Армия и оружие

В Турции заявили о нейтрализации девяти членов РПК в Сирии

РИА Новости 03:47
Единоборства

Глава UFC назвал нового соперника Фергюсона вместо Нурмагомедова

Американец Джастин Гейджи станет соперником Тони Фергюсона на турнире UFC 249.
Известия вчера в 15:58
Общество

Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса

Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.
РИА Новости вчера в 21:38
Политика

Генпрокурор Украины рассказала о задаче посадить Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что президент Владимир Зеленский не ставил никаких условий при назначении ее на должность, в том числе посадить бывшего главу государства Петра Порошенко.
Lenta.ru 03:42
Общество

Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.
Коммерсантъ вчера в 15:02
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное