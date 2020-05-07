Коронавирус
Московский КомсомолецВ России за сутки выявлено 10 699 случаев коронавируса
За сутки количество случаев коронавируса COVID-19 в России выросло на 10 699 и составило 187 859. В том числе, 5 846 новых случаев зафиксировано в Москве, 918 в Московской области, 375 в Санкт-Петербурге, 276 в Нижегородской области и 155 в Свердловской области.
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За последние сутки в России выявлено 10699 заболевших коронавирусной инфекцией
Общественная служба новостей08 мая в 03:31
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 07:33, Ашберн
Общество
Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала симптом COVID-19, при наличии которого пациенту необходимо стационарное лечение.
РИА Новости 06:04
Политика
Путин: Россия защищена от любых посягательств извне
«С полной уверенностью можем сказать, что наша страна на сегодня абсолютно надёжно защищена от любых посягательств извне», — приводит его слова Интерфакс.
RT на русском 07:14
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Политика
Захарова отреагировала на заявление Белого дома о победе над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мириться с заявлением Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, нельзя.
RT на русском вчера в 15:17
Происшествия
В Петербурге в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении
В Петербурге следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и подозреваемый, которого этапировали в Северную столицу.
Российская газета 05:32
Политика
Путин назвал картину, которая пробрала его до слез
Народные новости 07:04
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона в бою за временный титул UFC в легком весе
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в поединке за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
РИА Новости 01:14
Общество
Карантин в Краснодарском крае продлен до 23 мая
Глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба продлил в регионе карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, до 23 мая.
Российская газета 07:11
Общество
Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ
Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия 05:39
Политика
Путин назвал главную объединяющую россиян идею
Президент России Владимир Путин заявил, что во времена испытаний россияне всегда объединялись и сплачивались вокруг главной идеи - патриотизма и любви к Отечеству.
Газета.Ru 08 мая в 07:52
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня 08 мая в 07:45
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
Общество
Коронавирус выявили в двух новых городах Самарской области
На 8 мая коронавирус выявлен в 29 городах и районах Самарской области, всего заразившихся за всё время 743 человека.
Похвистнево-Информ 08 мая в 01:27
Экономика
Банк российской оборонки распродал золотые запасы
Промсвязьбанк, назначенный опорным банком оборонной промышленности, распродал почти все золотые запасы.
Lenta.ru 06:10
Музыка
Little Big хотят выступить на «Евровидении» в 2021 году
Ранее Little Big должна была выступить на «Евровидении» в мае 2020 года с песней Uno.
Мосмонитор 08 мая в 10:37
Общество
Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
Общество
В Петербурге ввели масочный режим
Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора.
Московский Комсомолец 05:31
Киберспорт
Первое обновление DOOM Eternal введёт в игру усиленных демонов
REGNUM вчера в 16:12
Здоровье
Режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая
Власти Приморья продлили режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно.
Газета.Ru 06:14
Игры
Несколько игр для PlayStation 4 обновятся для PlayStation 5
Под прокачкой понимается процесс обновления игры с PlayStation 4 до PlayStation 5. Этой информацией поделился инсайдер под ником PSErebus, известный тем, что не раз верно предсказывал новости от Sony и ее продукции.
The GEEK 02:30
Наука
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Ученые предположили, что выявленная ими связь частично объясняет, почему дети реже умирают от COVID-19: у них еще полностью не сформировался приобретенный иммунитет, который у взрослых обеспечивает "вторую линию обороны" от патогенов, но в то же время может быть опасным для организма.
РИА Новости 06:12
Фигурное катание
Плющенко жестко ответил на критику хореографа Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил хореографу Алексею Железнякову, который ранее подверг сомнению успехи Александры Трусовой в будущем.
РИА Новости 05:57
Общество
На Ставрополье введут обязательное ношение защитных масок
Перспективы поэтапного выхода Ставрополья из режима ограничений обсудили на заседании краевого координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
ГТРК Ставрополье 06:44
Наука
Увеличивающийся гиппокамп младенцев помог связать расстройство аутистического спектра и проблемы со сном
Американские ученые выяснили, что младенцы из группы с высоким риском развития расстройства аутистического спектра, которым в дальнейшем поставили диагноз, испытывают проблемы с засыпанием, и это связано с постепенным увеличением объема гиппокампа в процессе развития.
N+1 08 мая в 08:32
Общество
Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru 04:42