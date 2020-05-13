За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 96 летальных исходов.

Происшествия В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре. 570

Общество Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС. 4,9K

Общество Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно. 572

Общество Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране. 21

Общество Минздрав назвал сроки появления первых вакцин от коронавируса Первые препараты для вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 появятся ближе к концу июля в случае успешных клинических испытаний.

Общество Свердловчанам рассказали о поэтапном открытии детских садов Стоит напомнить, что в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в детсадах области действуют дежурные группы, в которые принимали детей медиков, полицейских и тех свердловчан, которые вынуждены работать несмотря на ограничительный режим.

Экономика Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). 138

Происшествия Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка. 5

Общество Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. 149

Общество В Свердловской области отменили ОГЭ-2020 Сдачу основного государственного экзамена для девятиклассников Свердловской области отменили для снижения рисков распространения коронавируса. 6

Игры Слухи: российский экшен «Приключения капитана Блада» так и не вышел из-за нерадивого сисадмина Портал Sports.ru со ссылкой на анонимного фрилансера, якобы участвовавшего в разработке, сообщил о причинах, из-за которых отечественный экшен «Приключения капитана Блада» так и не увидел свет.

Общество СК изучает видео с возложением 9 мая цветов к памятнику гитлеровцам Ранее житель Балтийска опубликовал на своей странице в соцсети видео, в котором он возлагает цветы к памятнику солдатам вермахта, расположенному на территории так называемого Сборного иностранного военного захоронения Второй мировой войны.

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 657

Общество За выплатой 10 тыс. руб. на ребенка обратились более 2 млн человек За сутки подано более 2 млн заявок на разовую выплату 10 тыс. руб. на ребенка, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономической ситуации в России.

Общество Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля. 79