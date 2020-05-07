За сутки количество случаев коронавируса COVID-19 в России выросло на 10 699 и составило 187 859. В том числе, 5 846 новых случаев зафиксировано в Москве, 918 в Московской области, 375 в Санкт-Петербурге, 276 в Нижегородской области и 155 в Свердловской области.

В России за сутки выявлено 10 699 случаев коронавируса

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