Коронавирус
Эхо МосквыВ России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 96 летальных исходов.
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Происшествия
В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
Происшествия
В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие
Экстренные службы эвакуировали жильцов пятиэтажного дома на шоссе Энтузиастов в Москве из-за обрушения перекрытия, сообщает ТАСС со ссылкой МЧС.
Коммерсантъ вчера в 23:05
Общество
Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети
Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
Общество
Школьные экзамены в России могут приравнять к ЕГЭ и ОГЭ
ЕГЭ и ОГЭ не отменят, но Правительство России может приравнять к ним итоги школьных экзаменов.
Регион online 04:30
Общество
Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
Политика
Посольство России в Чехии потребовало полицейской охраны для дипломата
Российское посольство в Чехии потребовало предоставить полицейскую охрану сотруднику дипломатической миссии.
Российская газета 11 мая в 15:02
Общество
Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ
Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47
Происшествия
Ставшие причиной пожаров аппараты ИВЛ произведены на одном заводе
По мнению экспертов, причиной возгорания аппарата ИВЛ в московской больнице стало короткое замыкание, от которого и вспыхнул кислород.
ТВ Центр вчера в 05:11
Общество
«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России
Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
Общество
В Краснодарском крае с 1 июня заработают санатории
Напомним, что на Кубани санатории и гостиницы перестали принимать бронь и посетителей с конца марта.
Evo-rus.com вчера в 13:42
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
Минздрав назвал сроки появления первых вакцин от коронавируса
Первые препараты для вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 появятся ближе к концу июля в случае успешных клинических испытаний.
Lenta.ru 06:00
Общество
Свердловчанам рассказали о поэтапном открытии детских садов
Стоит напомнить, что в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в детсадах области действуют дежурные группы, в которые принимали детей медиков, полицейских и тех свердловчан, которые вынуждены работать несмотря на ограничительный режим.
Уралинформбюро 05:39
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
Происшествия
Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка
Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
Российская газета 03:49
Общество
Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом
У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
Происшествия
В Чите шквалистый ветер снес кровлю с нескольких домов и повалил деревья
Шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду снес кровлю с нескольких домов в Чите в Забайкальском крае.
ТАСС 05:58
Общество
В Свердловской области отменили ОГЭ-2020
Сдачу основного государственного экзамена для девятиклассников Свердловской области отменили для снижения рисков распространения коронавируса.
ТАСС 05:43
Игры
Слухи: российский экшен «Приключения капитана Блада» так и не вышел из-за нерадивого сисадмина
Портал Sports.ru со ссылкой на анонимного фрилансера, якобы участвовавшего в разработке, сообщил о причинах, из-за которых отечественный экшен «Приключения капитана Блада» так и не увидел свет.
3DNews 05:20
Общество
СК изучает видео с возложением 9 мая цветов к памятнику гитлеровцам
Ранее житель Балтийска опубликовал на своей странице в соцсети видео, в котором он возлагает цветы к памятнику солдатам вермахта, расположенному на территории так называемого Сборного иностранного военного захоронения Второй мировой войны.
РЕН ТВ 04:53
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Происшествия
В Коми возбуждено уголовное дело в отношении мэра Инты
Ларису Титовец подозревают в превышении должностных полномочий.
SM News вчера в 04:27
Общество
За выплатой 10 тыс. руб. на ребенка обратились более 2 млн человек
За сутки подано более 2 млн заявок на разовую выплату 10 тыс. руб. на ребенка, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономической ситуации в России.
Коммерсантъ 05:55
Общество
Определены параметры двигателя для нового российского самолёта
Набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолёта сформированы.
RT на русском 11 мая в 20:49
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
Общество
Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском 11 мая в 09:40
Общество
Во Владимирской области выявлено 72 новых случая коронавируса
Напомним, что накануне губернатор Владимир Сипягин продлил до конца мая режим самоизоляции во Владимирской области.
ГТРК Владимир 03:48
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48