Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВ России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 96 летальных исходов.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В России за сутки выявили 10 028 случаев заболевания COVID-19

Известия03:37

В России выявлено 10 028 случаев коронавируса за сутки

Московский Комсомолец03:44

За сутки еще 11 012 зараженных коронавирусом выявили в России

Регион online10 мая в 04:07

В России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса

Эхо Москвы04:05

В России выявили более 11 000 новых случаев коронавируса

Рамблер10 мая в 04:14

В России за сутки — 10 028 новых случаев коронавируса

Спорт-Экспресс03:40

11 012 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России

БИЗНЕС Online10 мая в 03:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 06:08, Ашберн
Происшествия

В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
570
Происшествия

В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие

Экстренные службы эвакуировали жильцов пятиэтажного дома на шоссе Энтузиастов в Москве из-за обрушения перекрытия, сообщает ТАСС со ссылкой МЧС.
Коммерсантъ вчера в 23:05
117
Общество

Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети

Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
4,9K
Общество

Школьные экзамены в России могут приравнять к ЕГЭ и ОГЭ

ЕГЭ и ОГЭ не отменят, но Правительство России может приравнять к ним итоги школьных экзаменов.
Регион online 04:30
13
Общество

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
572
Политика

Посольство России в Чехии потребовало полицейской охраны для дипломата

Российское посольство в Чехии потребовало предоставить полицейскую охрану сотруднику дипломатической миссии.
Российская газета 11 мая в 15:02
185
Общество

Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ

Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47
21
Происшествия

Ставшие причиной пожаров аппараты ИВЛ произведены на одном заводе

По мнению экспертов, причиной возгорания аппарата ИВЛ в московской больнице стало короткое замыкание, от которого и вспыхнул кислород.
ТВ Центр вчера в 05:11
1,3K
Политика

В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

Газета.Ru 05:02
449
Общество

«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
51
Общество

В Краснодарском крае с 1 июня заработают санатории

Напомним, что на Кубани санатории и гостиницы перестали принимать бронь и посетителей с конца марта.
Evo-rus.com вчера в 13:42
770
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
2,7K
Общество

Минздрав назвал сроки появления первых вакцин от коронавируса

Первые препараты для вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 появятся ближе к концу июля в случае успешных клинических испытаний.
Lenta.ru 06:00
Общество

Свердловчанам рассказали о поэтапном открытии детских садов

Стоит напомнить, что в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в детсадах области действуют дежурные группы, в которые принимали детей медиков, полицейских и тех свердловчан, которые вынуждены работать несмотря на ограничительный режим.
Уралинформбюро 05:39
Экономика

Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
138
Происшествия

Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
Российская газета 03:49
5
Общество

СК получит данные хакеров, атаковавших сайт «Бессмертного полка»

Время Н 02:59
328
Общество

Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом

У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
149
Происшествия

В Чите шквалистый ветер снес кровлю с нескольких домов и повалил деревья

Шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду снес кровлю с нескольких домов в Чите в Забайкальском крае.
ТАСС 05:58
9
Общество

В Свердловской области отменили ОГЭ-2020

Сдачу основного государственного экзамена для девятиклассников Свердловской области отменили для снижения рисков распространения коронавируса.
ТАСС 05:43
6
Игры

Слухи: российский экшен «Приключения капитана Блада» так и не вышел из-за нерадивого сисадмина

Портал Sports.ru со ссылкой на анонимного фрилансера, якобы участвовавшего в разработке, сообщил о причинах, из-за которых отечественный экшен «Приключения капитана Блада» так и не увидел свет.
3DNews 05:20
Общество

СК изучает видео с возложением 9 мая цветов к памятнику гитлеровцам

Ранее житель Балтийска опубликовал на своей странице в соцсети видео, в котором он возлагает цветы к памятнику солдатам вермахта, расположенному на территории так называемого Сборного иностранного военного захоронения Второй мировой войны.
РЕН ТВ 04:53
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
657
Происшествия

В Коми возбуждено уголовное дело в отношении мэра Инты

Ларису Титовец подозревают в превышении должностных полномочий.
SM News вчера в 04:27
30
Общество

За выплатой 10 тыс. руб. на ребенка обратились более 2 млн человек

За сутки подано более 2 млн заявок на разовую выплату 10 тыс. руб. на ребенка, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономической ситуации в России.
Коммерсантъ 05:55
Общество

Определены параметры двигателя для нового российского самолёта

Набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолёта сформированы.
RT на русском 11 мая в 20:49
31
Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
163
Общество

Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском 11 мая в 09:40
79
Общество

Во Владимирской области выявлено 72 новых случая коронавируса

Напомним, что накануне губернатор Владимир Сипягин продлил до конца мая режим самоизоляции во Владимирской области.
ГТРК Владимир 03:48
627
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
354
Главное