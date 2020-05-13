За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. При этом выздоровел 4 491 человек, 96 умерли, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Большинство новых заболевших числится в Москве - 4 703, но это меньше, чем в предыдущие дни.

В России за сутки коронавирусом заболели 10 028 человек

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Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. 2K

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